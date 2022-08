Soñar despierto: dejar que tu mente divague puede beneficiar al cerebro; cómo ayudarlo

Cada vez que tengo un momento de inactividad, por ejemplo, todos los días de la semana cuando estoy haciendo la fila con el auto para buscar a mis hijos en la escuela, suelo agarrar mi teléfono y mirar si hay algo nuevo en Instagram, aunque en realidad no me gusta demasiado. Las redes sociales generalmente me hacen sentir insegura, pero de alguna manera es preferible eso que estar sola con mis pensamientos.

Sin duda, no soy la única persona que preferiría hacer algo antes que dedicarse a la introspección. En una investigación que se publicó en 2014, a los adultos se les dio la opción de entretenerse con sus propios pensamientos durante 15 minutos o darse dolorosas descargas eléctricas. El 67% de los hombres y el 25% de las mujeres eligieron las descargas.

Un estudio publicado la semana pasada sugiere que nuestra tendencia a evitar estar a solos con nuestros pensamientos se debe en parte a que “tendemos a subestimar el valor de pensar”, dijo uno de los autores del estudio, Kou Murayama, psicólogo de la Universidad de Tübingen en Alemania. El Dr. Murayama y sus colegas pidieron a los adultos que primero predijeran cuánto les gustaría sentarse solos en una habitación tranquila, y luego que lo hicieran durante 20 minutos. Para su sorpresa, los participantes disfrutaron de la experiencia más de lo que esperaban.

“Para ser justos, pasar el tiempo pensando puede ser desagradable; por ejemplo, te preocupás por todas las cosas que tenés que hacer antes de que termine el día o reflexionás sobre los errores del pasado”, dijo Erin Westgate, una psicóloga que estudia la ensoñación y el aburrimiento en la Universidad de Florida. Y si dejamos que nuestra mente divague cuando deberíamos estar concentrados, mientras hacemos una tarea de trabajo importante, por ejemplo, o manejamos, podemos meternos en problemas e incluso poner vidas en riesgo. Pero la investigación muestra que dejar que nuestra mente divague y participe en ciertos tipos de sueños puede darnos alegría, serenidad e incluso hacernos más creativos.

A continuación te mostramos cómo empezar a aprovechar al máximo estos raros momentos de soledad y ensoñación.

Encuentra el momento y el lugar adecuados para perderte en tus pensamientos

Soñar despierto, cuando nuestra atención cambia a pensamientos que no están relacionados con nuestro entorno y experiencia, puede parecer un escape fácil del aquí y ahora, pero puede ser una tarea mental complicada. “Estás siendo esencialmente el actor, director, guionista y audiencia de toda esta actuación mental”, dijo el Dr. Westgate. “A veces empezamos a soñar despiertos sin siquiera darnos cuenta, pero si lo hacés intencionalmente, es mejor no soñar despierto mientras estás distraído o cansado, porque es probable que eso lo haga menos agradable y menos seguro”, agregó.

Un momento ideal para evadirse es cuando estás haciendo algo que no exige mucha atención mental: esperar el colectivo, hacer jardinería, limpiar, ducharte, dar un paseo o incluso cepillarte los dientes. Deseá tener “los recursos cognitivos disponibles para retirarte hacia adentro y concentrarte en tus propios pensamientos”, dijo el Dr. Westgate.

“Pero esto no significa que debas sentarte en el sofá y decidir no hacer nada más que soñar despierto; puede ser más fácil soñar despierto cuando estás ocupado en una tarea doméstica que cuando no estás haciendo nada en absoluto”, dijo Jonathan Schooler, psicólogo de la Universidad de California, Santa Bárbara, que estudia la cognición humana.

Concéntrese en pensamientos positivos, interesantes y significativos

“Cuando a las personas no les gusta pasar tiempo a solas con sus pensamientos, por lo general se debe a que se están enfocando en las cosas equivocadas”, dijo el Dr. Westgate. Por ejemplo, no sugiere usar tus momentos libres para tratar de planificar tu día; ha estudiado lo que sucede cuando las personas hacen esto y tiende a causarles estrés y malestar.

La investigación del Dr. Westgate encontró que “pensar por placer” funciona bien cuando a las personas se les dan indicaciones por adelantado, como centrarse en un recuerdo favorito, fantasear con un evento que esperan con ansias o imaginar un logro futuro. También sugirió incluir a aquellos que te importan en tus sueños; pensá en irte de vacaciones con buenos amigos o familiares.

Para fomentar la creatividad, poner foco en ideas interesantes

“Si deseás que tus pensamientos despierten la creatividad, es posible que quieras tomar un rumbo ligeramente diferente y, en su lugar, concentrarse en las ideas que encuentres curiosas e interesantes”, dijo el Dr. Schooler. Llama a esta práctica “mente preguntándose”. “Pensá por ejemplo en ideas propuestas en algún libro o artículo que hayas leído o en un podcast que hayas escuchado”, agregó.

El Dr. Schooler y sus colegas descubrieron que a las personas se les ocurrían soluciones más creativas a los problemas después de tomarse un descanso de tratar de resolverlos y realizar una tarea poco exigente mientras soñaban despiertos. Cuando hicieron otras cosas durante ese descanso, ya sea sentarse en silencio‌ o concentrarse en una tarea difícil diferente‌, o cuando no tomaron ningún descanso, la resolución de problemas fue más difícil.

Dejar que tu mente divague puede ser una oportunidad para encontrar enfoques novedosos y diferentes en los que no había pensado antes”, dijo.

Si tu mente va a lugares malos, prueba la atención plena

“Sin embargo, algunos problemas no se resolverán soñando despierto, y es posible que descubras que soñar despierto, te remonten a ellos y te generen estrés”, dijo Jonathan Smallwood, psicólogo de la Universidad de Queen en Ontario. “Por ejemplo, reflexionar sobre las cosas que hizo tu compañero de trabajo probablemente no va a resolver nada porque la situación está fuera de tu control”, agregó. En estos casos, soñar despierto puede “convertirse en algo un poco más parecido a una maldición, porque no podés escaparte del problema que tu cerebro está constantemente tratando de resolver”, sostuvo Smallwood.

En esta situación, practicar la atención plena, un estado mental en el que te enfocás en el momento presente, podría “ayudar a controlar la charla incesante”, dijo el Dr. Schooler. Tan pronto como hayas notado que tus pensamientos se volvieron estresantes o deprimentes, hacé una pausa y tratá de redirigir tu atención al momento presente. Pensá también en tu respiración y en las sensaciones que sentís. Después, conducí a tus sueños en una dirección más positiva, dijo: “Pensá en un recuerdo feliz, por ejemplo, o en un programa de televisión que te pareció provocativo”.

Esta tarde, cuando llegué a la escuela, instintivamente busqué mi teléfono, pero luego recordé que en realidad no quería hacerlo. “La clave es aprender que podés controlar tu atención”, me dijo el Dr. Schooler. “Muchas personas no aprecian eso”. En otras palabras, puedo comenzar a priorizar mis propios pensamientos. Entonces, dejé mi teléfono y arranqué a soñar despierta. Recordé cantar en un grupo a capella cuando estaba en la universidad, una época antes de que existieran los teléfonos inteligentes y las redes sociales.