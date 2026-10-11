¿Te cuesta comer “bien”? Un chef te dará técnicas para lograrlo en el Bienestar Fest

“Somos lo que comemos”, dice Pablo Martín, reconocido chef, periodista y autor de once libros entre los que destacan, por ejemplo “Con probar no perdés nada”, “Detrás de los alimentos”, “Fast Food Consciente” y “Despierta tu mejor versión”. El especialista cuenta que desde que escuchó esa famosa frase, hace 26 años, su forma de pensar los alimentos cambió radicalmente.

Curioso y metódico, leyó sobre el tema, luego estudió gastronomía en IGNOS, periodismo en TEA, trabajó en el Hotel Emperador y el Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires y viajó por Argentina para investigar los problemas que enfrentaba su público al intentar tener una alimentación más saludable.

Hoy, con todo ese camino hecho, señala que la clave no es hacer una dieta para bajar de peso o mejorar la calidad de vida siguiendo una moda o influencer, sino incorporar hábitos conscientes de alimentación que puedan sostenerse en el tiempo a lo largo de la vida.

De eso se trata la actividad que realizará en el Bienestar Fest, el evento de Bienestar más importante del país organizado por LA NACION y OSDE que se realizará el 24 y 25 de octubre en Hipódromo Palermo. Para acceder a más información sobre la agenda y dónde sacar las entradas hacé clic acá.

La experiencia by Foodit, la plataforma de recetas e información gastronómica de LA NACION consistirá en una charla participativa y dinámica en la que, con el humor y la fluidez que lo caracterizan, conversará sobre estos temas y compartirá su método y herramientas para alcanzar tu mejor versión.

Para Pablo Martín, comer saludable no significa seguir dietas de moda, sino incorporar hábitos conscientes que puedan sostenerse a lo largo del tiempo

Claves para una alimentación consciente

¿Es necesario que todos los alimentos que consumimos sean saludables? No, sostiene Pablo Martín, y comienza derribando un mito, al dejar de lado la hiperexigencia de perfección por la búsqueda de hábitos sostenibles en la vida real. “El bienestar tiene que ver con ser consciente de lo que estás consumiendo y por qué lo estás consumiendo. No es decir “está bien” o “está mal” sino ser simplemente consciente, ese es el primer paso. Mi alimentación no es 100% saludable, pero sí es 100% consciente”, apunta. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué alimentos incorporar y cuáles evitar? El chef apunta algunos consejos para empezar:

Frutas y verduras: Son lo primero que sugiere incluir. ¿Cuánta fruta y cuánta verdura comés por día?, pregunta, y afirma que lo mínimo serían cinco porciones diarias . Si no sabés cuáles elegir, propone guiarse por una clave sencilla: las de estación, que se pueden reconocer fácilmente porque son las que están más baratas, generalmente en oferta. Si son crudas, dice, mucho mejor.

Son lo primero que sugiere incluir. ¿Cuánta fruta y cuánta verdura comés por día?, pregunta, y afirma que . Si no sabés cuáles elegir, propone guiarse por una clave sencilla: las de estación, que se pueden reconocer fácilmente porque son las que están más baratas, generalmente en oferta. Si son crudas, dice, mucho mejor. Semillas: Se trata de incorporar más cereales integrales y no tantos refinados.

Se trata de incorporar más cereales integrales y no tantos refinados. Legumbres: Recomienda consumirlas por lo menos tres veces a la semana, ya que aportan buena cantidad de fibra y proteínas de alto valor biológico.

Recomienda consumirlas por lo menos tres veces a la semana, ya que aportan buena cantidad de fibra y proteínas de alto valor biológico. Semillas oleaginosas: el gran secreto es activarlas o molerlas. “Si no lo hacés, tu organismo no asimila ningún nutriente. Antes de ingerir semillas oleaginosas como chía, lino, girasol o sésamo, por ejemplo, hay que dejarlas en remojo como mínimo doce horas o molerlas con un mortero o molinillo de café”, apunta.

el gran secreto es activarlas o molerlas. “Si no lo hacés, tu organismo no asimila ningún nutriente. Antes de ingerir semillas oleaginosas como chía, lino, girasol o sésamo, por ejemplo, hay que dejarlas en remojo como mínimo doce horas o molerlas con un mortero o molinillo de café”, apunta. Fermentados: Los pueblos longevos, señala, los consumen todos los días, ¿por qué no tomar su ejemplo?. Puede ser una salsa de soja de fermentación natural, una bebida probiótica, o un alimento fermentado como kimchi, chucrut o miso.

Los pueblos longevos, señala, los consumen todos los días, ¿por qué no tomar su ejemplo?. Puede ser una salsa de soja de fermentación natural, una bebida probiótica, o un alimento fermentado como kimchi, chucrut o miso. Algas: sprirulina, alga nori o la que elijas, traerá grandes beneficios a tu salud.

Frutas y verduras de estación, legumbres, semillas y alimentos fermentados son algunos de los pilares que el chef recomienda incorporar a la alimentación cotidiana Magnific

Bonus track: ¿Cuáles alimentos recomendaría consumir a todos los argentinos? La quinoa, ya que tiene aminoácidos esenciales, proteína de alto valor biológico; y el sarraceno, que puede ser delicioso en ensaladas o crepes.

¿Qué evitar? La respuesta, no por obvia, es menos cierta: los ultraprocesados. “Más que decir “no consumas esto”, yo recomiendo ser consciente y leer etiquetas, porque ahí está la verdad. Cuando leés etiquetas y ves tanto ingrediente que no conocés, bueno, ahí hay algo raro y yo trataría de no consumirlo”, afirma, a la vez que invita a seguir informando y pensando sobre estos temas, algo para lo cual su charla es una excelente oportunidad.