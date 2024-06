¿Te gustan las recetas de alta cocina? Un reconocido chef te enseña hacerlas en casa

Escuchar

Transgresor, disruptivo y osado, Dante Liporace es el chef de Mercado de Liniers, uno de los restó porteños más innovadores del país. Liporace aprendió a cocinar en restaurantes top de Europa, como El Bulli, de Ferrán Adrià. Y se anima a todo como un postre en el que combina las aceitunas negras, ajo y chocolate blanco.

Este postre, uno de los preferidos de los comensales que pasan por el restaurante de Palermo Hollywood, muestra que es un obsesionado por buscar sabores originales y texturas que sorprenden a los comensales en cada bocado. “Hay que sorprender”, afirma el chef mientras se prepara para hacer su primera masterclass en Foodit, para la que cocinó una ensalada de lengua a la cantonesa, berenjena ahumada, sopa de calabaza y naranja, parmigiano y un bizcocho de sésamo.

En la masterclasss, Liporace cocinó una ensalada de lengua a la cantonesa, berenjena ahumada, sopa de calabaza y naranja, parmigiano y un bizcocho de sésamo

La clase es entretenida. Dante explica cada uno de los pasos de este plato que se presenta, según él mismo cuenta, con otro plato como “maridaje”. Una experiencia gourmet para foodies curiosos y para cocineros audaces. Y una prueba que cualquier persona “con ganas” puede animarse a realizar un plato de alta cocina en casa.

Acá un adelanto.

Pero si te quedaste con ganas de más, Dante comparte más recetas en Foodit: desde los secretos para hacer una barbacoa gourmet hasta mejillones con curry y coco.

Sopa de ajos, una de las recetas de Liporace que se pueden encontrar en Foodit

Otra receta del Chef en Foodit es la sopa oriental de tomate

Liporace es uno de los referentes que forma parte del seleccionado team de chefs del universo Foodit (www.foodit.com.ar), la plataforma de recetas y noticias relacionadas con la cocina curada por LA NACION.

Para redescubrir el placer de cocinar, inspirarse y aventurarse con nuevos ingredientes y encontrar el equilibrio entre salud y sabor, Foodit contagia su leitmotiv: “Hoy se cocina”. Se trata de una guía, un compañero y una fuente de ideas en el mundo culinario que une a las personas a través de la pasión por la cocina, la creatividad y las experiencias compartidas.

La nueva plataforma de suscripción digital es una aliada de quien cocina: en el antes y durante (con inspiración, variedad, practicidad, conocimiento y bienestar) y el después (en el momento de compartir y disfrutar) con una propuesta de servicio única en el mercado basada en contenido curado y generación de experiencias novedosas. Además, la plataforma se diferenciará por la facilidad con la que se encontrará y organizará el contenido.

Los carrouseles temáticos buscarán que los suscriptores accedan rápido a la receta deseada

Para los que quieren mejorar su alimentación y disfrutar de platos más sabrosos; para los que buscan conocer o profundizar conocimientos sobre técnicas de cocina; para los que buscan soluciones rápidas y prácticas para el día a día; para los que se interesan en sacarle el máximo provecho a los alimentos y para los apasionados por mantenerse al día con las últimas tendencias gastronómicas, Foodit es una experiencia única.

Recetas de diversas corrientes alimentarias (a las propuestas clásicas se sumarán vegetarianas, sin gluten, keto, sin lactosa y veganas), noticias del sector, curiosidades, guías de cocina con técnicas, videos con el paso a paso y masterclasses con cocineros referentes de los restaurantes más reconocidos serán parte del contenido. Porque la cocina es placer, emoción, sabor y creatividad: hacer los platos favoritos, aprender nuevas recetas (desde las más originales hasta las más fáciles, saludables y rápidas) y compartir momentos agradables en la mesa tiene un impacto positivo.

Un dream team de chefs

Fernando Trocca (Mostrador Santa Teresita), Donato de Santis (Cucina Paradiso), Germán Martitegui (Marti), Dante Liporace (Mercado de Liniers), Hernán Lucchetti (chef ejecutivo de El Celler de Can Roca), Alejandro Féraud (Alo´s Bistro), Mariano Ramón (Gran Dabbang), Juan Gaffuri (Four Seasons), Leandro Bouzada (Osaka), Mauro Massimino (Buenos Aires Verde), Luca Gozzani (chef ejecutivo de Grupo Fasano), Julieta Caruso (Casa Cavia), Pamela Villar (jurado del reality Bake Off), Agustín Brañas (Rufino), Laura Di Cola (zero waste), Iván Azar (Casa Vigil), Teodelina Quesada (Casa Néctar), Luciano Combi (Fifí Almacén), Micaela Najmanovich y Nicolás Arcucci (Anafe), Kenyi Heanna (Chui), Jossefp Reyes (Osaka), Jorge Veliz, Matías Lorenzo y Marcos Goméz (Sheraton), Matías Gutiérrez (Abrasado), Mariana Mangiarotti (tea blender) y María Estela Tapia (Usina Cafetera), son solo algunos de los chefs referentes que ya son parte de la comunidad Foodit. En el sitio se comparten las recetas de los platos que sirven en sus restaurantes, sus secretos y los mejores consejos. En los próximos días conocerás más nombres que serán parte.

Además del trabajo del equipo de Foodit, puertas adentro de la redacción, conformado por Jimena Barrionuevo, Mercedes Soriano y el chef Pablo Franco. Y las colaboraciones de Laura Litvin, Mónica Albirzu, Facundo Di Génova, Gabriela Arias, entre otros periodistas.

Los suscriptores pueden guardar, generar una lista de compras automática con las recetas favoritas, armarse un recetario personal y un menú semanal personalizado.

Gracias a un desarrollo de filtros sencillos y efectivos, el usuario tiene rápido y fácil acceso a lo que busca. La propuesta integral tiene su foco digital pero hará sinergia con el resto de las plataformas de contenidos y contará con su newsletter y sus propias redes sociales: Instagram ( foodit_ar) y Facebook (fooditar), además de presencia en las de LA NACION.

