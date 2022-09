“Todo saldrá bien”. Las enseñanzas de un abuelo que ayudan a sanar heridas y encontrar fuerzas en la adversidad

“Era como un sueño, ahí estaba Miguel con su nieta Nuria, dando por primera vez la vuelta a la Tierra sentados en una nave, mirando esa enorme bola azul desde afuera. Él, había soñado tantas veces con ese momento y ella, llevaba tiempo triste y nadie sabía por qué. Su abuelo pensó que ver el mundo desde el exterior la ayudaría, pero no fue así. Nuria miraba la Tierra donde latían millones de corazones, pero no podía escuchar el sonido de su propio corazón”, así comienza el cuento del escritor Albert Espinoza narrado por el dramaturgo español, Rafael Álvarez.

Historias de abuelos que marcan vidas y dejan enseñanzas, una de ellas es la fábula de Espinoza, donde el abuelo Miguel le cuenta una historia a su nieta Nuria mientras viajan a bordo de una nave espacial en el año 2115. En ese escenario futurista en el que ya había acontecido el Covid-19 y muchas de las situaciones que ocurren en la actualidad, con su instinto de abuelo, Miguel nota que la pequeña Nuria escondía lo que verdaderamente sentía.

“Los niños miran mucho hacia afuera y poco hacia adentro y los adultos miran mucho hacia adentro y poco hacia afuera”, recordó Miguel que le decía siempre su querida abuela cuando él tenía la edad de Nuria. “Si solo te fijas en los problemas te perderás la belleza del mundo que te rodea y esa es la base de la felicidad”.

Resulta increíble cómo a través de un simple cuento uno se puede sentir identificado con sus propias experiencias e incluso detenerse a reflexionar con simples frases. Una fantasía que se mimetiza con la vida real, se podría decir incluso, que es como cuando el arte interpreta la realidad. Pero la fantasiosa y pintoresca historia de Miguel y Nuria recién empieza.

“Solo los niños que sufren miran hacia adentro”, pensaba el abuelo mientras le prestaba atención a su nieta. Al darse cuenta de que la pequeñita no iba a contar fácilmente qué era lo que le estaba pasando, Miguel decidió abrir el portal de los recuerdos y retrotraerse a su infancia. “Yo tenía tu edad cuando pasó lo del Covid, en el colegio se reían de mí, me decían boca de buzón, me burlaban y me tiraban papeles arrugados para encestarlos en mi boca, yo no sabía a quién contárselo porque me daba miedo y me sentía muy solo. Cada noche inventaba excusas distintas para no ir al colegio y quedarme con mi perro Jano y mi familia, ellos eran todo mi mundo”, relató. A su vez Nuria le miró a los ojos y su abuelo sintió que la había atrapado con su verdad. “¿Y qué pasó abuelo?”, le pregunto la niña; y ahí le contó que llegó el covid y que mientras todos estaban asustados por lo que pasaba, él era el niño mas feliz del planeta, “No tenía que ver a los chicos que se reían de mí, podía salir con Jano a pasear y como nos obligaron a todos a ponernos mascarillas a toda hora, nadie vería así mi boca de buzón”.

Pero el entonces pequeño Miguel no se esperaba que todo ciclo que empieza, en algún momento termina. “Aquella pandemia fue curativa para mí, era mi refugio, mi abuela me dijo que teníamos que aprovechar los momentos en los que la vida se detiene para mejorarnos y mejorar el mundo. Me di cuenta que me iba haciendo más valiente, nada era tan grave y me enfrenté a otros problemas que me dieron la valentía para luchar y cuando le conté a mis papás que me avergonzaba de mi boca me enseñaron a amar mis diferencias y aquella boca que me hacía único. Me di cuenta que podía reír de una forma tan amplia que era contagiosa y la gente acaba riendo junto a mí”, le contaba entusiasmado. Y reflexionó con la siguiente frase: “dentro de cualquier pequeño cobarde hay un gran valiente”; el cariño y los consejos de su familia hicieron que Miguel perdiera el miedo de volver a la escuela.

Y de la misma manera que sucedería en la realidad, tras simpatizar y emocionarse con la historia de su abuelo, Nuria decidió abrir su corazón y contar lo que la afligía. Fue en ese entonces que Miguel supo que la niña era discriminaba por ser de pequeña estatura, en el colegio la cargaban y le decían que era un “tapón”.

Resultó ser que Nuria estaba repitiendo lo mismo que le sucedió a la sabia abuela de Miguel, la que sería su tatarabuela. “Sabes Nuria, te llaman como a tu tatarabuela, ella fue la persona más luchadora, con mejor humor y más buena que he conocido, siempre se enfrentó a sus problemas y estuvo a la altura de cualquier medio”, le dijo para animarla.

Le contó así que esta fuerte mujer fue internada durante la pandemia y él en vez de quedarse de brazos cruzados y llorar en su casa decidió hacer algo para animarla. Armó una cometa de barbijos, le agregó dibujos y frases para darle fuerza a su abuela y en la puerta del hospital lo lanzó al aire con la esperanza de que ella pudiera verla. “La vio y se curó, durante muchos años me dijo que se curó gracias a la fuerza que encontró en aquella cometa que le hice”, dijo Miguel.

Luego de escuchar eso la pequeña sonrió y abrazó a su abuelo mientras sentía la fuerza de su tatarabuela dentro de ella y sus miedos se diluían. De pronto, Nuria vio pasar por los cielos la cometa que su abuelo había hecho hace tantos años con mucho amor. Aquella hermosa cometa hecha de mascarillas con la figura de la abuela y una pequeña frase que decía “todo saldrá bien”.

