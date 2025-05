Así es el nuevo parque de Universal en Orlando: las atracciones temáticas más esperadas en Florida

La espera terminó. Siete años después de una lluvia de ideas dirigida por Universal Creative, un nuevo parque inmersivo de Universal Studios se estrena este 22 de mayo para toda la familia en Orlando, Florida: Universal Epic Universe.

De qué se trata Universal Epic Universe

Universal Epic Universe es el cuarto parque construido por Universal Orlando Resort, a pocos kilómetros de Universal Studios, Island of Adventures y Universal Volcano Bay.

Ilustración de Epic Universe, el nuevo parque de atracciones de Universal, que abre sus puertas el 22 de mayo de 2025

El complejo se divide en cuatro universos inmersivos. Cada uno está conectado a través de Celestial Park, el primer mundo que busca ser un núcleo de inspiración y conexión.

“Creo que eso es lo que está realmente en el núcleo emocional: nuestro deseo de pertenecer, encontrar, de conocer lugares y experiencias”, explicó Steve Tathem, director creativo de Universal Epic Universe, según consignó Discover Universal Blog.

Cuáles son los cuatro universos que forman parte del parque más esperado de Orlando

Al ingresar por el Celestial Park, se ubican los cinco portales a las otras áreas inmersivas del parque:

The Wizarding World of Harry Potter: Ministry of Magic

Este universo explora la París de los años 20, presentado en la segunda película de Animales Fantásticos: los crímenes de Grindelwald y el Ministerio de Magia de Harry Potter.

Epic Universal Studios en Orlando, Florida

Este espacio cuenta con cafés al estilo parisino y una de las atracciones más destacadas del parque: Harry Potter and the Battle at the Ministry, un viaje por Métro-Floo desde París hasta el Ministerio de Magia británico para el juicio de Dolores Umbridge.

Super Nintendo World

El siguiente mundo del parque está inspirado en uno de los videojuegos principales en la historia de Nintendo: Mario Bros.

SUPER NINTENDO WORLD en Universal Epic Universe

Las icónicas tuberías y monedas que giran son algunos elementos que adornan su esplendor. Sin embargo, lo más llamativo del universo son sus dos atracciones Super Mario Land y Donkey Kong Country para toda la familia.

Isle of Berk

Isle of Berk es una representación de Cómo entrenar a tu dragón, una de las películas más exitosas de DreamWorks. La tierra está decorada por vikingos, dragones y Toothless, el dragón protagonista de la saga.

Isle of Berk en Epic Universe Studios

Para ambientar este parque, Universal creó una montaña rusa que recorre toda la isla, restaurantes temáticos y un espectáculo ideal para los fanáticos de la película.

Dark Universe

Esta última aldea contiene un ambiente diferente respecto al resto de los universos. A través de tonalidades oscuras, los viajeros podrán visitar un mundo sombrío caracterizado por los experimentos creados por Dra. Victoria Frankenstein.

Dark Universe trae consigo restaurantes escalofriantes para degustar como Burning Blade Tavern y De Lacey’s Cottage.

Cuánto cuestan las entradas para visitar Universal Epic Universe

El gigante temático ofrece un paquete para visitar tanto el nuevo parque como el resto de sus instalaciones. En ese sentido, visitar por tres días Universal Epic Universe y Universal Studios o Island of Adventure tres días tiene un costo de US$137,34 para adultos y US$134 para niños.

Cómo llegar a Universal Epic Universe

Para los viajeros que aterricen en el Aeropuerto Internacional de Orlando, el viaje estimado hasta el parque es de 22 minutos en auto. De no contar con vehículo, se puede utilizar la línea 42 y el tiempo es de 1 hora y media.