Carme Noguera tiene 112 años y revela qué atribuye a su longevidad: “He comido, dormido y trabajado como todo el mundo”

Carme Noguera cumplió 112 años el 22 de agosto y se mantiene entre las personas de mayor edad del mundo.

Desde Taradell, en Cataluña, donde vive junto a su hija, recordó su infancia en Olot, su trabajo como enfermera durante la Guerra Civil española y explicó qué considera determinante para haber llegado a esta etapa de su vida.

Noguera nació el 22 de agosto de 1914 en Olot, municipio de la provincia de Girona. De acuerdo con una entrevista reciente que brindó, recordó una época en la que los automóviles eran excepcionales en su localidad y los desplazamientos podían realizarse en tartana, un pequeño carro de dos ruedas.

También evocó los cambios tecnológicos que presenció desde niña. En aquellos años, explicó, los teléfonos todavía no habían llegado a las viviendas y las radios tampoco eran habituales.

Noguera recordó especialmente la llegada del primer aparato de radio adquirido por un vecino, según indicó en una entrevista a Agencia Catana de Noticias.

De estudiante de enfermería a atender heridos de la Guerra Civil

En 1933, cuando tenía 19 años, Noguera se trasladó a Barcelona para integrar la primera promoción de la Escuela de Enfermería de la Generalitat.

Su formación se desarrollaba en el Hospital Clínic, institución que pocos años después se convertiría en escenario de una de las etapas que marcaron su trayectoria.

El 19 de julio de 1936 tenía previsto acudir al hospital, pero el inicio de la Guerra Civil española impidió que lo hiciera.

Al día siguiente consiguió llegar al centro y, según su testimonio, atendió a “muchos heridos” durante los primeros momentos del conflicto en Barcelona.

Cuando tenía solo 19 años, Noguera se trasladó a Barcelona para integrar la primera promoción de la Escuela de Enfermería de la Generalitat

Entre las escenas que conserva en su memoria mencionó el caso de un hombre alcanzado por una bala que “atravesó un colchón” con el que había intentado protegerse.

Noguera relató que un soldado acompañaba diariamente a las profesionales entre la residencia en la que se alojaban y el hospital.

Sus desplazamientos estaban restringidos a esos lugares y “no estaba permitido” salir a pasear, por lo que, según explicó, apenas conocían cómo evolucionaba el conflicto fuera de su entorno de trabajo.

Aunque aseguró que durante aquellos años no le faltaron alimentos porque estaba a cargo de la Generalitat, recordó las dificultades que atravesaron sus padres. En una ocasión trasladó desde Barcelona hasta Olot “una maleta llena de papas” para ayudarlos ante la escasez.

Su vida después de la guerra

Finalizado el conflicto, Noguera continuó ejerciendo como enfermera hasta 1951, año en el que se casó. Posteriormente tuvo tres hijos y su familia incluye actualmente dos nietas y un bisnieto.

A sus 112 años, Noguera reside en Taradell junto a su hija. Según el portal especializado LongeviQuest, al alcanzar esa edad tenía alrededor de setenta personas por delante en la clasificación mundial de longevidad.

La catalana también ha expresado su admiración por María Branyas, quien murió en 2024 a los 117 años después de haber sido reconocida como la persona viva de mayor edad del mundo. Noguera llegó a conocerla cuando ambas ya habían superado los 100 años.

Qué dice sobre el secreto para llegar a los 112 años

De acuerdo con cifras del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), durante el primer semestre de 2026 había 3.139 personas de 100 años o más en Cataluña.

Entre ellas, Noguera era la mujer de mayor edad. En el grupo de 534 hombres centenarios, Joan Escudé figuraba como el de mayor edad, con 110 años.

Cuando le preguntaron a qué atribuía haber alcanzado los 112 años, Noguera descartó tener una fórmula particular.

“He comido, dormido y trabajado como todo el mundo”, respondió, según la entrevista de la Agencia Catalana de Noticias.