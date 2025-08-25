¿Cómo identificar los síntomas de envenenamiento en tu mascota? Qué medidas tomar

Sin duda alguna, una de las peores sensaciones es ver que tu mascota está enferma o atravesando una situación que pone en peligro su vida.

Aunque intentes proteger a tu compañero peludo, hay situaciones impredecibles que pueden poner en riesgo la salud y vida de tu perro o gato.

De acuerdo con Purina, si notás un comportamiento extraño en tu mascota, como fatiga y desorientación, deberías poner especial atención a estos síntomas que podrían indicar envenenamiento:

Falta de apetito

Formación de espuma en el hocico

Fiebre

Nausea

Ansiedad

Cansancio

Agitación

Jadeos

Salivación excesiva

Vómitos

Convulsiones

Temblores

Ojos cristalizados

Parálisis

Presencia de sangre en el vómito, orina o en heces

Sangrado en la piel

El tiempo es un gran factor en esta situación Foto: FreeP!CK

Si tu mascota presenta uno o varios de los síntomas de envenenamiento mencionados, es importante acudir inmediatamente a un veterinario.

No recurras a remedios caseros ante una intoxicación. El intentar hacerla vomitar o ayudarla desde casa puede ser peor para tu mascota y puede empeorar las cosas.

Por lo general, un veterinario actuará bloqueando la sustancia tóxica con pastillas de carbón activado y lo tendrá en observación con antídotos, lavados y analgésicos, hasta que descarte daños internos.

Es de gran utilidad identificar cómo pudo haber sido envenenado, ya que eso le brindará más información al especialista para saber cómo actuar.

El tiempo es muy importante cuando ocurre un envenenamiento, por lo que es imprescindible actuar con rapidez para identificar los síntomas, contactar al veterinario e identificar el agente que le ha hecho daño a tu mascota.

Existen muchos tipos de veneno, por lo que la forma en que se intoxicó puede ser muy variable. Lo más común es que ingiriera veneno para ratas, aunque también puede ser mediante un alimento en mal estado o incluso pudo haber sido picado por un animal o insecto venenoso.

Es clave identificar la fuente de envenenamiento y comunicarlo lo antes posible Shutterstock

¿Qué deberías darle a una mascota envenenado?

Atención médica urgente y no hacerla vomitar. Es importante darle abundante agua y si es posible, pastillas de carbón activado -cuya función será encapsular el agente tóxico-.

Esto lo puedes hacer en el transcurso desde que notas que tu mascota pudiera estar envenenada hasta que el veterinario lo revise.

¿Cuáles son algunas sustancias tóxicas con las que tu mascota podría envenenarse?