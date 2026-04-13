Beneficios de agregar jengibre a las infusiones aromáticas: mejora la digestión, alivia náuseas y aporta bienestar natural

El jengibre en infusiones es un remedio natural cada vez más valorado por sus beneficios para la salud digestiva. Sus compuestos activos ayudan a estimular la digestión, reducir la hinchazón y aliviar molestias estomacales. Además, es reconocido por su efecto contra las náuseas, siendo útil en distintos contextos.

De acuerdo con un estudio clínico publicado en Life Extension Magazine, los compuestos activos del jengibre, como gingeroles y zingerona, pueden aliviar eficazmente las náuseas y los malestares digestivos. Estas moléculas actúan sobre el sistema digestivo, mejorando la motilidad gástrica y favoreciendo un tránsito más cómodo de los alimentos, lo que se traduce en menos malestar estomacal y una sensación de bienestar tras las comidas.

Beneficios del jengibre en té: digestión, náuseas y bienestar natural

Agregar jengibre en infusiones no solo aporta sabor, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud. Sus compuestos activos actúan de manera natural en el organismo, apoyando la digestión, reduciendo molestias estomacales y contribuyendo al bienestar general.

El jengibre ayuda a estimular la digestión, reducir la hinchazón y aliviar molestias estomacales iStock

Beneficios de tomar té con jengibre:

Mejora la digestión: facilita el vaciado gástrico y disminuye la sensación de pesadez.

facilita el vaciado gástrico y disminuye la sensación de pesadez. Alivia náuseas : útil en casos de mareos, embarazo o malestar.

: útil en casos de mareos, embarazo o malestar. Efecto antiinflamatorio: ayuda a reducir dolores musculares y articulares leves.

ayuda a reducir dolores musculares y articulares leves. Refuerza el sistema inmunológico: sus antioxidantes fortalecen las defensas naturales.

sus antioxidantes fortalecen las defensas naturales. Aporta confort y bienestar: favorece una sensación de relajación tras las comidas.

Cómo incorporar jengibre en bebidas calientes de manera saludable

Incorporar jengibre a infusiones o bebidas calientes permite aprovechar sus propiedades naturales para mejorar la digestión y favorecer el bienestar general. Esta raíz aporta un ligero toque picante, ayuda a aliviar molestias estomacales y refuerza el efecto relajante de las infusiones.

Formas de añadir jengibre a infusiones: