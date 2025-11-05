Disfrutar del aire libre: claves para protegerse de los insectos

“Tiene aroma a verano”, “¿Dónde lo consigo?”, “Es rico el olor” fueron algunos de los comentarios que se escucharon en la fila que se armó en el ingreso del Bienestar Fest para aplicarse los nuevos repelentes Selton. Es que empieza la temporada alta de actividades al aire libre, de contacto con la naturaleza y de deportes y todos los asistentes quisieron probar la efectividad del producto.

Con más de 40 años en el mercado, Selton ya es una marca reconocida por su poder contra los insectos. Por eso, en enero de este año, lanzó su portfolio de repelentes como parte de un nuevo compromiso para proteger a las familias. Se trata de una línea compuesta por aerosoles y spray altamente efectivos, pensados para brindar protección con aroma suave.

“Estamos presentando nuestros nuevos repelentes, cuya característica diferencial es su aroma super agradable, no invasivo, además no dejan sensación grasosa y son de rápida absorción. Este evento nos pareció una propuesta super afín a nuestro producto porque propone variedad de actividades al aire libre y lo que buscamos justamente es que Selton repelentes sea el aliado perfecto en esas ocasiones, en especial en este período de primavera verano que estamos muchas horas afuera”, contó Claudia Morinigo, Brand Manager de Selton.

En el Bienestar Fest, su misión fue proteger a los asistentes contra los insectos, especialmente los mosquitos. Para eso, montaron 5 spots para que los visitantes pudieran probar sus nuevos productos. Allí, las promotoras aplicaban repelente Selton a los asistentes y compartían sus beneficios.

Un portfolio efectivo

Actualmente, el portfolio está compuesto por 3 presentaciones. La lata naranja -que se aplicó durante el Bienestar Fest en sus espacios protegidos de insectos-, un producto de uso cotidiano, con 6 horas de protección, la lata verde, que brinda extra-duración, hasta por 12 horas y está recomendada para la actividad física. Y, por último, la versión en spray, con hasta 4 horas de protección.

Y aunque cada versión se adapta a un uso diferente, todos mantienen las mismas características: aroma suave, no invasivo, no grasos y de rápida absorción. Además, son efectivos para repeler a los mosquitos que transmiten el Dengue, el Zika y la Chikungunya.

¿Los consejos? “Lo que recomendamos siempre es aplicar el repelente post protector solar, esperando la correcta absorción; a una distancia no menor de 20 cm para que el producto proteja la mayor superficie posible y que no quede concentrado en una zona puntual; también es importante evitar la zona del rostro. Se puede aplicar sobre la ropa ya que no mancha, aunque recomendamos evitar prendas delicadas”, resume Claudia.

