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Festival de café y pastelería en Palermo: dónde y cuándo es la nueva edición gratuita al aire libre

Habrá puestos con opciones dulces y saladas, cine, música en vivo, juegos y actividades para compartir durante el fin de semana

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En Cafecito BA habrá más de 10 puestos de café y pastelería, con cafés desde $4000 y propuestas dulces y saladas desde $3500
En Cafecito BA habrá más de 10 puestos de café y pastelería, con cafés desde $4000 y propuestas dulces y saladas desde $3500GCBA

El festival de café y pastelería Cafecito BA vuelve a Palermo tendrá una nueva edición este sábado 9 y domingo 10 de mayo en la Plaza República del Perú, en Palermo. La propuesta, organizada por el Gobierno de la Ciudad a través de BA Capital Gastronómica, será con entrada libre y gratuita.

Entre las actividades destacadas habrá un sector de cine al aire libre con puffs, un espacio de juegos para compartir en familia y una agenda de música en vivo durante ambas jornadas
Entre las actividades destacadas habrá un sector de cine al aire libre con puffs, un espacio de juegos para compartir en familia y una agenda de música en vivo durante ambas jornadasBA Capital Gastronómica/Instagram

Durante las dos jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer más de 10 puestos de café y pastelería, con cafés desde $4000 y propuestas dulces y saladas desde $3500. Además, habrá cine al aire libre, lectura de borra de café, caricaturas, juegos para familias y shows de música en vivo.

Cuándo y dónde es el festival de café y pastelería en Palermo

  • Sábado 9 de mayo: de 10 a 18.30
  • Domingo 10 de mayo: de 10 a 18
  • ¿Dónde? Plaza República del Perú, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero, Palermo
  • Entrada: libre y gratuita

Qué se podrá encontrar en la feria

Entre las actividades destacadas habrá un sector de cine al aire libre con puffs, un espacio de juegos para compartir en familia y una agenda de música en vivo durante ambas jornadas. También se sumarán actividades especiales como lectura de borra de café, de 14 a 17, y retratos de rostros en caricaturas, de 14.30 a 17.30.

En Cafecito BA habrá cine al aire libre, lectura de borra de café, caricaturas, juegos para familias y shows de música en vivo
En Cafecito BA habrá cine al aire libre, lectura de borra de café, caricaturas, juegos para familias y shows de música en vivoGentileza

Cronograma de shows

Sábado 9 de mayo

  • 15: Show de saxo, por Jorgelina Avigliano
  • 16: DJ con vinilos Sampled Wax
  • 17: Wild Strings, música, arte y espectáculo
  • 18: DJ con vinilos coffee rave style

Domingo 10 de mayo

  • 15: Show de saxo, por Jorgelina Avigliano
  • 16: Wild Strings, música, arte y espectáculo
  • 17: DJ con vinilos coffee rave style

Locales gastronómicos que participan

Durante las dos jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer más de 10 puestos de café y pastelería, con cafés desde $4000 y propuestas dulces y saladas desde $3500
Durante las dos jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer más de 10 puestos de café y pastelería, con cafés desde $4000 y propuestas dulces y saladas desde $3500Gentileza
  • Al Diablo Coffee Roasters
  • Casa Dingo
  • Ciro
  • Cofi Jaus
  • Dulche Charlotte
  • Gontran Cherrier
  • Juan Valdez
  • Lobo Café
  • Narda Comedor
  • Ninina
  • Piccolina
  • Selena
  • Cura Té Alma
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