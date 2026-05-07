Festival de café y pastelería en Palermo: dónde y cuándo es la nueva edición gratuita al aire libre

El festival de café y pastelería Cafecito BA vuelve a Palermo tendrá una nueva edición este sábado 9 y domingo 10 de mayo en la Plaza República del Perú, en Palermo. La propuesta, organizada por el Gobierno de la Ciudad a través de BA Capital Gastronómica, será con entrada libre y gratuita.

Entre las actividades destacadas habrá un sector de cine al aire libre con puffs, un espacio de juegos para compartir en familia y una agenda de música en vivo durante ambas jornadas BA Capital Gastronómica/Instagram

Durante las dos jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer más de 10 puestos de café y pastelería, con cafés desde $4000 y propuestas dulces y saladas desde $3500. Además, habrá cine al aire libre, lectura de borra de café, caricaturas, juegos para familias y shows de música en vivo.

Cuándo y dónde es el festival de café y pastelería en Palermo

Sábado 9 de mayo: de 10 a 18.30

de 10 a 18.30 Domingo 10 de mayo: de 10 a 18

de 10 a 18 ¿Dónde? Plaza República del Perú, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero, Palermo

Plaza República del Perú, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero, Palermo Entrada: libre y gratuita

Qué se podrá encontrar en la feria

Entre las actividades destacadas habrá un sector de cine al aire libre con puffs, un espacio de juegos para compartir en familia y una agenda de música en vivo durante ambas jornadas. También se sumarán actividades especiales como lectura de borra de café, de 14 a 17, y retratos de rostros en caricaturas, de 14.30 a 17.30.

En Cafecito BA habrá cine al aire libre, lectura de borra de café, caricaturas, juegos para familias y shows de música en vivo Gentileza

Cronograma de shows

Sábado 9 de mayo

15: Show de saxo, por Jorgelina Avigliano

Show de saxo, por Jorgelina Avigliano 16: DJ con vinilos Sampled Wax

DJ con vinilos Sampled Wax 17: Wild Strings, música, arte y espectáculo

Wild Strings, música, arte y espectáculo 18: DJ con vinilos coffee rave style

Domingo 10 de mayo

15: Show de saxo, por Jorgelina Avigliano

Show de saxo, por Jorgelina Avigliano 16: Wild Strings, música, arte y espectáculo

Wild Strings, música, arte y espectáculo 17: DJ con vinilos coffee rave style

Locales gastronómicos que participan

Durante las dos jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer más de 10 puestos de café y pastelería, con cafés desde $4000 y propuestas dulces y saladas desde $3500 Gentileza