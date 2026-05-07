Festival de café y pastelería en Palermo: dónde y cuándo es la nueva edición gratuita al aire libre

Habrá puestos con opciones dulces y saladas, cine, música en vivo, juegos y actividades para compartir durante el fin de semana
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El festival de café y pastelería Cafecito BA vuelve a Palermo tendrá una nueva edición este sábado 9 y domingo 10 de mayo en la Plaza República del Perú, en Palermo. La propuesta, organizada por el Gobierno de la Ciudad a través de BA Capital Gastronómica, será con entrada libre y gratuita.
Durante las dos jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer más de 10 puestos de café y pastelería, con cafés desde $4000 y propuestas dulces y saladas desde $3500. Además, habrá cine al aire libre, lectura de borra de café, caricaturas, juegos para familias y shows de música en vivo.
Cuándo y dónde es el festival de café y pastelería en Palermo
- Sábado 9 de mayo: de 10 a 18.30
- Domingo 10 de mayo: de 10 a 18
- ¿Dónde? Plaza República del Perú, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero, Palermo
- Entrada: libre y gratuita
Qué se podrá encontrar en la feria
Entre las actividades destacadas habrá un sector de cine al aire libre con puffs, un espacio de juegos para compartir en familia y una agenda de música en vivo durante ambas jornadas. También se sumarán actividades especiales como lectura de borra de café, de 14 a 17, y retratos de rostros en caricaturas, de 14.30 a 17.30.
Cronograma de shows
Sábado 9 de mayo
- 15: Show de saxo, por Jorgelina Avigliano
- 16: DJ con vinilos Sampled Wax
- 17: Wild Strings, música, arte y espectáculo
- 18: DJ con vinilos coffee rave style
Domingo 10 de mayo
- 15: Show de saxo, por Jorgelina Avigliano
- 16: Wild Strings, música, arte y espectáculo
- 17: DJ con vinilos coffee rave style
Locales gastronómicos que participan
- Al Diablo Coffee Roasters
- Casa Dingo
- Ciro
- Cofi Jaus
- Dulche Charlotte
- Gontran Cherrier
- Juan Valdez
- Lobo Café
- Narda Comedor
- Ninina
- Piccolina
- Selena
- Cura Té Alma
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