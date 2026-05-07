Nuevo acto de profanación de un soldado israelí contra una imagen cristiana en el Líbano

BEIRUT.– En medio de la tregua mediada por Estados Unidos entre Israel y el Líbano, nuevos incidentes amenazan con reavivar las tensiones. Una fotografía que circula en redes sociales muestra a un soldado israelí poniendo un cigarrillo en la boca de una estatua de la Virgen María en la aldea cristiana de Debel, al sur de Líbano.

El hecho es el más reciente de una serie de incidentes de alto perfil dirigidos contra cristianos y símbolos religiosos, y se conoce apenas unas semanas después de otro ataque en la misma zona: la destrucción de una estatua de Jesús por un soldado de Tel Aviv, un acto que provocó protestas y condena internacional.

Un soldado israelí destroza la cabeza de una estatua de Jesucristo durante unas operaciones en el sur del Líbano. x/@ytirawi

El ejército israelí (FDI) declaró que abrió una investigación sobre el incidente de Debel con la estatua de la Virgen, que aparentemente sucedió hace varias semanas, y que lo tratará con la “máxima severidad”. También hubo preguntas y preocupación por la denuncia de que soldados israelíes supuestamente arrasaron con bulldozers partes de un convento católico en el sur de Líbano.

La cancillería de Polonia expresó en su cuenta de X su “profunda preocupación” por este hecho y afirmó que “los repetidos incidentes en los que participan representantes del Estado de Israel que violan los sentimientos religiosos de los cristianos socavan los esfuerzos por promover la paz y la cooperación en Medio Oriente”.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland expresses strong concern regarding another incident involving a soldier of the Israeli Defense Forces (IDF) in Lebanon, who showed disrespect toward the figure of the Virgin Mary. Such actions offend the religious… pic.twitter.com/XTkDMyZmwY — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) May 7, 2026

Ataque a una monja

Además, se supo este jueves que el gobierno israelí presentó cargos contra un hombre judío por un violento ataque contra una monja francesa en la Ciudad Vieja de Jerusalén la semana pasada.

È ormai evidente un quadro di crescente ostilità nei confronti della comunità cristiana in Israele, a Gaza, in Cisgiordania e nel Sud del Libano. Una violenza che questa volta non ha risparmiato una suora francese aggredita di fronte al Cenacolo sul monte Sion di Gerusalemme.… pic.twitter.com/EPBYZd8RZc — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 1, 2026

La acusación identificó al hombre como Yona Schreiber, de 36 años, del asentamiento de Peduel, en Cisjordania ocupada por Israel. La medida se produce después de que un video de la agresión recibiera una amplia condena de líderes extranjeros y cristianos.

Schreiber fue arrestado la semana pasada, y el fiscal general de Israel recomendó prolongar su detención durante la duración del caso.

El atacante judío Yona Schreiber

Según la acusación, Schreiber atacó a una monja en Jerusalén, cerca de las murallas del casco antiguo de Jerusalén, porque llevaba un hábito que la identificaba como monja católica. La empujó y luego la pateó mientras ella estaba tendida en el suelo, y también agredió a un transeúnte que intentó detener el ataque, indicó la acusación.

A Schreiber se le imputan cargos por agresión simple y por agresión motivada por hostilidad religiosa.

Olivier Poquillon, director de la Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica, señaló que la monja era investigadora en la institución. Calificó el ataque como un “acto de violencia religiosa” en una publicación en X.

Varios grupos religiosos han documentado un aumento de actos de acoso y violencia contra peregrinos y clérigos cristianos, así como contra residentes cristianos palestinos, incluidos ataques y escupitajos, a menudo por parte de judíos ultraortodoxos extremistas.

El arresto se produce mientras el trato de Israel a las minorías religiosas está bajo escrutinio, semanas después de que la policía limitara el acceso a los lugares más sagrados de Jerusalén para los oficios festivos debido a preocupaciones de seguridad durante la guerra con Irán.

‼️Jérusalem : en fin d’après-midi, à proximité du Cénacle, une religieuse chercheuse à @EBAFJerusalem a été victime d’une agression gratuite. Nous condamnons vivement cet acte de violence sectaire et attendons des autorités qu’elles agissent vite et avec fermeté. #HateCrimeData pic.twitter.com/7b9ULswHaI — fr. Olivier Poquillon OP (@OPoquillon) April 28, 2026

Al cardenal patriarca latino Pierbattista Pizzaballa se le prohibió celebrar una misa privada en la iglesia del Santo Sepulcro el Domingo de Ramos, la primera vez en siglos que se impide a líderes católicos conmemorar el Domingo de Ramos en esa iglesia. Tras el revuelo, la policía de Jerusalén finalmente alcanzó un compromiso para una misa de Pascua limitada en el templo.

El mes pasado, el Ministerio israelí de Exteriores nombró al exembajador George Deek como enviado especial ante el mundo cristiano, en respuesta a los incidentes. Deek se desempeñó previamente como embajador de Israel en Azerbaiyán y fue el primer embajador árabe cristiano de Israel.

Deek condenó al soldado grabado fumando un cigarrillo junto a una estatua de la Virgen María y subrayó que Israel “está comprometido con preservar la libertad religiosa y la dignidad de todas las religiones”.

La declaración fundacional de Israel incluye la protección de la libertad de religión y de todos los lugares sagrados, y el país se presenta como un oasis de tolerancia religiosa en una región volátil.

Pero algunas autoridades eclesiásticas y grupos de monitoreo han lamentado un aumento reciente del sentimiento anticristiano y del acoso. El problema es particularmente marcado en la Ciudad Vieja de Jerusalén, una zona densamente poblada con estrechos callejones de antiguas piedras, que alberga lugares sagrados para el judaísmo, el cristianismo y el islam.

Wadie Abunassar, coordinador del Foro Cristiano de Tierra Santa, calificó la semana pasada los ataques dirigidos contra cristianos como un fenómeno en crecimiento. Atribuyó la rápida respuesta al ataque contra la monja al hecho de que quedó registrado en video.

Manifestó que sentía “gran enojo con el sistema y gran tristeza, porque siento que esto no terminará pronto”. Uno de los problemas, sostuvo, era la insuficiente disuasión frente a este tipo de violencia.

“Muchas veces en estos casos no hay arrestos y, si los hay, a veces después de uno o dos días los sospechosos quedan en libertad”, añadió. “En algunos casos, la policía no recomienda a la fiscalía presentar cargos o acusarlos formalmente. Y en algunos casos, cuando hay acusación, la acusación es leve”.

Agencias AFP y AP