El movimiento de bajo impacto, una clave de la salud articular

El cuerpo está en constante movimiento gracias a una compleja estructura llamada sistema locomotor, formada por articulaciones, cartílagos, huesos y músculos. Su función es proporcionar soporte, forma y movimiento a las personas.

Según explican desde Curflex, cada parte de este sistema es vital. Las articulaciones son aquellas partes del cuerpo donde se genera movimiento a través de la unión entre dos o más huesos. Hacen que el esqueleto sea flexible. Son las bisagras del cuerpo, protegidas por un cartílago que evita el roce entre los huesos.

Los huesos son estructuras fuertes y rígidas que proporcionan firmeza, forma y ayudan a sostener el cuerpo cuando estamos de pie y movilizarlo al caminar o correr. Y los músculos son el motor del movimiento; y se unen a los huesos mediante los tendones; al contraerse provocan los movimientos corporales.

Curflex entregó botellas reutilizables y mats para que todos pudieran participar de la clase. IGNACIO ARNEDO

No se puede entender el movimiento considerando las partes por separado, sino más como un sistema integrado. Por eso, es fundamental evitar el sedentarismo y ejercitar el cuerpo, conectándolo con el movimiento de una manera saludable. Un movimiento equilibrado ayuda a lubricar las articulaciones, incrementando la flexibilidad y movilidad.

Para concientizar al público asistente al Bienestar Fest, Curflex repartió botellas para hidratarse durante la actividad física al aire libre, y también mats de yoga para que nadie pierda la oportunidad de sumarse a la clase. Es que hacer actividad física de bajo impacto con regularidad ayuda a fortalecer los ligamentos, tendones y músculos, mejora la salud de las articulaciones al permitirles alcanzar un rango de movilidad sin dañarse.

Tanto el sábado como el domingo, la cita fue en el encuentro Yoga Flow, conducido por Néstor Martínez. Allí, en el escenario principal, Curflex se propuso convocar a una práctica abierta. La sesión se realizó en el escenario principal; y combinó movimientos de yoga dinámicos con técnicas de respiración consciente y estiramiento guiado. El ritmo fue pausado, inclusivo y progresivo. Fue creciendo en dificultad para que todos puedan ver un progreso en su capacidad de movilidad.

CurflexAdvanced: una nueva fórmula innovadora con Colágeno UC-II y Cúrcuma Novasol

Se trata de un producto que contribuye a disminuir la inflamación y el dolor, mejorando la movilidad articular en menos tiempo. Su fórmula con Colágeno UC-II, favorece la regeneración natural del cartílago y la Cúrcumina Novasol, con tecnología micelar de alta absorción, que ayuda a disminuir la inflamación articular.

CurflexAdvanced, una combinación que ayuda a potenciar el efecto de alivio llegando más rápido a la causa del dolor, brindando mayor movilidad y flexibilidad articular.

La presentación es en cápsulas, para tomar una sola por día.

Para conocer más acerca de este lanzamiento, se pude ingresar al sitio de Curflex.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.