El país del mundo donde las mujeres se pueden jubilar a los 49 años: no es Japón ni Finlandia

Aunque en gran parte del mundo es necesario tener mínimo 68 años para jubilarse, hay formas de pensionarse con más de 10 años de antelación en un país asiático.

Turquía es el lugar en el que los trabajadores pueden pensionarse entre los 49 y 52 años, según un artículo de Mapfre, en el que enlista los países del mundo con las edades de pensión más bajas.

En cuanto a quién le aplica, se debe saber que las personas que pueden gestionar la pensión antes de cumplir 50 son las mujeres, mientras que quienes tienen que esperar 2 años más son los hombres.

Además, en 2022, teniendo en cuenta un artículo de La Vanguardia, Turquía eliminó el requisito de la edad mínima para jubilarse, lo que hizo que muchos accedieran a recibir una pensión siempre y cuando se hubieran dado de alta en la Seguridad Social antes de septiembre de 1999.

¿Qué pasó en Turquía en septiembre de 1999 con las pensiones?

Durante esa fecha se introdujo la ley actual que prevé un mínimo de 60 años de edad para hombres y 58 para mujeres para poder jubilarse. Aunque según varios portales la edad oficial para el retiro en Turquía es el rango de edad antes mencionado, la OCDE apunta que existe la posibilidad de retirarse después de 25 años de trabajo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un agrupador de 38 países que coordina y promueve el uso de políticas sociales y económicas basadas en la preservación de los derechos humanos. Por eso, tienen en cuenta todas las consideraciones necesarias para la satisfacción de las fuerzas laborales.

¿Es Turquía una buena opción para vivir?

De acuerdo con Global Citizen Solutions, Turquía es una gran alternativa para residir durante sus últimos años de vida debido a que ofrece un costo de vida más bajo que el de Estados Unidos y otros países europeos.

El costo mensual promedio para un turco o una persona que se aloja permanentemente en Turquía, sin incluir el alquiler, es un 58,6 por ciento más bajo que en Estados Unidos, según Next Generation Equity.

Si a uno le interesa conocer este destino, se debe saber que la temporada más económica para planear un viaje es en el mes de octubre.