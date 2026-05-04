Cuándo se cobran las jubilaciones de la Anses en mayo 2026 con el aumento confirmado
Los titulares del sistema previsional ya pueden conocer la fecha exacta de pago; cómo se armó el esquema de acuerdo a los feriados del mes
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Los jubilados que cobran sus haberes a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya pueden consultar el calendario de pagos del mes de mayo 2026, y conocer en detalle la fecha exacta de cobro, según la terminación del DNI y el tipo de jubilación que perciban.
El sitio oficial del organismo previsional exhibe todas las fechas de pago, según la terminación del DNI de sus beneficiarios. Allí, los titulares del sistema previsional pueden consultar con exactitud las fechas de cobro de jubilaciones mínimas y superiores, y de las PNC (Pensiones No Contributivas).
Cabe aclarar que en mayo impacta un reajuste del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. Para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
A su vez, el esquema de pagos contempla los días feriados de mayo, en los que no se realizan acreditaciones, por lo que el cronograma se planificó considerando solo los días hábiles del mes.
Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de mayo de 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
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