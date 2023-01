El reto de la felicidad en siete días

escuchar

El desafío de siete días para la felicidad te ayudará a mejorar la concentración en un elemento crucial para vivir una buena vida: las relaciones. Se comienza con una evaluación del alcance y la fuerza de los lazos sociales y luego se deben seguir estos consejos.

Día 1: Evalúa tus amistades

En 1938, unos investigadores de Harvard quisieron aprender qué es lo que hace que una persona prospere.

Reclutaron a 724 participantes, una combinación de estudiantes de Harvard College y adolescentes de bajos ingresos en Boston. Todos estaban dispuestos a dejar que los investigadores hicieran un seguimiento de sus vidas, desde los problemas de la infancia hasta los primeros amores y los últimos días.

Cada cinco años, los investigadores recopilaron los registros de salud de los participantes. Hicieron preguntas detalladas sobre sus vidas en intervalos de dos años y, en años posteriores, tomaron muestras de ADN y realizaron escáneres cerebrales. Veinticinco de los participantes incluso donaron sus cerebros para que fueran estudiados después de su muerte.

Ahora, 85 años después, el Estudio de Desarrollo de Adultos de Harvard se ha expandido a tres generaciones y más de 1300 descendientes de los sujetos originales. Según los investigadores, es el estudio sobre la felicidad humana más profundo y de mayor duración en el mundo.

De todos los datos, ha surgido un hallazgo muy claro: las relaciones sólidas contribuyen a que uno tenga una vida feliz. Más que riqueza, coeficiente intelectual o clase social, la solidez de los vínculos es lo que determina si uno se siente realizado.

Cómo puedes construir lazos sociales para ser más alegre

En un nuevo libro, The Good Life: Lessons From the World’s Longest Scientific Study of Happiness, Bob Waldinger, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard y uno de los directores del estudio, y Marc Schulz, director asociado de la investigación y profesor de psicología en Bryn Mawr College, han analizado las ideas del estudio.

“Si este año uno se propone hacer algo para asegurar su propia salud y felicidad, debe dedicarle tiempo a nutrir y desarrollar sus vínculos”, afirman los autores. Para comenzar, Waldinger y yo hemos creado este desafío: siete ejercicios simples que comienzan con el cuestionario de hoy.

Waldinger y Schulz han acuñado el término “aptitud social” para designar el proceso de evaluar y tratar la salud de las relaciones. Es tan crucial como la buena forma física, dijo Waldinger, quien agregó que las relaciones descuidadas pueden atrofiarse como los músculos. “Nuestra vida social es un sistema vivo y necesita ejercicio”, dijo. “Es una elección que se hace para invertir, semana a semana, año tras año, y tiene enormes beneficios”.

Por qué es importante la ‘aptitud social’

El estudio de Harvard está lejos de ser el único que ha encontrado un vínculo entre las relaciones y la felicidad. Una amplia investigación muestra que las personas que están más conectadas socialmente viven más y están mejor protegidas contra el estrés, la depresión y la disminución de la memoria y el lenguaje.

La soledad, en cambio, afecta la salud física. “Creo que la soledad es una de las principales preocupaciones de salud pública de nuestro tiempo”, dijo el cirujano general Vivek Murthy en un correo electrónico. Si bien la pandemia exacerbó la soledad, agregó, “también ayudó a que muchas personas hicieran un balance de sus vidas y reflexionaran más profundamente sobre la importancia de sus relaciones. Eso significa dar pasos en nuestro día a día para invertir en ellos”.

No solo son los lazos con amigos y familiares los que son cruciales para la felicidad. También lo son las relaciones con parejas románticas y grupos comunitarios. Se trata de las conversaciones amables que uno puede tener con el diariero o con el vecino.

No solo son los lazos con amigos y familiares los que son cruciales para la felicidad. También lo son las relaciones con parejas románticas y grupos comunitarios Shutterstock

Cuestionario

Hoy como tarea se debe identificar las áreas de la vida en las que a uno le gustaría estar más conectado. “Tal vez tengas muchas personas con las que puedes divertirte, pero no tienes a nadie en quien confiar sobre las cosas realmente personales y privadas”, dijo Waldinger. “O tal vez se tienen muchas personas en las que confiar, pero no se cuenta con nadie con quien divertirse”.

Algunas cosas que se deben tomar en cuenta:

No hay un número correcto de amigos. “No te obsesiones con los números”, dijo Waldinger. Se trata de la calidad de tus relaciones, no de la cantidad, así que se debe intentar discernir qué es lo que más lo satisface a uno.

No se necesita ser extrovertido para mejorar la aptitud social. Aunque las amistades adultas requieren esfuerzo, la felicidad no está fuera del alcance de uno por más que uno sea tímido o introvertido, dijo Waldinger. Uno puede relacionarse con otros en entornos más tranquilos. Se puede probar con hacer actividades pequeñas y controladas, como acudir a un grupo de tejido, una clase de programación de computadoras, caminatas o trabajar en un club comunitario.

Nunca es demasiado tarde. A menudo, las personas asumen que es demasiado tarde para forjar relaciones, dijo Waldinger, pero ese nunca es el caso. En The Good Life cuenta muchas historias sobre personas que hicieron conexiones más adelante en la vida, como un hombre solitario de 68 años que se unió a un gimnasio después de jubilarse. Tres meses después tenía más amigos de los que había tenido en toda su vida.

Test: ¿Qué tan sólidas son tus relaciones?

El primer paso en “El reto de la felicidad en siete días” es evaluar los vínculos. Estas preguntas han sido diseñadas con Robert Waldinger, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard, para ayudar a la gente a hacer un balance de la variedad y la fuerza de sus múltiples vínculos sociales.

1. ¿Te satisface el número de amigos cercanos que tienes?

☐ A. Sí

☐ B. No

2. ¿Sientes comodidad entablando conversaciones informales?

☐ A. Sí

☐ B. No

3. ¿Con cuántos miembros de tu familia mantienes una relación estrecha?

☐ A. Ninguno

☐ B. De uno a tres

☐ C. Cuatro o más

4. ¿A cuántas personas podrías llamar a mitad de la noche si necesitaras ayuda?

☐ A. A ninguna

☐ B. Una

☐ C. Dos o tres

☐ D. Cuatro o más

5. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a alguien importante en tu vida?

☐ A. No me acuerdo

☐ B. Hace más de un mes

☐ C. En el último mes

☐ D. En la última semana

6. ¿Participas en alguna actividad de grupo, presencial o virtual?

☐ A. No

☐ B. Sí, un par de veces al año

☐ C. Sí, mensualmente

☐ D. Sí, semanalmente

7. Piensa en tu amistad más cercana (alguien que no vive contigo). ¿Cuántas horas estuvieron en contacto el mes pasado?

☐ A. Ninguna

☐ B. Una hora o menos

☐ C. De dos a cuatro horas

☐ D. Cinco horas o más

8. ¿Tienes pareja? Si es así, ¿qué parte de tu actividad social incluye a esa persona?

☐ A. No tengo pareja

☐ B. Casi toda mi actividad social

☐ C. Una cantidad moderada

☐ D. Muy poca o ninguna

9. Imagina a tu familiar más cercano. Si no pudieran volver a hablarse nunca más, ¿sabría esa persona lo que sientes por ella?

☐ A. No

☐ B. Sí

10. ¿Con qué frecuencia hablas con conocidos en tu barrio, en tu camino al trabajo o en tu lugar de trabajo o escuela?

☐ A. Nunca

☐ B. Rara vez

☐ C. A veces

☐ D. A menudo

☐ E. A diario

11. ¿Sientes satisfacción con las conexiones que tienes con la gente en el trabajo?

☐ A. No

☐ B. Sí

12. ¿Cuándo fue la última vez que armaste un plan social con alguien?

☐ A. No me acuerdo

☐ B. En el último mes

☐ C. En la última semana

13. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste ‘sí’ cuando alguien sugirió una salida social con vos?

☐ A. No me acuerdo

☐ B. En el último mes

☐ C. En la última semana

Puntos por respuesta

A. cero; B. uno; C. dos; D. tres; E. cuatro.

Qué significan las puntuaciones

0-12: Eres autosuficiente, quizá más de lo que es bueno para tu salud y felicidad

Cuentas con algunos vínculos sociales significativos, pero tu puntuación da a entender que quizá no tengas mucha gente a la que acudir en busca de apoyo emocional ni tampoco tengas un sentimiento de pertenencia. Puede que simplemente seas más introvertido o que hayas perdido el contacto con algunas de las personas que te importan. Puede que te intimide la idea de hacer más amigos. Este reto te ayudará a empezar.

13-21: Tienes el esbozo de una red social sana

Hay varias personas en tu vida que te hacen sentirte en conexión: un buen equilibrio entre amigos y familiares, vínculos estrechos y personas de tu comunidad cuyos rostros conoces, aunque no sus nombres. Tienes gente que te ayudará y echará una mano si lo necesitas, y tú harías lo mismo por ellos.

22 o más: Estás en gran forma social

Te encanta estar rodeado de gente y sientes comodidad en la mayoría de los entornos sociales. Encontraste una comunidad en diferentes ámbitos de tu vida, ya sea en el trabajo, con viejos o nuevos amigos o en tu barrio. Tus fuertes lazos te ayudan a afrontar los altibajos de la vida.

Por Jancee Dunn.

LA NACION

Temas BienestarVínculos