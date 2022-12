Furor en jóvenes. De qué se trata esta terapia milenaria que resurgió y promete curar malestares físicos y mentales

Ansiedad, depresión, dolor de cabeza, control del peso, adicción e insomnio son algunas de las dolencias comunes que la auriculoterapia trata con semillas desde hace miles de años. Es una terapia alternativa originaria en Asia y forma parte de la medicina tradicional china. “Los auriculoterapeutas trabajamos con el mapa auricular que tiene 250 puntos orgánicos, más las articulaciones y los músculos. Es importante resaltar que trabajamos la causa, no el síntoma”, dice Patricia Cerri, especialista en auriculoterapia. Y añade: “Una vez que se descubrieron sus beneficios esta terapia fue tomada por los franceses, estadounidenses e ingleses, pero por más que se haya occidentalizado su origen sigue siendo chino”. Incluso, prueba de esto fue que en 1957, Paul Nogier, un médico francés, adoptó la práctica y publicó el famoso “mapa auricular” para ayudar a los occidentales en dicha adopción.

La auriculoterapia gana cada vez más adeptos, especialmente en los jóvenes y esto no es casualidad. Desde enero de 2021, el hashtag #earseeding ha obtenido cerca de 6.5 billones de visualizaciones en TikTok. Producto de este “boom” cada vez más marcas deciden vender las semillas adaptadas en tachas, diamantes, “semillitas” de oro o plata e incluso brillos de colores.

Auriculoterapia: de la cultura milenaria china al siglo XXI

“La auriculoterapia se usa para tratar dolencias mediante la colocación de semillas en el pabellón de la oreja. Esta misma es muy importante ya que tiene la forma de un feto invertido, por eso representa el microcosmos del cuerpo -el lóbulo representa la cabeza, la cresta interior representa la columna vertebral y las áreas empotradas del medio representan los órganos internos-. Así cuando se colocan las semillas en el punto a tratar se produce una estimulación que ayuda a que los dolores empiecen a disminuir”, cuenta el terapeuta en Auriculoterapia, Miguel Ibarra. A su vez, el profesional destaca que la diferencia que hay entre esta forma y la acupuntura que se hace con agujas es la penetración al punto; con la aguja se traspasa la piel mientras que con las semillas no, quedan sujetas sobre la oreja.

¿Qué son las semillas que se ponen en la oreja? Se trata de pequeñas pegatinas de látex, del tamaño de una uña, que contienen una semilla madura de la planta Vaccaria. Estas deben ser colocadas por el auriculoterapeuta que es quien las va poniendo con cuidado en puntos de acupresión específicos de la oreja que se corresponden con las condiciones que está experimentando el paciente en el cuerpo.

Respecto a su aprobación científica, por el momento los auriculoterapuetas sostienen que hay cierto escepticismo hacia la terapia en Occidente, pero en los últimos años se tomó el tema como marco de varias investigaciones importantes. Un estudio de 2013, por ejemplo, encontró que la auriculoterapia podría ayudar a reducir el dolor lumbar y mejorar la movilidad, otro estudio de 2020 encontró que las semillas para las orejas podrían aliviar el estrés, la ansiedad y la depresión a través de los resultados de encuestas hechas. Mientras tanto, una investigación de 2021 publicada en el Journal of Personalized Medicine descubrió que podría aliviar el dolor menstrual, lo que hace que las personas necesiten menos analgésicos.

Según la Escuela Internacional de Medicina y Cultura Oriental, esta terapia puede ayudar a tratar los siguientes malestares:

Dolor de cabeza

Alergias

Insomnio

Dolor menstrual

Lesiones deportivas

Ansiedad

Depresión

Dolor de espalda

Hipertensión arterial

Mala circulación sanguínea

Sobrepeso

Asma

Adicciones

Enfermedades crónicas

Para la terapeuta Cerri, la auriculoterapia no cuenta con efectos adversos ya que no se trabaja con ninguna medicación, es una terapia inocua y natural. “Como no se utiliza nada invasivo, es poco probable que haya un efecto secundario. Es sano porque te estás poniendo una semillita de Vaccaria que también es algo 100% natural sobre los puntos del pabellón auricular que representan el malestar”.

“Los comentarios que recibo son hermosos, con mis pacientes hago seguimientos y tengo muy buena relación porque ellos me van contando qué cambios tuvieron y cómo se van sintiendo después de las sesiones”, finaliza Cerri.

Un estudio indica que las semillas para las orejas podrían aliviar el estrés, la ansiedad y la depresión @earseeds