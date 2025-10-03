Hablar con el fuego y el agua: la nueva tendencia viral que siguen los jóvenes

Nuevamente de la mano de los jóvenes aparece nueva información, técnicas innovadoras y herramientas para el autoconocimiento y para ser la mejor versión de uno. En este caso, este grupo etario ha puesto de moda en redes sociales la tendencia de relacionarse con el agua y con el fuego y sacar provecho de esto.

“Intentando lo de contarle al fuego mi mayor dolor para dejarlo ir”, se puede leer en el video del usuario @facudiblasi, mensajes así se pueden encontrar miles. Y lo mismo ocurre con el agua, “háblale a tu agua todas las mañanas para intencionarla”, dice la tiktokera @paularinconc. Otros se filman poniendo a prueba estas prácticas y contando si verdaderamente les funcionó y otros aprovechan para añadir más información; como sucede con quienes aseguran que “al agua hay que pedirle lo que se quiere atraer y al fuego lo que se quiere soltar”.

Lo cierto es que el poder de estos dos elementos de la naturaleza no es algo que se descubrió recientemente, sino que se sabe desde hace -literalmente- millones de años. De hecho, la evidencia arqueológica muestra que el primer uso humano del fuego se remonta a 800.000 años atrás. Y respecto del agua, esta se cree que existe desde los principios de la humanidad, incluso antes de la aparición de los seres humanos en la tierra. Ambos han sido indispensables para el desarrollo y la supervivencia humana, llegando a ser considerados elementos divinos que proveían poderes del más allá. En el pasado se utilizaba el fuego para iluminar la noche, brindar seguridad y proporcionar calor del frío, hoy su uso se limita a la cocción de la comida. En un sentido más profundo y según culturas antiguas como la de los egipcios o los mayas, el fuego les brindaba sabiduría y protección cuando sus mentes y miedos se desvariaban. Algo similar ocurre con el agua, era y es fuente de vida, es un líquido puro que hidrata, nutre el cuerpo y con su color transparente brinda claridad y tranquilidad a las personas.

Su uso es cotidiano, están en casi todo lo que a uno lo rodea; sin embargo, con el pasar de los años, la importancia y el folclore que había alrededor de ellos y de sus alegados poderes, fue disminuyendo. En este reinicio o reanudación de su esoterismo, dejan de ser considerados temas tabú y pasan al frente del escenario para demostrarle a la humanidad cuánto se puede beneficiar de relacionarse con ellos.

Hablarle al agua e intencionarla

El doctor Masaru Emoto, es un autor y profeta japonés que asegura que el agua es “el alma del universo” y que su estructura molecular tiene la capacidad de registrar las vibraciones de sonidos, de colores, de formas, de palabras, de emociones y de pensamientos. Por eso mismo, según ha demostrado el Dr. Emoto en varias investigaciones, el agua graba las intenciones que se le piden y las devuelve.

En sus experimentos, Emoto demostró que cuando al agua se le muestra una palabra/imagen/sonido, esta lo recibe como una vibración y expresa el mensaje de una forma específica. De esta manera, cuando el agua era expuesta a palabras lindas como “gracias, amor o paz”, sus moléculas congeladas formaban preciosos cristales geométricos. Y de manera contraria, cuando se la sometía a palabras de odio o a sonidos de heavy metal, sus moléculas no lograban expresarse en una forma armoniosa sino que representaban una imagen de caos.

Al ser consultado en una entrevista con La Vanguardia sobre cuál de todos sus experimentos con el agua era su favorito, Emoto recordó uno que hizo con un monje zen. “Le entregué un frasco con agua de un lago contaminado que no cristalizaba armónicamente y generaba un cristal deforme y feo. El monje meditó y proyectó su beatitud sobre ese frasco de agua. Cuando cristalicé una gota al microscopio, ¡oh, desplegó un cristal muy hermoso!”, le contó a la publicación. Asimismo, destacó que las palabras favoritas o a las que mejor reacciona el agua son: gracias y amor. Incluso, llegó a afirmar que el agua que es tratada con buenas vibraciones tiene la capacidad de curar enfermedades y es “la medicina del futuro”.

El Dr. Dean Radin es el jefe del Instituto de Ciencias Noéticas, o IONS, que está a la vanguardia en el estudio de las fronteras de la conciencia. Desde 2006, Radin ha dirigido varios estudios sobre el efecto de la intención mental en el agua, que culminaron con sorprendentes resultados. Como respuesta a la controversia que generó en el ámbito científico el Dr. Emoto cuando empezó a difundir sus creencias respecto del agua, esta investigación pone a prueba sus dichos.

Como resultado de la observación de vasos de agua intencionada y no intencionada, los científicos comprobaron que la calidad de la intención puesta en el agua afectó directamente la forma de los cristales, formando un cristal congelado de forma perfecta y armoniosa. Confirmando, de esta manera, que la hipótesis de Emoto sería cierta y que el agua respondería a las vibraciones y la energía de las personas.

“El agua tiene propiedades purificantes y movilizantes, se la asocia mucho a todo lo que son las emociones y a cómo uno se siente”, explica Agustina Cabello, tarotista detrás de Tarot Sitaara, una cuenta online que solamente en Tik Tok alcanzó más de un millón de ‘likes’. En la misma línea, ella añade que este elemento tiene una energía muy fuerte que limpia y tiene la capacidad de eliminar lo malo. Por eso, puede ser útil para hacer limpiezas energéticas cuando uno se baña o se mete en el mar. “Cuando estás adentro del agua en la playa podés hacer una limpieza visualizando que se elimina todo lo malo y tóxico de tu cuerpo”, sostiene.

Sumado a eso, explica que a todos los elementos se les puede hablar y conversar, pero lo más importante es intencionar. A continuación, destaca que para que esto se concrete hay que poner la mano encima de un vaso de agua y concentrarse en que ese vaso está intencionado para que cumpla una función determinada que es la que se le está pidiendo y naturalmente, eso va a ser devuelto por la energía.

Para intencionar el agua hay que poner la mano encima de un vaso de agua y concentrarse en que ese vaso está intencionado para que cumpla una función determinada Shutterstock

Conectar con el fuego para que brinde compañía y aleje lo malo

Las culturas antiguas más civilizadas y más sabias le otorgaban potentes facultades. Los aztecas creían que el fuego simbolizaba el renacimiento de la esperanza de vivir otro ciclo, como si este elemento tuviera la capacidad de resurgir de las cenizas y crear algo empoderante, fuerte e inmortal. Los antiguos egipcios mantenían la llama del fuego prendida permanente en cada templo e incluso tenían una deidad a la que le adjudicaban el poder sagrado del fuego: Suty o Sutej. Los conquistadores griegos tomaban fuego del altar de Hestia -diosa del hogar y la familia que estaba presente en el fuego de todas las casas y templos griegos-, que ardía en las nuevas provincias y era representativo del fuego sagrado de la metrópoli.

Según Cabello, el fuego tiene propiedades de transmutación y una energía muy activa que ayuda a tomar iniciativas ya sea para conectar con un proyecto o con un objetivo personal específico. “Su calidez transmite una sensación de compañía y ayuda a llevar a cabo un trabajo introspectivo”, enfatiza. Explica la tarotista que este elemento también se puede usar para trabajo personal hablándole y contándole penas o intenciones. Un ejemplo de esto puede ser meditar con una vela prendida e intentar canalizar su fuerte energía.

Según Cabello, el fuego tiene propiedades de transmutación y una energía muy activa que ayuda a tomar iniciativas ya sea para conectar con un proyecto o con un objetivo personal específico Shutterstock

“Se estuvo diciendo mucho esto de que el fuego sirve para eliminar/ahuyentar lo malo y el agua para atraer, pero creo que se puede usar cualquiera de los cuatro elementos para todo lo que uno necesite porque son componentes de la naturaleza”, señala Cabello respecto de las especulaciones que hay en las redes sociales sobre la implementación de estas técnicas. Sumado a esto explica que ella no considera a los resultados de lo mencionado como “poderes” ya que las cosas que presentan poder son sobrenaturales, mientras que en estos casos es todo lo contrario, provienen de la naturaleza.

“Hoy todo se está transformando y lo que tiene que ver con el crecimiento personal se volvió objetivo de críticas cuando en verdad son herramientas de autoconocimiento”, dice en relación a quienes no creen en la utilización de los elementos naturales para mejorar su calidad de vida.

Mariana Fresnedo, física cuántica y especialista en reprogramación subconsciente, explica en un posteo de Instagram que los humanos son seres electromagnéticos y por ese hecho, ser conscientes y responsables de su energía les permite atraer todo lo que desean y manifiestan. “Si no te estás haciendo cargo de tu energía, estás cediendo tu poder”, escribe. Y coincide con esta declaración Cabello, quien además añade que las personas “somos energía, vibramos y nos podemos poner en sintonía con otras cosas que van a modificar nuestra energía. Estas técnicas son algo que probás y te das cuenta que funciona”, concluye.

Ejercicios para aprovechar los beneficios del agua y del fuego

Para Agustina Cabello se pueden poner en práctica los siguientes ejercicios para sacar el máximo provecho de ambos elementos.

Fuego: hablarle, decirle cómo uno se siente en voz alta y haciendo una intención. Por ejemplo, “intenciono esta vela para que su llama me ayude a trabajar el amor propio o simplemente prender una vela, intencionarla y no hablarle”, dice.

Agua: intencionar un vaso de agua poniéndole la mano arriba. Por ejemplo, “si estás en un ambiente de trabajo tóxico lo ponés al lado tuyo y vas a notar que empieza a tener burbujas porque absorbe la energía del lugar”, explica la especialista.