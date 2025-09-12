LA NACION

Mezcla de café con aceite de coco para reducir y evitar la celulitis, así puede usarla

Este remedio natural puede mejorar la firmeza de la piel y reducir marcas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
GDAEl Tiempo/Colombia
La celulitis es una afección de la piel muy común que por lo general provoca la aparición de protuberancias y hoyuelos en los muslos
Female squeezes cellulite skin on her legs - close-up fragmentValuaVitaly

La celulitis es una de las afecciones cutáneas más comunes en las mujeres, presente en hasta nueve de cada diez. Aunque no representa un problema grave de salud, suele generar preocupación estética.

Una de las soluciones más accesibles es la preparación de un exfoliante casero a base de café y aceite de coco.

Propiedades del café

Los granos de café molidos ayudan a estimular la renovación celular y mejorar la firmeza de la piel. La cafeína y los antioxidantes que contiene favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que tonifica los tejidos y reduce la retención de líquidos, uno de los factores asociados a la celulitis acuosa.

Beneficios del aceite de coco

La mezcla se potencia con aceite de coco, un ingrediente rico en:

  • Vitamina E
  • Ácidos grasos  

Estos contribuyen a la producción de colágeno y elastina. Estas proteínas fortalecen la piel, mejoran su hidratación y ayudan a disimular las irregularidades.

¿Cómo aplicar esta mezcla?

El procedimiento consiste en combinar café molido, con aceite de coco en partes iguales hasta obtener una pasta.

Esta se aplica en las zonas afectadas mediante masajes circulares durante la ducha, utilizando las manos o un cepillo corporal. Posteriormente, se aclara con agua.

Según la Sociedad Estadounidense de Cirugía Dermatológica, el masaje circular favorece el drenaje linfático y la elasticidad de la piel, lo que mejora la apariencia de la celulitis.

Se recomienda realizar este tratamiento una o dos veces por semana de manera constante para obtener resultados.

Un 69% de las mujeres ha recurrido en algún momento a dietas o tratamientos estéticos para modificar su figura. Frente a la dificultad de mantener rutinas costosas o complejas, los remedios caseros como el exfoliante de café y aceite de coco son una alternativa sencilla y económica.

Por El Tiempo/Colombia
EL TIEMPO (GDA)
salud
