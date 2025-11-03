Naty Franz: la pionera del tapping en el país sorprendió en el festival de LA NACION

Naty Franz es instructora de yoga, creadora del Método NF y pionera del tapping (Técnica de Liberación Emocional) en la Argentina. Practica yoga desde los 17 años y meditación desde los 14, disciplina que le permitió superar un brote de psoriasis durante su adolescencia.

Naty Franz desarrolló el método NF, que integra la filosofía del yoga con herramientas de liberación como el EFT tapping, Ho’oponopono y movimiento libre, entre otras.

Naty Franz en acción Fabián Marelli

Su experiencia en el escenario principal del Bienestar Fest , el festival organizado por LA NACION junto a OSDE que se llevó a cabo el fin de semana sorprendió a los asistentes.

¿Y si reírte fuera parte de sanar? ¿Y si un cambio de creencias pudiera cambiarnos la vida? ¿Y si lo que hoy sentimos como bloqueo… fuera solo el comienzo de nuestra liberación? reflexionó la referente en el escenario.

Su puesta invitó a una experiencia viva donde el público no solo observó: vibró, se emocionó y hasta aprendió nociones generales del tapping.

Una experiencia donde cada persona pudo liberar tensiones, transformar pensamientos limitantes y elevar su vibración de una forma descontracturada y alegre.

"Sanar no tiene por qué ser solemne. Podemos liberar y transformar disfrutando", reconoció la referente quien hizo una demo de la técnica de liberación emocional que combina el toque suave en puntos energéticos con afirmaciones conscientes.

Una herramienta poderosa para cambiar la energía interna, reducir el estrés y reconectar con la alegría.

“Las herramientas que hoy comparto —tapping, yoga, respiración, meditación— no “curan”. Pero sí abren la puerta a una transformación real. A elegir de nuevo. A dejar de pelear con uno mismo", enfatizó. A los minutos enseñó la técnica del hachazo para liberar tensiones y soltar.

“Lo que pensás, es lo que vas a manifestar. Lo que decís, es. Y tus actos son el reflejo de todo aquello. No hay más. Ya lo tenemos todo”, sintetizó Naty que cerró con una meditación que dejo al público en un estado zen digno de admiración.

También planteó una pregunta: ¿Querés seguir cargando con eso o querés liberarte y vivir?

“Muchas veces vivimos como si no fuéramos a morir. Y morimos sin haber vivido de verdad. Con tanto drama acumulado… Y tan poca alegría vivida. Con tapping, con meditación, con conciencia, es posible liberarse. Es rápido, es simple, y lo más importante: es efectivo. Vivir es urgente. Y es ahora. La verdadera libertad empieza cuando te hacés responsable de tu vida. Si todos trabajáramos el cuerpo, la mente y el alma en coherencia con nuestros dones, el mundo sería otro. Donde hoy hay odio, habría abundancia. Donde hay miedo, habría amor. Y donde hay caos, habría presencia", reflexionó.