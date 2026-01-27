Para mayores de 45 años: un nuevo estudio revela por qué aumenta la cintura a partir de esta edad

Un trabajo publicado en la revista científica Science acaba de arrojar luz sobre una de las tantas dudas que rondaban a la comunidad científica: ¿por qué las cinturas —tanto en hombres como en mujeres— tienden a aumentar después de los 45 años?

Según investigadores estadounidenses, la barriga flácida que aparece a partir de esa edad se debe a un proceso celular activado por el envejecimiento.

“Las personas suelen perder masa muscular y ganar grasa corporal a medida que envejecen, incluso cuando su peso corporal permanece constante. Descubrimos que el envejecimiento activa la aparición de un nuevo tipo de célula madre adulta y provoca la producción masiva de nuevas células grasas, especialmente en la zona abdominal”, explicó Qiong Wang, coautora del estudio y profesora asociada de endocrinología molecular y celular en el Arthur Riggs Diabetes & Metabolism Research Institute.

La investigación, publicada el pasado jueves 25 en Science, analizó el tejido adiposo blanco —el principal responsable del aumento de peso relacionado con la edad—. Para llegar a estas conclusiones, el equipo realizó una serie de experimentos con ratones, que luego fueron validados en células humanas.

El foco estuvo puesto en las células progenitoras de adipocitos (APCs), un tipo de célula madre presente en el tejido adiposo que da origen a las células grasas. En un primer experimento, las APCs de ratones jóvenes y viejos fueron trasplantadas en un segundo grupo de ratones jóvenes. Las células trasplantadas desde animales mayores generaron rápidamente una cantidad colosal de células grasas.

En cambio, cuando se trasplantaron APCs de ratones jóvenes a ratones viejos, las células madre no produjeron muchas células grasas nuevas. Los resultados confirmaron que las APCs envejecidas pueden generar nuevas células de grasa de forma independiente.

Aunque en ratones jóvenes estas células permanecen poco activas, en los de mediana edad se activan con fuerza y comienzan a producir nueva grasa corporal.

“Esta es la primera evidencia de que nuestras barrigas se expanden con la edad debido a la elevada producción de nuevas células grasas por parte de las APCs”, explicó Adolfo Garcia-Ocana, otro de los investigadores.

Los hallazgos también mostraron que el envejecimiento transforma las APCs en un nuevo tipo de célula madre llamada pre-adipocito comprometido específico de la edad (CP-A). Este tipo de célula aparece en la mediana edad y produce activamente nuevas células de grasa, lo que explica por qué los ratones más viejos aumentan más de peso.