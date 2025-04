La fruta que protege los riñones y ayuda a bajar la inflamación

Ricos en vitaminas y compuestos antioxidantes, estos frutos rojos demostraron tener efectos en la prevención de infecciones urinarias y en el debilitamiento del colágeno

Hay frutas que no necesitan presentación, y otras que merecen una revalorización urgente. Los arándanos rojos pertenecen a la segunda categoría. También conocidos como cranberries, por su nombre en inglés, con su acidez punzante y ese rojo profundo que parece sacado de una postal de otoño, cuentan con una historia milenaria en la medicina natural.

Parte de la familia de las ericáceas y oriundo de Estados Unidos y Canadá -en donde hasta el día de hoy residen los principales cultivos del fruto-, su especie más cultivada es el arándano rojo norteamericano (Vaccinium macrocarpon).

Aunque son ricos en vitaminas y compuestos vegetales positivos para el organismo, su sabor agrio hace que rara vez se consumen crudos. De hecho, lo más común es encontrarlos como jugo -generalmente con azúcares agregados-, productos elaborados con su versión deshidratada o como polvo en suplementos.

Estudios han vinculado el consumo de arándanos rojos con los siguientes beneficios para la salud:

Prevención de infecciones urinarias

Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

Apoyo al sistema inmunológico

Mejora de la salud intestinal

Prevención de caries y enfermedades periodontales

Mejora de la salud cardiovascular

Combate el debilitamiento del colágeno

Compuestos en casi un 90% por agua, los arándanos rojos tienen pequeñas cámaras de aire internas que funcionan como flotadores microscópicos: por eso su cosecha es húmeda (wet harvesting).

Con ese método los campos de cultivo se inundan, los arbustos se agitan y los frutos se desprenden y flotan, incluso cuando están completamente maduros, lo cual permite recolectarlos de manera más rápida y eficiente.

Principales beneficios de los árandanos rojos

100 gramos de arándanos rojos frescos aportan 12 gramos de carbohidratos y casi cinco gramos de fibra. Entre los beneficios principales de su consumo se destacan los siguientes:

1. Ayuda a prevenir infecciones urinarias

El primer punto a destacar es la capacidad de los arándanos rojos para reducir (no eliminar) la incidencia de infecciones del tracto urinario (ITU). Estas infecciones, causadas comúnmente por la bacteria Escherichia coli, pueden generar complicaciones renales si no se tratan. Esto, indican los especialistas y portales científicos consultados, se debe a que contienen proantocianidinas , compuestos que inhiben la adhesión bacteriana a las paredes del tracto urinario.

“Las proantocianidinas forman una sustancia que deja jabonoso el epitelio de la uretra de la vejiga y hace que las patitas de la E. coli no se adhieran a este”, simplifica Analía Yamaguchi, médica clínica especialista en nutrición (M.N. 113614), en diálogo con LA NACION. “Esto puede prevenir las infecciones urinarias en pacientes con reincidencia de este cuadro. Sin embargo, sus efectos no están probados en pacientes internados”.

Aunque no las curan, la ingesta de arándanos rojos tiene un efecto positivo en la prevención de infecciones urinarias JOSEPH PREZIOSO - AFP

Respalda el planteo de Yamaguchi un análisis publicado en The Cochrane Database of Systematic Reviews, una organización internacional que elabora revisiones sistemáticas sobre temas relacionados con la salud, que evaluó la efectividad de los productos del arándano en la prevención de infecciones del tracto urinario (ITU), y concluyó que estos reducen significativamente el riesgo de infecciones urinarias recurrentes en mujeres, niños y personas con alto riesgo, como los usuarios de catéteres.

En la misma línea, un artículo del University of Rochester Medical Center, encontró que estos frutos no solo inhiben la adhesión bacteriana, sino que también modifican el pH de la orina, creando un ambiente menos favorable para el crecimiento de bacterias como la E. coli.

Sin embargo, Yamaguchi subraya la importancia de evitar caer en la creencia de que ingerir algún alimento -como en este caso, los arándanos, o los comprimidos de extracto seco de arándano-, puede reemplazar la ingesta de antibióticos en cuadros renales graves y explica que, en general, los efectos de los arándanos rojos se complementan y potencian con los tratamientos médicos.

2. Potente antioxidante

El segundo punto es que las propiedades de los arándanos rojos juegan un rol en la disminución del daño oxidativo de los riñones. Estos órganos están constantemente expuestos a toxinas y productos de desecho, cosa que genera estrés oxidativo.

Varios estudios, entre ellos uno publicado en la National Library of Medicine y otro publicado en el Food & Function Journal, indican que los compuestos antioxidantes (como los polifenoles, las antocianinas y los flavonoides) presentes en los arándanos rojos, pueden proteger las células renales del daño oxidativo y neutralizar los radicales libres, reduciendo la inflamación : ambos factores asociados con enfermedades renales crónicas (ERC).

El jugo de arándano es la forma más común de consumo, aunque suele contener azúcares agregados GETTY IMAGES

El Global Burden of Disease Study estima que la ERC afecta al 10% de la población mundial. Además, destaca que la ERC es un importante factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular y la mortalidad prematura.

3. Fortalece la microbiota intestinal

Adicionalmente, estudios llevados a cabo en el marco de instituciones académicas sugieren que los beneficios antioxidantes del arándano se extienden también a la regulación de la microbiota intestinal, un factor clave en la salud metabólica y renal.

Una investigación realizada por la Universidad de Massachussets Amhers encontró que ciertos carbohidratos presentes en los arándanos rojos pueden promover el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas, actuando como prebióticos .

Puesto que existe una relación entre la microbiota intestinal y la salud renal, este hallazgo cobra un doble impacto: la alteración de la microbiota intestinal afecta la función renal, y la modulación de esta microbiota podría ser una estrategia terapéutica en la ERC.

Aunque menos conocidos que otros frutos rojos, sus beneficios son comparables e incluso mayores JOSEPH PREZIOSO - AFP

4. Previene el deterioro del colágeno

El consumo de arándano rojo, por otro lado, podría tener un rol en la formación y estabilidad del colágeno: uno de los primeros en mostrar signos de desgaste con el envejecimiento celular.

Uno de los responsables del deterioro del colágeno es el producto final de la glicación avanzada (AGEs), compuestos tóxicos que se forman cuando los azúcares se adhieren a proteínas estructurales alterándolas. Al volverse rígido, pierde elasticidad y también lo hace la piel, losligamentos y vasos sanguíneos. Físicamente, aparecen las arrugas y la flacidez; internamente, el tejido se vuelve menos funcional y elástico y más vulnerable.

Un estudio publicado en los National Institutes of Health (NIH) con polifenoles extraídos del jugo de arándano rojo, demostró que estos compuestos naturales actuaron como inhibidores potentes de la glicación del colágeno, previniendo la formación de AGEs, pero también planteó que pueden ser capaces de romper los enlaces ya existentes entre las fibras de colágeno dañadas. En otras palabras: los compuestos presentes en el arándano rojo pueden revertir procesos que debilitan el colágeno.

Un estudio identificó que los compuestos del arándano pueden prevenir la degradación del colágeno y revertir parte del daño ya hecho Getty Images

Yamaguchi hace énfasis en que es crucial pensar en una alimentación saludable integral, y no obsesionarse con consumir por demás una fruta o producto en particular. “No existe un súperalimento salvador, pero sí hay un patrón de alimentación saludable que ayuda a todo el organismo. Todas las frutas y verduras son buenas para los riñones, porque tienen potasio, minerales y vitamina C, entre muchas otras propiedades. Todo eso ayuda a la salud intergal del cuerpo, pero en su justa medida”, advierte la especialista.

“No es cuanto más mejor, sino todo en su porción saludable. Para que un riñón esté sano hay que tener una alimentación variada, completa y, además, tomar dos litros de agua por día, hacer actividad física y dormir bien”, concluye Yamaguchi.