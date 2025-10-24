Querés vivir mejor y no sabés cómo: una respuesta que podrás descubrir en el Bienestar Fest

Querés vivir mejor y no sabés cómo. Desde hace más de 20 años, Victoria Salguero promete darte la respuesta en el Bienestar Fest, el festival que organiza LA NACION junto a OSDE, el primer fin de semana de noviembre.

La referente explora distintas tradiciones de sabiduría y transformación personal: desde culturas andinas, la medicina china hasta la visión cuántica del bienestar, integrando estos conocimientos en una propuesta que combina lo ancestral y lo contemporáneo, lo espiritual y lo práctico. Hoy, su trabajo se enfoca en generar puentes entre terapeutas, maestros, personas y organizaciones interesadas en el crecimiento y la evolución. Desde su experiencia y sensibilidad, Victoria facilita encuentros y espacios de autoconocimiento que invitan a recordar quiénes somos y a recuperar una relación más armónica con el cuerpo, la mente y las emociones.

En el Bienestar Fest, compartirá el camino de descubrimiento que la llevó a crear el Shamanic & Healing Program, un proyecto nacido en México que propone abordar la salud y el bienestar desde múltiples perspectivas.

El programa se basa en la idea de que no existe una única vía hacia el equilibrio: cada persona puede encontrar su propia manera de conectar consigo misma y con su entorno. Lo importante es descubrir la herramienta o disciplina que resuene con nuestra esencia, aquella que podamos sostener en el tiempo y a la que podamos volver cada vez que necesitemos reencontrar el centro.

Acompañada por terapeutas guiará un espacio íntimo de reflexión y práctica donde se abordarán temas como la meditación consciente, la liberación mental y emocional y el autoconocimiento.

Cómo será la actividad

A través del diálogo y ejercicios simples, los participantes podrán explorar distintos estilos de conexión interior y recibir recomendaciones personalizadas para fortalecer su bienestar integral.

El encuentro está diseñado como una experiencia de aprendizaje y descubrimiento, pero también de disfrute: un momento para detenerse, observar, escuchar y volver a uno mismo. Además, los asistentes contarán con material de apoyo que les permitirá continuar el trabajo personal luego de la actividad, integrando las herramientas compartidas a su vida cotidiana.

Victoria propone, en definitiva, un espacio para reconectar con la propia verdad, abrazar la diversidad de caminos y entender que todas las prácticas que nos acercan a la conciencia son expresiones válidas del mismo impulso: el de recordar quiénes somos. Su propuesta invita a reconocer el poder de la presencia y a convertir el bienestar en una forma de vida sostenida en la autenticidad, la escucha interna y la gratitud por el propio proceso.