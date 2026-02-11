Salud ocular: las 3 vitaminas que mantienen tus ojos sanos, según expertos

Mantener una visión óptima a lo largo de los años es una preocupación creciente, y la ciencia subraya que la alimentación juega un rol preponderante en este objetivo. Médicos e investigadores identificaron tres vitaminas que son fundamentales para el bienestar de los ojos, actuando desde la prevención de la sequedad hasta la protección contra enfermedades degenerativas.

La Academia Americana de Oftalmología (AAO) informa que ello se debe a que algunos nutrientes mantienen los ojos sanos en términos generales y que otros reducen el riesgo de enfermedades oculares. Según la institución, los ojos confían en pequeñísimas arterias para abastecerse de oxígeno y nutrientes, así como el corazón confía en arterias mucho más grandes para este mismo fin. “Mantenerlas sanas ayudará indiscutiblemente a los ojos”, afirma.

Una por una: las 3 vitaminas que mantienen tus ojos sanos

Vitamina A

También conocida como retinol, es un componente crítico para una buena visión. “Es liposoluble y se encuentra en dos formas: como provitamina en las plantas, que se metaboliza a su forma activa por los mamíferos; y la preformada, que se encuentra en carnes, pescados y productos derivados de la leche”, explica Ramiro Heredia, médico clínico del Hospital de Clínicas José de San Martín.

Entre sus propiedades sanadoras, Heredia cuenta que colabora con las anormalidades de la córnea y la conjuntivitis. “Su déficit se asocia a trastornos visuales y oculares, ojo seco, ceguera nocturna, trastornos en el desarrollo óseo y problemas de la piel y el cabello”, enumeró.

En la dieta, esta vitamina se encuentra abundantemente en zanahorias, batatas, espinacas, col rizada, así como en productos lácteos y huevos.

Vitamina C

En segundo lugar, la vitamina C se distingue por su potente acción antioxidante, vital para la protección de las delicadas estructuras oculares. Este nutriente hidrosoluble ayuda a resguardar los ojos del daño causado por la radiación ultravioleta y otros factores ambientales.

El estudio “Comer alimentos ricos en vitamina C reduce el riesgo de progresión de cataratas en un tercio” (2016) analizó durante diez años la dieta y el riesgo de progresión de cataratas en 324 pares de hermanas gemelas. Hacia el final los investigadores descubrieron que una dieta rica en alimentos con vitaminas C reducía el riesgo de progresión de cataratas en un tercio. “Aunque no podemos evitar por completo el desarrollo de cataratas, podríamos retrasar su aparición y evitar que empeoren significativamente con una dieta rica en esta vitamina”, concluyeron.

Alimentos como los cítricos, kiwis, pimientos, brócoli y frutillas son fuentes excelentes y fácilmente incorporables de la vitamina en cualquier régimen alimenticio.

Vitamina E

Actuando como otro poderoso antioxidante que protege las células oculares del estrés oxidativo, la capacidad de la vitamina E para neutralizar los radicales libres es fundamental para mantener la integridad de los tejidos y ralentizar los procesos de envejecimiento celular en el ojo.

De acuerdo con Heredia, “se sabe que tiene un rol en la prevención de la trombosis y aún se está estudiando la relación entre los niveles altos de vitamina E y las alteraciones de la función inmune, Alzheimer y cataratas".

Esta vitamina liposoluble, informa, está presente en frutos secos como almendras y maní, semillas de girasol, aceites vegetales (especialmente el de germen de trigo), espinacas y palta.