Los cuatro alimentos que reducen la esperanza de vida, según un reconocido cardiólogo

La alimentación no solo es el combustible para que nuestro organismo funcione, sino que también es la base fundamental de nuestra longevidad. Sin embargo, en un mundo donde la comida rápida y los productos listos para consumir dominan las góndolas, a veces ese combustible se vuelve en nuestra contra. Debido a esto es que medicina cardiovascular es cada vez más tajante: existen ciertos alimentos de consumo cotidiano que actúan como “saboteadores” silenciosos, los cuales restan años de vida saludable.

Jeremy London, el médico especialista en Cardiología, reveló cuáles son los alimentos que se deben evitar para gozar de más años de vida (Foto: Captura YouTube)

En ese sentido, es que, a través de su canal de YouTube, el médico cardiólogo Jeremy London reveló cuáles son los cuatro alimentos que podrían quitarnos tiempo de vida.

Los cuatro alimentos que atentan contra la longevidad

1. Alimentos ultraprocesados

“Los alimentos ultraprocesados ​​son productos alimenticios de marca fabricados industrialmente a partir de ingredientes que son, en su mayoría, de uso exclusivamente industrial... Contienen pocos o ningún alimento integral y están diseñados para maximizar la comodidad, el sabor y las ganancias de la empresa“, comentó el especialista.

Los alimentos ultraprocesados son productos alimenticios de marca fabricados industrialmente a partir de ingredientes que son, en su mayoría, de uso exclusivamente industrial

Y detalló: “Son alimentos envasados, aperitivos envasados, comidas congeladas, barritas proteicas con aditivos, comida rápida, cosas que vemos todo el tiempo, cosas que vemos en los pasillos del supermercado. Por cada aumento del 10 por ciento en el consumo de alimentos ultraprocesados, existe un aumento del 10 por ciento en el riesgo de mortalidad”.

2. Bebidas azucaradas

Según explicó el especialista, debido a su relación con las enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2, las bebidas azucaradas, en las que se incluyen todo tipo de jugos y gaseosas, son uno de los alimentos más riesgosos para el organismo.

Las bebidas azucaradas, en las que se incluyen todo tipo de jugos y gaseosas, son uno de los alimentos más riesgosos para el organismo FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

“El azúcar líquido es diferente del azúcar añadido sólido. Se absorbe mucho más rápido y puede provocar resistencia a la insulina y acumulación de grasa en el hígado porque este intenta lidiar con este exceso de azúcar”, señaló.

En esa línea, comentó que el azúcar líquido es más peligroso que el sólido porque “nunca te sentís lleno”. “Si ya consumís bebidas azucaradas, dejar de hacerlo podría ser una de las medidas más importantes que podés tomar para lograr un cambio significativo en tu salud metabólica general”, añadió.

3. Grasas saturadas

Tal como explicó, no todas las grasas saturadas son malas. A raíz de esto, es importante saber identificarlas. “Cuando hablamos de grasas saturadas, hablamos de carne roja grasa. Hablamos de manteca. Hablamos de productos lácteos con alto contenido de grasa en grandes cantidades”, subrayó.

Al consumir demasiadas grasas saturadas, aumentás secundariamente tu colesterol LDL porque tu cuerpo no es capaz de eliminarlo (Fuente: Pexels)

Y completó: “El riesgo de mortalidad aumenta significativamente si superamos ese 10 o 12 por ciento. Al consumir demasiadas grasas saturadas, aumentás secundariamente tu colesterol LDL porque tu cuerpo no es capaz de eliminarlo”.

4. Carnes procesadas

Según una investigación de la OMS, las carnes procesadas son un carcinógeno del Grupo 1 que se debe eliminar. Al respecto, el Dr. London advirtió que “esta siguiente categoría es, en cierto modo, una categoría aparte en sí misma, porque estuvo en el punto de mira durante muchos años y se trata de carnes procesadas, fiambres, salchichas, panceta procesada y cosas por el estilo”.

Las carnes procesadas, como los fiambres, son un carcinógeno del Grupo 1 que se debe eliminar (Imagen de carácter ilustrativo: PIXABAY)

El especialista detalló que “por cada 50 gramos que se ingieren al día, el riesgo de mortalidad aumenta aproximadamente un 15 por ciento” debido a que “la mayoría de estas carnes contienen nitratos, que se demostró que son un carcinógeno directo o un compuesto que causa cáncer”.

Ninguna cantidad de alcohol es segura para la longevidad porque “es realmente tóxico para todas las células del cuerpo”

En cuanto al alcohol, aclaró que ninguna cantidad es segura para la longevidad porque “es realmente tóxico para todas las células del cuerpo”. Además, “interrumpe el sueño. Altera el metabolismo general y puede afectar directamente a la longevidad”.