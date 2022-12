Seis medidas claves frente al consumo de alcohol

escuchar

Llega la Navidad y las ganas de reunirse en familia para celebrar y brindar. A veces una fiesta que comienza con alegría y con buen ánimo puede empañarse cuando hay excesos con la bebida. En pleno agasajo muchos empiezan a tomar y entre copa y copa terminan excediéndose desencadenando episodios angustiantes tanto de salud como discusiones o peleas familiares. Precisamente para prevenir este tipo de situaciones y que el alcohol no sea el protagonista de la noche, se comparten algunas sugerencias a tener en cuenta respecto al consumo de estas bebidas:

1. Si se maneja, no se bebe

Ninguna concentración de alcohol en sangre es segura. El alcohol disminuye los reflejos, altera la sensibilidad a la luz, disminuye el campo visual, provoca trastornos en la coordinación y el estado de alerta. Por si fuera poco, genera somnolencia.

2. Si se toma alcohol, que sea de manera pausada y con el estómago lleno

Si se consumen grandes concentraciones en forma precipitada, rápidamente va a haber una alta dosis en el torrente sanguíneo. Siempre es aconsejable hacer una pausa de 30 a 40 minutos entre cada bebida para controlar el efecto. El pico plasmático, o la mayor concentración en sangre, se da a los 30-40 minutos tras el ingreso al organismo.

Además, la absorción del alcohol suele verse disminuida y retrasada cuando el estómago está lleno de comida, sobre todo, si son alimentos grasos, así como aumentada y acelerada si esta parte del cuerpo está vacía.

3. Si se ingiere alcohol, no consumir con medicación y no mezclar varias bebidas

El uso de medicamentos puede aumentar o modificar el efecto psicoactivo del alcohol llevando a la persona a severos cuadros de coma, convulsiones y depresión. La asociación de distintas bebidas alcohólicas impide tener un control y registro certero de su efecto en el organismo.

Frente a una persona alcoholizada no colocarla en agua fría o a la intemperie porque su cuerpo pierde calor y agrava la sintomatología

4. Si se consume alcohol, beber mucha agua

El alcohol deshidrata. La “resaca” es por deshidratación. Además, tener un vaso con agua en la mano evita que, por mecanismos compulsivos, se consuma alcohol todo el tiempo. Por cada copa, tres de agua.

5. Frente a una persona alcoholizada…

No colocarla en agua fría o a la intemperie porque se pierde calor. El frío no la despierta, sino que agrava la sintomatología. Por otra parte, no administrar café u otros estimulantes porque puede provocar una convulsión. Además, en caso de bajo nivel de conciencia, puede promover una aspiración y que el contenido de esta infusión caliente vaya al pulmón, en vez de al estómago.

Tampoco inducir el vómito porque puede generar asfixia o neumonía por aspiración. Esta medida, aunque cuestionable, solo es útil si el nivel de conciencia es adecuado y la ingesta de alcohol es muy reciente. Por otra parte, puede generar daños en la mucosa del tubo digestivo.

6. Hidratación, posiciones de seguridad y abrigo

En caso de que se encuentre consiente, fomentar la hidratación con agua. Beber mucha agua. Si se desencadena el vómito, ayudarlo a su correcta expulsión.

Colocar al paciente en posición lateral de seguridad. Para esto hay que acostarlo boca arriba, levantar el brazo izquierdo por encima de su cabeza y llevar el talón derecho hacia su nalga. Luego, su mano derecha por detrás de su cuello, como si quisiera rascarse la espalda y, por último, girarlo en bloque hacia el lado izquierdo.

El paciente debe quedar recostado con la cabeza de costado. En caso de vomitar, no afectaría la vía aérea. Controlar su respiración y su frecuencia cardíaca. Con buena suerte, en 6 a 8 horas, el efecto del alcohol habrá desaparecido.

Por último, utilizar una manta, campera o cualquier cosa que se tenga al alcance y sirva para tal efecto. Hay que recordar que estas personas pierden calor y la intención es que no se disipe tanto.

*El Dr. Francisco Dadic es médico especialista en medicina interna y toxicología y director de Toxicología Hoy.

