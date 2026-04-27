Video: Allegra Cubero lloró en su fiesta de 15 por el emotivo discurso que hizo su papá

El fin de semana tuvo lugar la fiesta de 15 años de Allegra, la segunda hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann, aunque los haya recibido oficialmente el 6 de enero. Mediante las redes sociales, los presentes hicieron posteos alusivos a una noche única en la que se percibió cada detalle del evento, desde los invitados y la decoración, hasta los looks que no pasaron desapercibidos. Además, la ceremonia tuvo un instante emotivo cuando replicaron un mensaje grabado que el exfutbolista le dedicó a la quinceañera.

Cuando se emitió el comunicado en una pantalla principal y con letras que acompañaron el discurso de Cubero, se vio a la cumpleañera abrazada a su padre, al tiempo que se la notó conmovida por ese gesto inesperado.

La familia unida: Fabián Cubero, Allegra, Indiana, Sienna, Micaela Viciconte y Luca Cubero Viciconte (Fuente: Instagram/@cubero.allegra)

“Hija, sos amorosa, compañera. Hoy es una noche que va a quedar grabada para siempre en tu corazón. Rodeada por toda la gente que te ama y acompañada por dos personas extraordinarias que te cuidan desde algún lugar del cielo, como el abuelo Carlitos y tu padrino ‘Chicho’”, empezó el mensaje de Cubero.

Luego, le dejó una enseñanza para la nueva etapa que comenzará a vivir: “Mi consejo como papá es que nunca dejes de creer y nunca dejes de soñar. Recordá que en cada paso que des, yo voy a estar ahí, acompañándote en silencio y observando cómo vas construyendo tu propio camino, pero sabiendo que cuando lo necesites, siempre voy a estar ahí. A tu lado”.

Y cerró: “Estoy muy orgulloso de vos. Te amo desde siempre y para siempre. Papá”. Acto seguido se escucharon aplausos y un grito de: “¡Grande, Fabi!”. Como respuesta, Allegra dejó de permanecer apoyada con la cabeza en el hombro de su padre y lo abrazó profundamente.

El vestido que lució Allegra fue diseñado por Laurencio Adot (Fuente: Instagram/@cubero.allegra)

El cumpleaños de Allegra se organizó con varios meses de anticipación. Fue un regalo que Fabián Cubero y su pareja, Micaela Viciconte, prepararon para la adolescente con todos los lujos. El evento tuvo lugar en un importante salón de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, donde asistieron los amigos de ella, familiares cercanos y sus hermanos Indiana, Sienna y Luca.

Luego de las disputas exmatrimoniales entre Neumann y Cubero, que cargaron de tensión los vínculos entre las tres chicas y su padre, ahora transitan un tiempo de paz y unión que se reflejó en cada registro de la noche de Allegra. Cabe recordar que, a diferencia del futbolista, su madre le obsequió en enero una cena íntima en Punta del Este, en la que le entregó una gargantilla por un valor cercano al millón de pesos.

La fiesta contó con todos los lujos: cotillón con disfraces, pantallas LED y gastronomía en vivo (Fuente: Instagram/@cubero.allegra)

En las fotos que se subieron más tarde sobre la fiesta, se expuso el modus operandi personalizado para Allegra. En el salón se instalaron pantallas LED, efectos lumínicos y cocina en vivo. El vestido de la protagonista fue diseñado por Laurencio Adot, amigo de Neumann y quien no habría sido invitado al festejo, según trascendió.

En cuanto a Viciconte, usó un vestido de seda en tonalidad azul con zapatos plateados, mientras que Cubero lució un traje negro con corbata y camisa blanca, muy tradicional.