Vení al Bienestar Fest: los 50 imperdibles que podés probar este fin de semana en Palermo

El evento organizado por LA NACION junto a OSDE es un encuentro sin precedentes en el país: se realiza en el Hipódromo de Palermo

  4 minutos de lectura
Carla Quiroga
Este fin de semana de noviembre se hace la primera edición del Bienestar Fest en el Hipódromo de Palermo, el evento organizado por LA NACION junto a OSDE.

El encuentro sin precedentes reúne a más de 50 referentes del bienestar y es ideal para quienes buscan probar en un mismo lugar diferentes disciplinas.

Habrá actividades para todos los gustos
Habrá actividades para todos los gustos

Las actividades se desarrollarán en cinco espacios en simultaneo y tienen una duración de media hora. Para conocer la agenda hacé clic acá.

También habrá espacios para hacer ejercicios, descansar, disfrutar de un menú saludable, un paseo de compras y una zona chill musicalizada por el DJ y productor, José Arocena más conocido como JAROC, de reconocida trayectoria en el ámbito de la escena electrónica nacional.

Conseguí tus entradas para el Bienestar Fest haciendo clic acá. Cuestan $20.000 y hay dos por uno con Club La Nación y Osde Más.

Clave: qué hay que traer

*Tu botella de agua: habrá puestos de recarga

*Lona o mat para las actividades

*Sombrero o gorro

*Protector solar

*Repelente aunque en el predio habrá

Preparate para disfrutar del día entero. Hay patio de comidas, espacio para tomar mates y disfrutar y reconectar con vos mismo. El sábado cierra un show musical de Zoe Gotusso y el domingo, Yami Safdie.

Preguntas frecuentes hacé clic acá.

Los 50 imperdibles

1- Meditación en movimiento

2- Animal Flow

3-Ecstatic Dance

4- Tapping

5- Yoga Flow

6- Streching

7- Biohacking a tu cerebro para cambiar hábitos

8- Meditaciones para manejar la ansiedad y su relación con la comida

9- Recetas e ideas en experiencias de showcooking

10- Tips para comer mejor y más variado

11- Sesiones de programación para atraer abundancia

12- Sesiones de hipnosis para romper traumas

13- Terapia postural holística (TPH), el método que mejora la postura y alivia los dolores de espalda

14-Vivir libres de estrés, prácticas para reconectar con el presente

15-Tips para dormir bien y descansar

16- Consejos sobre qué cambiar de tu rutina para vivir mejor

17- Tips sobre longevidad

18- Descubrí el mundo musical del Minimal, el Downtempo y el Progressive House

19- Medita conectando con el arte estimuland tu creatividad

18- Consejos sobre cómo lograr equilibrio entre la vida laboral y la personal sin culpa

19-Práctica de reflexología combinada con biodecodificación

20- Cómo trabajar nuestra autoestima y la de nuestros hijos

21- Aprender a desaprender-neurosonido epigenética & autoregulación emocional

22-Taichi

23-Charla sobre cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo

24-Pausa consciente y limpieza con sahumos para salir del modo de piloto automático

25-Glute Training. Entrenamiento localizado y efectivo para fortalecer glúteos y tren inferior

26- E - Funcional. Rutinas que combinan fuerza, coordinación y resistencia

27- Cardio Hiiit. Intervalos de alta intensidad que trabajan el cuerpo en poco tiempo, para acelerar el metabolismo y mejorar el rendimiento cardiovascular.

28- Combat. Inspirado en artes marciales, combina golpes y patadas con música.

29- Zumba.

30-Pilates. Trabajo consciente sobre el core, la postura y la respiración.

31-Habitar el cuerpo a través del yoga

32-5 ritmos

33- Sesión de respiración consciente según el Método Wim Hof

34- Sesión de Soundhealing con sonidos y vibraciones de instrumentos como cuencos, gongs y campanas

35- Cómo alimentar la microbiota y transformar tu salud

36-Ikigai en acción

37-Recetas para vivir mejor y más tiempo

38- Cómo ganarle a la resistencia al cambio: emociones y manejo del estrés

39- Claves para combatir el sedentarismo con pequeños ejercicios diarios de movimiento

40-Yoga Facial

41-Aprendé a meditar

42-Sesión de respiración inteligente para gestionar las emociones

43- Chi kung

44-Entrenamiento ancestral: DeRose Method

45- Tarot

46- Charlas sobre astrología

47- Paseo de compras

48-Juegos con sorteos

49- Shows musicales

50-Patio gastronómico

