Vení al Bienestar Fest: los 50 imperdibles que podés probar este fin de semana en Palermo

El evento organizado por LA NACION junto a OSDE es un encuentro sin precedentes en el país: se realiza en el Hipódromo de Palermo
- 4 minutos de lectura'
Este fin de semana de noviembre se hace la primera edición del Bienestar Fest en el Hipódromo de Palermo, el evento organizado por LA NACION junto a OSDE.
El encuentro sin precedentes reúne a más de 50 referentes del bienestar y es ideal para quienes buscan probar en un mismo lugar diferentes disciplinas.
Las actividades se desarrollarán en cinco espacios en simultaneo y tienen una duración de media hora. Para conocer la agenda hacé clic acá.
También habrá espacios para hacer ejercicios, descansar, disfrutar de un menú saludable, un paseo de compras y una zona chill musicalizada por el DJ y productor, José Arocena más conocido como JAROC, de reconocida trayectoria en el ámbito de la escena electrónica nacional.
Conseguí tus entradas para el Bienestar Fest haciendo clic acá. Cuestan $20.000 y hay dos por uno con Club La Nación y Osde Más.
Clave: qué hay que traer
*Tu botella de agua: habrá puestos de recarga
*Lona o mat para las actividades
*Sombrero o gorro
*Protector solar
*Repelente aunque en el predio habrá
Preparate para disfrutar del día entero. Hay patio de comidas, espacio para tomar mates y disfrutar y reconectar con vos mismo. El sábado cierra un show musical de Zoe Gotusso y el domingo, Yami Safdie.
Preguntas frecuentes hacé clic acá.
Los 50 imperdibles
1- Meditación en movimiento
2- Animal Flow
3-Ecstatic Dance
4- Tapping
5- Yoga Flow
6- Streching
7- Biohacking a tu cerebro para cambiar hábitos
8- Meditaciones para manejar la ansiedad y su relación con la comida
9- Recetas e ideas en experiencias de showcooking
10- Tips para comer mejor y más variado
11- Sesiones de programación para atraer abundancia
12- Sesiones de hipnosis para romper traumas
13- Terapia postural holística (TPH), el método que mejora la postura y alivia los dolores de espalda
14-Vivir libres de estrés, prácticas para reconectar con el presente
15-Tips para dormir bien y descansar
16- Consejos sobre qué cambiar de tu rutina para vivir mejor
17- Tips sobre longevidad
18- Descubrí el mundo musical del Minimal, el Downtempo y el Progressive House
19- Medita conectando con el arte estimuland tu creatividad
18- Consejos sobre cómo lograr equilibrio entre la vida laboral y la personal sin culpa
19-Práctica de reflexología combinada con biodecodificación
20- Cómo trabajar nuestra autoestima y la de nuestros hijos
21- Aprender a desaprender-neurosonido epigenética & autoregulación emocional
22-Taichi
23-Charla sobre cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo
24-Pausa consciente y limpieza con sahumos para salir del modo de piloto automático
25-Glute Training. Entrenamiento localizado y efectivo para fortalecer glúteos y tren inferior
26- E - Funcional. Rutinas que combinan fuerza, coordinación y resistencia
27- Cardio Hiiit. Intervalos de alta intensidad que trabajan el cuerpo en poco tiempo, para acelerar el metabolismo y mejorar el rendimiento cardiovascular.
28- Combat. Inspirado en artes marciales, combina golpes y patadas con música.
29- Zumba.
30-Pilates. Trabajo consciente sobre el core, la postura y la respiración.
31-Habitar el cuerpo a través del yoga
32-5 ritmos
33- Sesión de respiración consciente según el Método Wim Hof
34- Sesión de Soundhealing con sonidos y vibraciones de instrumentos como cuencos, gongs y campanas
35- Cómo alimentar la microbiota y transformar tu salud
36-Ikigai en acción
37-Recetas para vivir mejor y más tiempo
38- Cómo ganarle a la resistencia al cambio: emociones y manejo del estrés
39- Claves para combatir el sedentarismo con pequeños ejercicios diarios de movimiento
40-Yoga Facial
41-Aprendé a meditar
42-Sesión de respiración inteligente para gestionar las emociones
43- Chi kung
44-Entrenamiento ancestral: DeRose Method
45- Tarot
46- Charlas sobre astrología
47- Paseo de compras
48-Juegos con sorteos
49- Shows musicales
50-Patio gastronómico
Otras noticias de Bienestar Fest
- 1
Ganadores y perdedores de una votación sorprendente
- 2
Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
- 3
Mapa de resultados de las elecciones en la Argentina: el nuevo escenario político tras las legislativas 2025
- 4
Murió Claudia Schijman, actriz de El eternauta y Menem