Viajar fuera de temporada: los destinos del mundo que conviene visitar según el mes

Menos turistas, precios más convenientes y experiencias más auténticas. Viajar en temporada baja o intermedia se consolida como una tendencia global entre quienes buscan recorrer el mundo sin multitudes ni costos elevados. Elegir el destino correcto en el mes adecuado puede marcar la diferencia entre un viaje agotador y una experiencia memorable.

El mes en el que se viaja puede ser tan determinante como el destino elegido.

Esto se debe a que factores como el clima, la estacionalidad turística y el funcionamiento de servicios inciden directamente en la experiencia final, haciendo que una misma ciudad pueda ofrecer vivencias muy distintas según la época del año.

Enero

Es ideal para Andalucía, donde el invierno suave permite recorrer Sevilla, Córdoba o Granada sin calor extremo, disfrutando de su vida cultural, gastronomía y patrimonio histórico. También es uno de los mejores momentos para Dubái, con temperaturas templadas que invitan a combinar ciudad, arquitectura icónica y excursiones al desierto.

Febrero

Portugal ofrece tranquilidad en Lisboa y Oporto, con clima fresco y ciudades activas, mientras que Marruecos atraviesa días luminosos ideales para recorrer medinas, zocos y sumar experiencias en el desierto o la montaña.

Blom - Getty Images

Marzo

El tercer mes del año favorece los viajes culturales: Grecia continental permite visitar sitios arqueológicos y Atenas con baja afluencia turística, y Turquía se muestra en su mejor versión para recorrer Estambul y Capadocia antes del pico de visitantes.

Abril

Es uno de los mejores meses claves para recorrer Jordania, con clima equilibrado para Petra, Wadi Rum y el Mar Muerto. Francia, en tanto, entra en una primavera temprana que revitaliza París, los castillos del Loira y regiones rurales, aún sin saturación turística.

Mayo

Italia combina clima ideal y menos multitudes para recorrer ciudades históricas y pueblos, mientras que Escocia despliega paisajes verdes, lagos y castillos en pleno esplendor primaveral.

Junio

Es excelente para explorar Perú, con condiciones óptimas en Cusco y el Valle Sagrado, y para el este de Canadá, donde ciudades y parques naturales están plenamente operativos con temperaturas agradables.

Julio

Este mes posiciona a Albania como una alternativa europea distinta, con playas cristalinas y pueblos auténticos, y a Irlanda como destino ideal para rutas escénicas entre castillos y paisajes verdes.

Bardhok Ndoji - Shutterstock

Agosto

Sudáfrica se destaca como uno de los mejores destinos para safaris, gracias a la alta visibilidad de fauna, mientras que Rumania y Europa del Este ofrecen ciudades medievales y zonas rurales con menor saturación.

Septiembre

Es clave para Uzbekistán, con clima ideal para recorrer la Ruta de la Seda, y para España, que ofrece un equilibrio perfecto entre clima, precios y experiencias urbanas y costeras.

Octubre

Favorece los road trips por la Costa Oeste de Estados Unidos y los viajes a Corea del Sur, donde el otoño aporta colores intensos y festivales.

Noviembre

Este mes Japón combina paisajes otoñales y clima fresco, y Nueva York se disfruta antes del pico navideño. Diciembre encuentra a Egipto en su mejor momento climático y a Austria y Europa Central con un ambiente invernal auténtico y cultural.

SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Viajar fuera de temporada no solo implica ahorrar: permite conocer los destinos con más calma, mejor atención y una conexión más genuina con la cultura local. Elegir bien el mes puede ser la clave para viajar mejor.

*El autor es CEO de Blink Trip