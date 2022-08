Wanda Nara y Mauro Icardi: ¿por qué las segundas oportunidades en una pareja pueden no funcionar?

Tras varios meses de especulación, Wanda Nara confirmó en un audio privado que se viralizó en el día de ayer que llegó al país para iniciar el proceso de divorcio de su esposo futbolista, Mauro Icardi. La noticia no tomó por sorpresa a sus seguidores ya que desde el año pasado se vienen escuchando rumores de separación tras el estallido del “Wanda Gate” que involucraba a Icardi con la China Suárez.

“Me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo. Cuando vuelva, te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Nada. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más”, se la escucha decir en el audio. Hasta el momento, lo único que se sabe es que se reunirá con Ana Rosenfeld, su abogada, y que la separación no fue confirmada de manera oficial por los protagonistas.

Sin embargo, pese a que se mostraron felices en las redes sociales, el conflicto volvió a resurgir en la pareja. A diferencia del escándalo que incluyó a la actual novia de Rusher King y que tuvo a todo el país pendiente de cada movimiento de los involucrados, esta vez la separación parece ser definitiva.

Para el psicólogo Miguel Espeche, cuando ingresa un tercero a la pareja es probable que sea porque existe una grieta en la relación, es decir, cierta distancia afectiva y emocional. “Hay situaciones que se dan una vez y nunca más, hay otras que perduran en el tiempo y otras que se estandarizan”, añade.

Un estudio realizado por Larry A. Kurdek y la Universidad Estatal de Wright en Ohio, Estados Unidos encuestó a 522 matrimonios una vez por año durante sus primeros diez de vida juntos, el mismo demostró que a los cuatro años se producía una primer crisis en la relación, y a partir de los siete años, una más fuerte.

El explosivo audio con el que Wanda Nara confirma su divorcio de Mauro Icardi

Consejos para transitar el proceso y salir fortalecidos

Las infidelidades son difíciles de superar, “hay parejas que trabajan para recomponerse y lo logran y otras que no. El proceso de reconstrucción es largo y diferente en cada caso. Algunos pueden entender qué les pasó y salir más fortalecidos y unidos”, dice Carolina Moché, psicóloga especialista en relaciones de pareja.

Las relaciones interpersonales, y en especial las de pareja, no son sencillas, ya que en ellas se entremezclan lo que cada uno quiere, piensa y siente. Por eso, cuando una pareja se rompe, no solo se pierde la relación con la otra persona, sino que se pierde un mundo compartido, un lenguaje creado entre ambas personas, expectativas e ilusiones, un proyecto de vida conjunto, y todo lo que conlleva la intimidad de una pareja.

Para Valentina Aguero Vera, licenciada en Psicología, separarse implica una reconstrucción. “Implica volver a plantearse hacia dónde vamos y qué queremos para nuestra vida. Sin embargo, eso lleva tiempo y lo primero es dejar pasar las emociones que vienen con la separación. Para algunos será tristeza pero también puede ser enojo con la otra persona, culpa por no haber podido hacer más, ansiedad por lo que va a pasar, miedo a no volver a ser amado y más”, aclara la profesional.

Algunas de las recomendaciones de los especialistas para estos momentos son: