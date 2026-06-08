Wanda Nara puso en venta una de sus mansiones en Italia: cómo es y cuánto dinero pide
El dato fue revelado en un programa televisivo; según las versiones, el inmueble estaría tasado en 8 millones de euros
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Wanda Nara puso a la venta su lujosa mansión ubicada en Lago di Como, Italia, a 65 kilómetros de Milán, según reveló Santiago Sposato, periodista del programa Infama (América). La propiedad había sido adquirida por Mauro Icardi, su expareja, en 2018, quien se la regaló a la empresaria. El valor del inmueble rondó los 2,2 millones de euros.
Ocho años después, la casa quedó postergada de las prioridades de Wanda, quien se encuentra instalada en la Argentina y solamente tiene un jardinero a cargo que cuida del mantenimiento. Según Sposato, la casa se vende en 8 millones de euros y tiene la particularidad que el comprador se deberá hacer cargo de las deudas municipales que están impagas.
“Tiene una deuda muy grande de tasa municipal, dejaron de pagar los impuestos de la casa hace rato. La vende con deudas”, declaró Sposato. El inmueble cuenta con ocho dormitorios, cuatro baños y una cochera ideada para tres autos. El valor del mismo está justificado por la ubicación, que suele atraer a celebridades y empresarios internacionales.
Al traer el tema a la mesa, las versiones sobre el mantenimiento de la casa trajeron a colación una vieja disputa judicial que tuvo Wanda con Carmen, una exempleada que la denunció en los medios de comunicación por la falta de pago. El propio Sposato sumó más data al respecto: “Después de Carmen había otra señora, una empleada doméstica que iba a limpiarle y que Wanda, estando ahí, le dijo: ‘Sí, sí, yo después te lo pago’. Se fue de viaje y tampoco le pagó a esa empleada”.
Además de la cantidad de ambientes, Wanda equipó cada espacio con su estilo: sillones tapizados con cuero, sala de estar, mesas de pool, hogar a leña, entre otros tantos amenities que elevan su cotización.
La razón de la venta obedece a una cuestión empresarial de reposicionamiento: Wanda apunta a invertir en el mercado estadounidense y alejarse del rubro inmobiliario. “Hoy el gran negocio de Wanda está en Estados Unidos. Tiene gente en una de las bancas de inversión online más importantes del mundo que le está manejando todo muy bien”, indicó el periodista ante la mirada de Marcela Tauro, conductora del ciclo televisivo.
¿Se separó de Martín Migueles?
Wanda Nara atraviesa una turbulenta situación amorosa. Cuando los rumores y la propia modelo confirmaba su separación de Martín Migueles, un video de ambos caminando de la mano en un centro comercial parecería ser el principio de la reconciliación.
“Wanda y Migueles juntos… Iban de la mano hasta que vieron que los grababan“, escribió la publicación de SQP (América) quien captó el momento justo donde la pareja se desentendió de la situación, aunque dejaron evidencia de que siguen en contacto.
En diálogo con Yanina Latorre, la empresaria explicó cuál es su situación sentimental: “Hace un mes que estoy separada. El problema fue que, cuando decidí hacer la película en Uruguay, a él le dio celos porque le terminé blanqueando la situación con Agustín Bernasconi. Ahí quedamos en que si me iba afuera a trabajar, me separaba”.
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