Wanda Nara puso en venta una de sus mansiones en Italia: cómo es y cuánto dinero pide

Wanda Nara puso a la venta su lujosa mansión ubicada en Lago di Como, Italia, a 65 kilómetros de Milán, según reveló Santiago Sposato, periodista del programa Infama (América). La propiedad había sido adquirida por Mauro Icardi, su expareja, en 2018, quien se la regaló a la empresaria. El valor del inmueble rondó los 2,2 millones de euros.

La millonaria cifra que pedirá Wanda Nara para vender su mansión en Italia

Ocho años después, la casa quedó postergada de las prioridades de Wanda, quien se encuentra instalada en la Argentina y solamente tiene un jardinero a cargo que cuida del mantenimiento. Según Sposato, la casa se vende en 8 millones de euros y tiene la particularidad que el comprador se deberá hacer cargo de las deudas municipales que están impagas.

“Tiene una deuda muy grande de tasa municipal, dejaron de pagar los impuestos de la casa hace rato. La vende con deudas”, declaró Sposato. El inmueble cuenta con ocho dormitorios, cuatro baños y una cochera ideada para tres autos. El valor del mismo está justificado por la ubicación, que suele atraer a celebridades y empresarios internacionales.

El living de la casa de Wanda en Italia

Al traer el tema a la mesa, las versiones sobre el mantenimiento de la casa trajeron a colación una vieja disputa judicial que tuvo Wanda con Carmen, una exempleada que la denunció en los medios de comunicación por la falta de pago. El propio Sposato sumó más data al respecto: “Después de Carmen había otra señora, una empleada doméstica que iba a limpiarle y que Wanda, estando ahí, le dijo: ‘Sí, sí, yo después te lo pago’. Se fue de viaje y tampoco le pagó a esa empleada”.

Las vistas al exterior son uno de los principales atractivos del inmueble

Además de la cantidad de ambientes, Wanda equipó cada espacio con su estilo: sillones tapizados con cuero, sala de estar, mesas de pool, hogar a leña, entre otros tantos amenities que elevan su cotización.

La casa de Wanda cuenta con una mesa de pool que da al jardín trasero de la mansión

La razón de la venta obedece a una cuestión empresarial de reposicionamiento: Wanda apunta a invertir en el mercado estadounidense y alejarse del rubro inmobiliario. “Hoy el gran negocio de Wanda está en Estados Unidos. Tiene gente en una de las bancas de inversión online más importantes del mundo que le está manejando todo muy bien”, indicó el periodista ante la mirada de Marcela Tauro, conductora del ciclo televisivo.

¿Se separó de Martín Migueles?

Wanda Nara atraviesa una turbulenta situación amorosa. Cuando los rumores y la propia modelo confirmaba su separación de Martín Migueles, un video de ambos caminando de la mano en un centro comercial parecería ser el principio de la reconciliación.

El video que evidencia que Wanda Nara y Martín Migueles siguen juntos

“Wanda y Migueles juntos… Iban de la mano hasta que vieron que los grababan“, escribió la publicación de SQP (América) quien captó el momento justo donde la pareja se desentendió de la situación, aunque dejaron evidencia de que siguen en contacto.

Wanda Nara y Martín Migueles

En diálogo con Yanina Latorre, la empresaria explicó cuál es su situación sentimental: “Hace un mes que estoy separada. El problema fue que, cuando decidí hacer la película en Uruguay, a él le dio celos porque le terminé blanqueando la situación con Agustín Bernasconi. Ahí quedamos en que si me iba afuera a trabajar, me separaba”.