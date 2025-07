La función que deben cumplir los padres de adolescentes

Los adolescentes necesitan límites y bordes claros paras sentirse seguros, incluso para intentar sobrepasarlos, ya que parte de su individuación los lleva a tratar de ir más allá de lo que los adultos hacen o les permiten, tomar riesgos, mirar el mundo “fuera de la caja”, de una forma fresca y distinta a la de sus mayores.

Esto es muy rico para la evolución de la especie, ya que nos sacude e invita a revisar nuestras ideas, juicios, incluso prejuicios, pero puede ser peligroso para nuestros hijos porque el pensamiento omnipotente de esa etapa, sumado a la falta de experiencia, a la necesidad de experimentar y a la búsqueda de adrenalina puede ponerlos en situaciones de riesgo peligrosas tanto para ellos como para su entorno.

Los adolescentes quieren y necesitan diferenciarse de esos adultos, ya sea que lo hagan para encontrar su criterio y estilo personal, por investigar nuevos territorios interesantes y desconocidos o para no correr riesgo de tentarse y quedar atrapados en ese lugar seguro, bajo el ala de papá y/o mamá.

La naturaleza es sabia y en esa etapa todavía están bajo los cuidados y la mirada atenta de adultos que los quieren y tienen mayor experiencia, que pueden evaluar riesgos y consecuencias potenciales y decir “no”, “todavía no”, “por ahora no”, como vienen haciendo -o sería de desear que ocurriera- con los bebés y niños.

Ser "el adulto responsable" sigue siendo una necesidad vital, no una opción

Es fundamental que esos adultos que acompañan a los adolescentes sean plenamente adultos en su estilo de vida, de modo que los menores no necesiten ir tan lejos en sus intentos de diferenciarse.

También es importante que reconozcan que los adolescentes necesitan esa presencia cercana, esa vigilia adulta y esas recomendaciones y “no”, ya que no tienen todavía la madurez necesaria como para medir adecuadamente riesgos, evaluar consecuencias, no dejarse llevar por los medios, las modas, los influencers, etc., porque no se dan cuenta de que no siempre -en realidad muy pocas veces- estos buscan el beneficio real para los adolescentes sino su propio beneficio económico.

Hacen falta adultos que no tengan miedo al enojo de sus hijos y que no busquen ser sus “amigos”, que conserven esa asimetría necesaria para cuidarlos hasta que puedan cuidarse solos al llegar a la adultez plena, que sigan “ejerciendo”de padres en esta etapa.

También adultos que no autoricen a sus hijos menores ni paguen entradas para ir a fiestas clandestinas, que anuncian el lugar donde van a ocurrir un rato antes (de modo que la policía y otros adultos no tengan tiempo de impedirlas o controlarlas), en las que no hay adultos responsables y a cargo, ni guardias, ni médicos ni ambulancias, en las que corren el alcohol, el vapeo y las drogas sin control alguno.

Adultos que se ocupen de que las fiestas y boliches para mayores 18 años sean realmente para esas edades y que no hagan la vista gorda a documentos truchados.

Adultos que, sabiendo que el alcohol o la nicotina no son buenos para los menores, se resistan a hacer fiestas que incluyan alcohol y no faciliten la compra de vapeadores ni miren para otro lado cuando los chicos los usan.

Nada de esto va a evitar que a veces nuestros adolescentes se pasen de la raya, sobrepasen nuestras reglas y pautas, pero es muy distinto cuando lo intentan estando bien informados y formados, sabiéndose cuidados por padres que hacen todo lo posible para que cumplan con las pautas preestablecidas. Así tendrán claro que sus padres no están de acuerdo, cuáles son los riesgos que corren, y eso los ayudará a cuidarse. Muy diferente a que ellos violen esas normas con el permiso, el aval, incluso el respaldo y el dinero de sus padres.

Para que no sea tan difícil es indispensable que los adultos nos informemos y nos pongamos de acuerdo, armemos equipo y comunidad, abramos nuestras casas para ellos, insistamos sin rendirnos hasta que acepten reunirse sin tomar alcohol y descubran que pueden pasarla bien.

Los padres temen invitar por miedo a algunas acciones vandálicas, pero ¿cómo van a aprender los chicos a comportarse en sociedad si no empiezan? En sucesivos encuentros aprenden tanto a cuidar las casas ajenas como la propia.

Si la corteza prefrontal, la tomadora de decisiones, la que controla la impulsividad, es la última en madurar, y lo hace alrededor de los 25 años de edad, ¿cómo podríamos pensar que nuestros hijos van a saber cuidarse, no excederse y tomar buenas decisiones cuando un amigo esté en riesgo? Nuestra falta de información, la ingenuidad, la pereza para ocuparnos de cuidarlos, y el miedo a su enojo puede llevarnos a tomar caminos equivocados.

Ser padre “amigo” y “canchero” a menudo equivale a dejar a nuestros hijos abandonados a su suerte. Tenemos que seguir siendo su conciencia moral externa, ese yo-auxiliar que los sostiene cuando todavía no tienen la fortaleza interna o la experiencia que necesitan para cuidarse.