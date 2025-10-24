Yoga facial para vivir sin fecha de vencimiento

Carolina Winograd dirá presente en el Bienestar Fest con una actividad integradora
- 2 minutos de lectura'
El primer fin de semana de noviembre, en el Hipódromo de Palermo, se llevará a cabo el Bienestar Fest, un evento organizado por LA NACION junto a OSDE que reúne propuestas para cultivar una vida más saludable y consciente.
Una de las actividades destacadas será la clase de yoga facial a cargo de Carolina Winograd, referente del bienestar integrativo y fundadora de Kaliope Glow.
Autora del libro Vivir sin fecha de vencimiento (Editorial Planeta), cantante y creadora del método Reseteate, Carolina fusiona ciencia, Medicina Tradicional China y técnicas linfáticas y miofasciales para ayudar a las mujeres a reconectarse con su energía vital, aliviar la inflamación y resignificar la belleza a toda edad.
Conseguí tus entradas para el Bienestar Fest haciendo clic acá.
Durante 30 minutos, quienes asistan podrán vivenciar una experiencia que comienza con respiración y contacto con el rostro, avanza hacia una alineación postural y respiratoria consciente, y activa zonas clave del sistema linfático. También habrá elongación liberadora, ejercicios específicos de yoga facial Kaliope Glow y un cierre energético con masajes.
Una oportunidad para liberar tensiones, transformar la expresión facial y el estado de ánimo, y reconectar con la autenticidad como herramienta de bienestar profundo.
A continuación un esquema de lo que será la actividad llevada a cabo en el Bienestar Fest.
1. Introducción: Qué vemos cuando nos vemos (tres minutos)
- Breve anclaje con respiración y contacto con el rostro.
- El rostro como espejo del estado interno.
- Liberar tensión para transformar expresión y ánimo.
2. Alineación postural y respiratoria (cuatro minutos)
- Ajuste de postura: pies firmes, cuello libre, hombros relajados.
- Respiración diafragmática para calmar y oxigenar.
- Conexión entre respiración, emoción y expresión facial.
3. Activación linfática (seis minutos)
- Apertura de ganglios en zonas clave.
4. Elongación liberadora (cinco minutos)
- Estiramientos de cuello, escote, espalda y plexo braquial
5. Ejercicios faciales Kaliope Glow (ocho minutos)
6. Cierre – Alineación energética (cuatro minutos), masajes finales
