Yoga facial para vivir sin fecha de vencimiento

El primer fin de semana de noviembre, en el Hipódromo de Palermo, se llevará a cabo el Bienestar Fest, un evento organizado por LA NACION junto a OSDE que reúne propuestas para cultivar una vida más saludable y consciente.

Una de las actividades destacadas será la clase de yoga facial a cargo de Carolina Winograd, referente del bienestar integrativo y fundadora de Kaliope Glow.

Autora del libro Vivir sin fecha de vencimiento (Editorial Planeta), cantante y creadora del método Reseteate, Carolina fusiona ciencia, Medicina Tradicional China y técnicas linfáticas y miofasciales para ayudar a las mujeres a reconectarse con su energía vital, aliviar la inflamación y resignificar la belleza a toda edad.

Durante 30 minutos, quienes asistan podrán vivenciar una experiencia que comienza con respiración y contacto con el rostro, avanza hacia una alineación postural y respiratoria consciente, y activa zonas clave del sistema linfático. También habrá elongación liberadora, ejercicios específicos de yoga facial Kaliope Glow y un cierre energético con masajes.

Una oportunidad para liberar tensiones, transformar la expresión facial y el estado de ánimo, y reconectar con la autenticidad como herramienta de bienestar profundo.

A continuación un esquema de lo que será la actividad llevada a cabo en el Bienestar Fest.

1. Introducción: Qué vemos cuando nos vemos (tres minutos)

Breve anclaje con respiración y contacto con el rostro.

El rostro como espejo del estado interno.

Liberar tensión para transformar expresión y ánimo.

2. Alineación postural y respiratoria (cuatro minutos)

Ajuste de postura: pies firmes, cuello libre, hombros relajados.

Respiración diafragmática para calmar y oxigenar.

Conexión entre respiración, emoción y expresión facial.

3. Activación linfática (seis minutos)

Apertura de ganglios en zonas clave.

4. Elongación liberadora (cinco minutos)

Estiramientos de cuello, escote, espalda y plexo braquial

5. Ejercicios faciales Kaliope Glow (ocho minutos)

6. Cierre – Alineación energética (cuatro minutos), masajes finales