Yoga facial para vivir sin fecha de vencimiento

Carolina Winograd dirá presente en el Bienestar Fest con una actividad integradora

El yoga facial es una práctica que consiste en realizar una serie de ejercicios y movimientos específicos con los músculos del rostro
El primer fin de semana de noviembre, en el Hipódromo de Palermo, se llevará a cabo el Bienestar Fest, un evento organizado por LA NACION junto a OSDE que reúne propuestas para cultivar una vida más saludable y consciente.

Una de las actividades destacadas será la clase de yoga facial a cargo de Carolina Winograd, referente del bienestar integrativo y fundadora de Kaliope Glow.

“Oro blanco”: el alimento milenario que ayuda a restaurar la flora intestinal

Autora del libro Vivir sin fecha de vencimiento (Editorial Planeta), cantante y creadora del método Reseteate, Carolina fusiona ciencia, Medicina Tradicional China y técnicas linfáticas y miofasciales para ayudar a las mujeres a reconectarse con su energía vital, aliviar la inflamación y resignificar la belleza a toda edad.

Durante 30 minutos, quienes asistan podrán vivenciar una experiencia que comienza con respiración y contacto con el rostro, avanza hacia una alineación postural y respiratoria consciente, y activa zonas clave del sistema linfático. También habrá elongación liberadora, ejercicios específicos de yoga facial Kaliope Glow y un cierre energético con masajes.

Una oportunidad para liberar tensiones, transformar la expresión facial y el estado de ánimo, y reconectar con la autenticidad como herramienta de bienestar profundo.

A continuación un esquema de lo que será la actividad llevada a cabo en el Bienestar Fest.

1. Introducción: Qué vemos cuando nos vemos (tres minutos)

  • Breve anclaje con respiración y contacto con el rostro.
  • El rostro como espejo del estado interno.
  • Liberar tensión para transformar expresión y ánimo.

2. Alineación postural y respiratoria (cuatro minutos)

  • Ajuste de postura: pies firmes, cuello libre, hombros relajados.
  • Respiración diafragmática para calmar y oxigenar.
  • Conexión entre respiración, emoción y expresión facial.

3. Activación linfática (seis minutos)

  • Apertura de ganglios en zonas clave.

4. Elongación liberadora (cinco minutos)

  • Estiramientos de cuello, escote, espalda y plexo braquial

5. Ejercicios faciales Kaliope Glow (ocho minutos)

6. Cierre – Alineación energética (cuatro minutos), masajes finales

El yoga facial ayuda a liberar tensiones
Por Carla Quiroga
