¿Cuánto tarda una cerveza en ser procesada por el cuerpo? Esto dice un estudio

Una de las preguntas frecuentes que suelen hacerse las personas que consumen alcohol, especialmente cerveza, es: ¿cuánto tarda una cerveza en ser procesada por el cuerpo?, ya que algunos piensan que “se pasa rápido”. Lo cierto es que permanece varias horas en el organismo.

Un artículo publicado en American Addiction Centers (AAC) explica cuánto tiempo toma eliminar este líquido del cuerpo, resaltando el proceso que realiza el hígado, el órgano encargado de descomponer este tipo de bebidas a través de una enzima llamada alcohol deshidrogenasa.

De acuerdo con la institución, el hígado metaboliza a una velocidad aproximada de 15 a 25 miligramos por hora. Sin embargo, algo que se debe tener en cuenta es que esta puede variar dependiendo del estado de salud, las características físicas de la persona, entre otros factores.

“El proceso de absorción puede ser algo más lento cuando hay comida en el estómago. Los alimentos pueden absorber el alcohol, impedir que entren en contacto con el revestimiento del estómago o retrasar su tránsito desde el estómago hacia el duodeno (la primera porción del intestino delgado), donde de lo contrario se absorbe muy rápidamente en el torrente sanguíneo”, explica el artículo.

La cerveza permanece varias horas en el organismo Shutterstock

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el cuerpo procesa el contenido de alcohol puro, por lo que el volumen no es necesariamente un factor relevante. Esto quiere decir que los licores fuertes como el whisky, el vodka o el tequila suelen tener una graduación de hasta el 40 por ciento, por lo que tardan más tiempo en ser eliminados debido a que su concentración es aún mayor.

¿Cuánto tarda una cerveza en ser procesada por el cuerpo?

Esto quiere decir que una bebida estándar, como una cerveza de 355 mililitros con aproximadamente 5 por ciento de alcohol, puede tardar entre dos y tres horas en eliminarse completamente del organismo.

No obstante, este tiempo no es exacto para todas las personas, ya que influyen factores como el peso, el sexo, la edad, la velocidad de consumo e incluso si se ha comido previamente.

Asimismo, no depende de la cantidad que se consuma, sino de la concentración de alcohol que tenga cada bebida. De igual manera, para que el cuerpo la elimine por completo, se requiere que transcurran 25 horas.

El estado de salud de la persona o si padece alguna enfermedad también puede influir en la velocidad de metabolización de estas bebidas y, por lo tanto, en el tiempo que permanecen en el cuerpo.