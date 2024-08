55 días sin Loan. Quedaron en la mira de la Justicia dos hermanos de la víctima tras recibir transferencias millonarias

Escuchar

En la jornada en la que los padres y hermanos mayores de Loan Danilo Peña comenzaron a declarar como testigos en la investigación federal que busca dilucidar qué pasó con el niño de cinco años, la Justicia trata de determinar el origen de millonarios movimientos en billeteras virtuales de parte de la familia de la víctima.

En concreto, se puso la lupa en sobre transferencias millonarias que recibieron dos de los hermanos de Loan. En principio, la cifra informada ronda los 50 millones de pesos que aparecieron en las cuentas de Mercado Pago de Cristian y Mariano Peña.

Las transacciones se dieron en los días posteriores a la desaparición del menor y desde el entorno sostienen que las mismas están destinadas a la búsqueda del niño, así como también para la creación de “una fundación para ayudar a otras familias que estén pasando por una situación similar”.

La informa surge del pedido realizado a mediados de julio por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, de llevar adelante un “perfilamiento social” de la familia de Loan. En el exhaustivo perfilamiento también la magistrada solicitó que se hagan “perfiles económicos” de los imputados y del grupo familiar de Loan. Esto incluye: “Gastos, compras extraordinarias, movimientos bancarios o de otro tipo que la persona pudo realizar, uso de billeteras virtuales (Mercado Pago), bancos, consulta a AFIP sobre si se registra el grupo familiar, cercanos o imputados/as registrados y los empleos por los cuales haya realizado aportes previsionales”.

El 10 de julio Mariano Peña había mencionado en un medio de comunicación que abrió una cuenta de Mercado Pago para recibir donaciones y “cómo dicha colaboración se difundió, tanto es que se recaudó una suma millonaria”. Incluso, la madre de Loan, María Noguera, le dijo algo similar a LA NACION.

“Verificar gastos, compras extraordinarias, movimientos bancarios o de otro tipo que la persona pudo realizar, uso de billeteras virtuales, bancos, AFIP sobre si se registra el grupo familiar, cercanos o imputados/as registrados y los empleos por los cuales haya realizado aportes previsionales”, marcaba el documento del Juzgado Federal de Goya.

Sin embargo, la Justicia todavía no tiene claro de dónde provino el dinero, motivo por el cual continuarán investigando sobre las transacciones realizadas.

La declaración de los padres

En paralelo, los papás de Loan, prestaron declaración frente a la jueza Pozzer Penzo, en medio de la polémica por el borrado de mensajes en el celular del excapitán Carlos Pérez.

Este miércoles por la mañana comenzó a dar testimonio la madre de Loan. Por la tarde fue el turno de José, el padre de Loan. Luego sería el turno de algunos de los hermanos y mañana se completaría con el resto. En tanto, la abuela Catalina podría declarar este viernes o el lunes, de acuerdo a lo que establezca el Juzgado. Será la primera vez que la familia esté cara a cara con la magistrada federal.

El 17 de julio, en un documento dirigido al comisario mayor, Fabio Pirrone, titular del Comando Unificado, el texto firmado por la jueza pidió que se realice el “perfilado” del “núcleo familiar” y luego detalla: “Determinar el núcleo familiar, amistades e identificar con cuáles ha mantenido relaciones afectivas el menor, su grupo directo y/o cercano (conflictivas o no), quienes integran sus grupos o vínculos sociales y/o deportivos, curriculares, etcétera”.

“El investigador judicial intenta reconstruir una historia que no conoce, y a veces uno puede tener preconceptos, prejuicios, y al no conocer el contexto puede llegar a conclusiones equivocadas. Prejuicios y preconceptos los investigadores tenemos siempre, porque en definitiva nosotros no juzgamos, sino que tratamos de elaborar perfiles, historias y reconstruirlas, y muchas veces nos basamos en deducciones propias. Este pedido de análisis ayuda, no es una prueba determinante, no es algo concluyente, pero ayuda mucho para conocer el contexto”, explicó un experto que trabajó durante décadas en diversas causas y reconoce que en los últimos 10 a 15 años se volvió una herramienta útil en casos complejos.

En el caso concreto del pedido de Pozzer Penzo al CU, amplió su alcance más allá del núcleo familiar de Loan y lo hace extensivo a quienes participaron del almuerzo en el paraje Algarrobal el 13 de junio: “Solicito igual información de las personas imputadas y de aquellas que estuvieron en el almuerzo el día de la desaparición del menor, colectándolas pero respetando la intimidad de los familiares involucrados y la privacidad, recabando los datos necesarios para identificar su entorno social (del desaparecido) “.

Sobre quiénes son los profesionales que forman parte de este tipo de tareas, explicaron: “Lo hacen psicólogos, asistentes sociales, algún psiquiatra que hace psicoanálisis también puede colaborar. No tiene que ser un psicólogo en particular o que haya actuado como terapeuta de la familia, por el secreto profesional. Puede servir para entender, sobre todo, para aquellos que somos de la ciudad, como son las relaciones humanas en el interior, los códigos y vínculos”.

LA NACION