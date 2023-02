A 20 años del homicidio. Le rechazaron la prisión domiciliaria a Horacio Conzi porque “no está en condiciones de reincorporarse a la sociedad”

escuchar

El empresario gastronómico Horacio Conzi, condenado a 24 años y nueve meses de prisión por el homicidio de Marcos Schenone, crimen ocurrido en enero de 2003 en San Isidro, sumó un nuevo revés judicial: la Justicia volvió a rechazar los pedidos de libertad condicional y prisión domiciliaria al considerar que no está en condiciones de reincorporarse a la sociedad.

“Más allá del buen comportamiento intramuros demostrado por el condenado, se ha profundizado mi convicción en cuanto a las dificultades del penado e incluso de su hermano [Hugo Conzi] en acatar las normas sociales. Su capacidad de intentar burlar los controles y las reglas impuestas, no ya por esta judicatura, sino por todo el sistema penal, no tiene límites, pues burdamente continúa realizando maniobras para forzar a esta magistrada a adoptar una decisión inadecuada y acorde a sus intereses”, sostuvo la jueza penal de ejecución penal de San Isidro Victoria Elías García Maañón al rechazar los pedidos presentados por la defensa del empresario, según informó la agencia de noticias Télam.

La magistrada también decidió que los hermanos Conzi sean investigados en una nueva causa penal por haber presentado informes médicos falsos en el expediente.

En 2005, Conzi fue condenado por el Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro a la pena de 25 años de cárcel. Después la condena tuvo una reducción de tres meses.

“Estimo que Horacio Conzi no se encuentra en condiciones de ser reincorporado anticipadamente en la sociedad”, sostuvo la jueza al rechazar la libertad condicional.

Cuando la magistrada se refería a “maniobras para forzar a esta magistrada a adoptar una decisión inadecuada y acorde a sus intereses” lo decía porque comprobó que eran apócrifos una serie de certificados e informes médicos que la defensa oficial introdujo en el expediente a través del hermano mayor del imputado, Hugo Conzi, entre diciembre y enero pasado, y en los que un neurólogo, una médica y un cardiólogo indicaban que Horacio Conzi había tenido un reciente ACV, que le vaticinaban una “corta expectativa de vida” y que debía hacer tratamientos fuera de la cárcel.

Horacio Conzi fue detenido en Mar del Plata Archivo

El crimen de Schenone, de 23 años, un joven deportista que se dedicaba al mountain bike, ocurrió la madrugada del 16 de enero de 2003.

La víctima se estuvo besando dentro del complejo gastronómico Dallas-Las Olas Boulevard, situado en Martínez, con una chica a la que el propio dueño del local, Conzi, había intentado conquistar esa noche.

Según la sentencia, en un ataque de celos, Conzi ordenó que echen del local a Schenone, la chica y sus amigos y cuando el grupo abordó un remís para retirarse, los persiguió durante 40 cuadras por la avenida Del Libertador con su camioneta y al llegar a la altura de Beccar, atacó vaciando los 16 tiros de una pistola calibre 9 milímetros.

Schenone murió al recibir tres balazos por la espalda mientras que las dos chicas y el remisero resultaron baleados y el único ileso fue un amigo de la víctima.

Conzi estuvo prófugo durante 57 días hasta que el 14 de marzo de 2003 fue detenido por la Policía Federal con peluca y documento falso en la ciudad de Mar del Plata.

En el juicio oral de 2005, terminó condenado a lo máximo para un homicidio simple, 25 años de prisión, pero en 2009, el Tribunal de Casación bonaerense a pesar de confirmar el fallo, le redujo la pena en tres meses y quedó la condena a 24 años y nueve meses de cárcel que Conzi cumple en la actualidad.

Al cumplirse el mes pasado 20 años del caso, su hermana Eugenia Schenone, le dijo a LA NACION: [Horacio Conzi] Me genera asco, no puedo decir otra cosa. Asco. ¿Si le creo? No le creo nada. Una persona que el día del juicio nos miró a los ojos y se nos rió en la cara... Esa imagen no me la voy a olvidar en la vida. Esta persona destrozó una familia. Yo no lo perdono por lo que hizo.

