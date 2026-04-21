Uno de los acusados del crimen de Kim Gómez volvió a estudiar en una escuela de La Plata y generó enojo entre los padres

Uno de los acusados del crimen de Kim Gómez volvió a estudiar en una escuela de La Plata. La noticia generó indignación entre los padres de los alumnos del colegio, que pedían por la seguridad de sus hijos.

El joven se encuentra en la Escuela N°41 en la localidad Abasto de la ciudad bonaerense y los padres denunciaron que el joven “chapeó” sobre su rol en el asesinato de la niña. Kim Gómez tenía siete años cuando dos delincuentes de 17 y 14 años se acercaron a robar el auto de su madre el martes 25 de febrero del 2024.

A la mujer la bajaron del vehículo a la fuerza después de amenazarla con un arma de fuego. Kim viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto. Uno de los testigos declaró que vio al joven de 14 años intentando sacar a la niña por la ventanilla, pero que fracasó: quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su cuerpo quedó colgado. Su cabeza golpeó contra el asfalto. Fue arrastrada por 15 cuadras. Murió a causa de los politraumatismos sufridos.

Velatorio de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue asesinada durante un robo Ignacio Amiconi

Por el crimen la jueza María José Lezcano declaró culpable al joven mayor -ya con 18 años al momento del juicio- como coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo. En tanto, el otro involucrado de 14 años resultó bajo arresto en un instituto de menores debido a su edad.

Cuando declaró, el joven se ubicó en el lugar del robo junto con el otro adolescente, pero dijo que no participó del plan criminal. Para la Justicia hay pruebas de su intervención.

“Nosotros nos enteramos hace dos semanas que él empezó a cursar acá. Y eso fue porque él empezó a viralizar un video donde los chicos del instituto [de menores] le decían que le pida perdón a los papás de Kim. Mi hijo me contó que el chico era el que mató a Kim. Estuvo sentado en el mismo banco”, señaló Marisa, madre de uno de los alumnos del colegio, a LN+.

Mataron a una nena de 7 años en un robo en La Plata

“Él está chapeando a los compañeros quién es él y por qué está preso. No tiene ningún remordimiento de nada”, sumó. Luego, le habló directo a la jueza Lezcano, a cargo de la decisión de que el joven vuelva a la escuela: “Queremos que se lo lleve al colegio donde van sus hijos. Yo trabajo. En mi trabajo no estoy tranquila cuando mi nene está en la escuela”.

José, otro padre, reveló que el acusado va al colegio todos los días en un patrullero que, tras dejarlo en la puerta, se retira de las inmediaciones. Su hija no va a la escuela hace más de una semana por miedo a lo que puede ocurrir. Según contó, en una de las últimas jornadas solo asistieron siete niños.

“Me siento mal. Todos los días lo trae una camioneta, lo baja, entra al colegio. Y listo, nuestros hijos quedan con esta persona. Mi hija no quiere venir al colegio. Está enojada, tiene miedo. A ese colegio vinimos todas las generaciones de mi familia y ahora nos topamos con esto”, expresó.

Y añadió: “Estamos preocupados porque no nos podemos ir tranquilos. Se queda las cuatro horas acá en clase compartiendo recreo y el turno con nuestros hijos”. Señaló, además que tuvieron una reunión con directivos del instituto de menores y con el abogado defensor del joven, pero que no interactuaron con las autoridades de la escuela.

“No es cualquier chico. Es un chico que mató a una nena. ¿Vamos a esperar que le pase lo mismo a nuestros hijos?”, advirtió María, otra madre.