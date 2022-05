A plena luz del día: le quiso robar la cartera, la intentó ahorcar con la correa pero una amiga lo golpeó y la rescató

Un preocupante hecho de inseguridad se dio ayer en Merlo cuando una joven llevaba al mediodía a su sobrino a la escuela y fue abordada por un hombre que la quiso asaltar. Ella se resistió, él la golpeó e intentó ahorcarla con la correa del morral que intentaba sustraerle. Ante sus gritos, una vecina amiga intervino y el delincuente huyó.

“Si la almacenera no me hubiera dado las imágenes del robo, yo no tendría cómo denunciar lo que me pasó, solo tendría como evidencias los golpes y mi palabra”, expresó hoy Estefanía, la víctima del ataque, a LN+. Además de contar lo sucedido, denunció algo alarmante: que los vecinos sufren violentos asaltos en las zonas aledañas a los colegios, a plena luz del día y en frente de los chicos que salen y entran a clases.

“Nunca hay nadie que vigile. A mí me asaltaron a plena luz del día y la que me ayudó fue mi amiga. Es triste que el resto de las personas que veía la situación no me ayudara, pero no se animaban por temor a que este hombre tuviera un arma, pero estaba desarmado”, dijo Estefanía poniendo en evidencia la falta de policías en la zona.

Merlo: le robaron a una joven y una vecina se metió a defenderla

En las imágenes proporcionadas por la cámara de una almacenera se puede ver cómo la joven se encuentra junto a su sobrino hasta que un hombre se le acerca, la enfrenta y luego, cuando ella se resiste, comienza a golpearla. Solo frena cuando interviene otra chica y lo golpea con una mochila. Tras ello, el hombre se va corriendo.

Cómo fue el ataque

“Estaba llevando a mi sobrino al colegio y me avisa que se olvidó el barbijo. Entramos a la casa y salimos nuevamente. Entonces veo al hombre, minutos antes ya lo habíamos visto deambulando, y me dio mala espina. Yo estaba por el cordón de la vereda para cruzar la calle, se acerca y me enfrenta”, explicó Estefanía.

“Me dice: ‘Dame la cartera’. Entonces trato de darme vuelta para cubrirme y empieza el forcejeo. Con la misma cartera cruzada que yo tenía, agarra la correa y me ahorca y me tapa la boca. Te juro que en ese momento yo no podía respirar. Traté de pegarle como pude y alejarlo. Yo gritaba y mi amiga viene. Ella no dudó y me defendió. Le pegó con la mochila en la cabeza y él se fue corriendo”, relató.

En las imágenes se puede ver una persona en moto que se acerca a ella y al niño, y luego se aleja. Estefanía contó que era un vecino que se había arrimado para preguntar qué había pasado y que habría ido a perseguir al ladrón. No obstante, dijo: “Yo no conozco a ese vecino. Creo que era un vecino y no sé si después lo encontró. Si había un policía, lo agarraba porque se fue corriendo”.

Por último, la joven señaló: “Esto pasó en un horario concurrido, los chicos estaba ingresando a la escuela, nadie se acercó, solo mi amiga tuvo coraje. Es feo ver que nadie hace algo por miedo, no era un hombre armado, era normal. Hay mucha inseguridad en la zona. Es feo que pase esto y a plena luz del día. Hace dos semanas a una vecina le pasó lo mismo cuando salía de la escuela entre las 13 y las 13.30. A ella la apuntaron con una pistola y corrió, pero pudo haber pasado algo peor. Yo exijo que se haga algo al respecto, atacan a gente joven de día y los chicos ven todo”.