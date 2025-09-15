A toda velocidad: una patrulla embistió a una moto con dos presuntos ladrones que se salvaron de milagro

Una persecución policial en pleno centro de la Ciudad de Corrientes terminó con un choque, un detenido y un prófugo. El operativo ocurrió el miércoles por la tarde, alrededor de las 14, en las calles Renacimiento y Palermo, cuando una patrulla impactó contra una motocicleta en la que viajaban dos jóvenes. El saldo: un móvil oficial con daños, un sospechoso bajo custodia y la Justicia interviniendo para esclarecer lo ocurrido que quedó grabado en un video casero.

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, todo comenzó con una alerta interno por un supuesto conflicto vecinal. Varios patrulleros acudieron al lugar y, en ese contexto, tres agentes se cruzaron con dos jóvenes que circulaban sin casco y que, según las primeras versiones, estarían vinculados a un ilícito reciente.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa: la patrulla persigue de cerca a la moto hasta que la embiste de lleno. El impacto hizo que los ocupantes salieran despedidos e impactaran contra el suelo de tierra. Uno de ellos, mayor de edad, intentó escapar corriendo, pero fue reducido a pocos metros. Recibió atención médica por heridas leves y quedó a disposición de la Justicia. Su acompañante logró huir y sigue prófugo.

La motocicleta fue secuestrada como prueba, mientras que la camioneta policial sufrió daños materiales. La investigación busca determinar si el accionar de los agentes se ajustó a los protocolos y si los jóvenes participaron en otros delitos.

Para ello, se analizan grabaciones de cámaras públicas y privadas y se toman testimonios de vecinos.

El detenido permanece alojado en la comisaría local, a la espera de que se definan los cargos en su contra.