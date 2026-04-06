Santilli reinició los encuentros con gobernadores aliados y busca sintonizar la agenda legislativa

CÓRDOBA.- En una semana que luce intensa para el oficialismo en el Congreso, el ministro del Interior, Diego Santilli, reinició los contactos con gobernadores aliados para negociar proyectos que los libertarios consideran claves para su agenda. Este lunes fue el turno de Claudio Poggi, mandatario de San Luis, y del correntino Juan Pablo Valdés.

En lo que hace a las provincias, además, Santa Fe firmará mañana un acuerdo para que Anses le gire $10.000 millones mensuales por un año para la Caja de Jubilaciones provincial no transferida.

Con Poggi, Santilli -que este lunes cumplió 59 años- conversó sobre el paquete de leyes que impulsó Javier Milei para el período de sesiones ordinarias y también sobre “la agenda compartida de temas entre la Nación y la Provincia”, aunque los voceros de Interior no dieron más precisiones.

En el caso de Corrientes -la provincia es una de las 12 beneficiadas por el adelanto de coparticipación hasta un máximo de $400.000 millones autorizado por Milei a modo de préstamo-, el diálogo tuvo el mismo eje. Incluyó la modificación a la ley de Glaciares (que ya tiene media sanción del Senado) y de las iniciativas giradas para fortalecer la propiedad privada, la que busca acelerar los tiempos de los desalojos y los cambios impulsados para ley de tierras rurales, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios.

El puntano Poggi estuvo con Santilli en la Rosada

Valdes, quien cuenta con un diputado nacional y dos senadores en representación de Corrientes, fue parte de la comitiva de gobernadores que acompañaron a Milei y Luis Caputo a Nueva York para promover oportunidades de inversión y desarrollo regional. Allí se reunieron con inversores y el Bank of America, además de participar del foro del JP Morgan.

En la cartera de Interior están cerrando más encuentros de Santilli con gobernadores para los próximos días. El ministro fue el encargado de transmitir a la mesa política de la Casa Rosada y a su par de Economía los problemas económico-financieros que enfrenta la mayoría de las provincias. Por el momento, la decisión fue otorgar los adelantos de coparticipación, un esquema en el que se incluyeron dos distritos no dialoguistas, como Tierra del Fuego y La Rioja.

El acuerdo de Santa Fe

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, se sumó a los que cerraron acuerdos con Anses por la deuda mantenida con la Caja de Jubilaciones provincial no transferida. El convenio que se firmará mañana es por un año, por $10.000 millones mensuales, la misma cifra a la que Nación y el cordobés Martín Llaryora llevaron los giros.

“Las negociaciones apuntan a restablecer el flujo mensual de fondos interrumpido unilateralmente por Nación a raíz de uno de los artículos del decreto 280 que firmó el presidente Javier Milei a fines de marzo de 2024”, señaló la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes. “Por lo de 2020 y 2023 se negociará el saldo armonizado, y en relación a 2024 y 2025 se recibirá como pago a cuenta”, agregó.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe Camila Godoy

La funcionaria precisó que los $10.000 millones “duplican la oferta que la Nación realizó el año pasado en una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema” y equivalen al triple del monto actualizado que se recibía mensualmente durante el gobierno del presidente Alberto Fernández.

“En este convenio se plasma que los juicios que venimos transitando con Nación, vinculados a la deuda, se suspenderán de manera transitoria en el marco de las negociaciones y acuerdos que contempla dicho convenio, por un plazo de 180 días”, detalló la funcionaria, quien aclaró que la Provincia “no renuncia” a las demandas.