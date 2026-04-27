El crudo relato de una joven que sufrió una salvaje golpiza de parte de su exnovio

Meses atrás, Camila fue víctima de una brutal golpiza que le propinó su expareja, pero como no encontró respuestas a su pedido de justicia decidió contar su historia en las redes sociales para reclamar.

“Si algo me pasa ya saben quién fue”, escribió la joven, que vive en Pilar. En un departamento de esa localidad, quien había sido su novio la atacó hasta desfigurarle el rostro.

“Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”, contó Camila. Según la víctima, una vez que pudo recuperarse de las heridas radicó la respectiva denuncia en la UFI N°1 de violencia de género de Pilar hace unos cinco meses. “¿Quién lo cubre? Necesito justicia ya", reclamó por avances en la investigación.

El crudo relato de una joven que sufrió una salvaje golpiza de parte de su expareja. captura de red

El caso tomó notoriedad en las últimas horas luego de que la mujer difundiera imágenes y videos registrados por cámaras de seguridad instaladas en su vivienda. Allí se ve a un hombre, identificado por la joven como Federico Nicolás Balbuena, que la golpea en reiteradas oportunidades.

HACE CINCO MESES

Según su denuncia, los episodios de violencia no fueron aislados que incluyeron amenazas de muerte. “Él tenía ataques donde se ponía a llamar insistentemente. No quería atenderlo ni hablar porque ya no éramos pareja. En una conversación de WhatsApp me dijo que venía a mi casa. ‘Te voy a romper todo, te voy a romper la ventana’, me decía”, contó Camila en diálogo con LN+.

“Le dije que no viniera y que iba a llamar a la policía y hasta le mandé una captura de pantalla de que estaba llamando al 911, pero me dijo que no le importaba, que iba a venir igual”, prosiguió la joven en su relato. Camila recordó que el hombre llegó a su domicilio media hora después. Las violentas escenas que se hicieron virales son de aquel momento. “Hay imágenes mucho más fuertes; la fiscalía las tiene y nadie hace nada”, agregó.

El crudo relato de una joven que sufrió una salvaje golpiza de parte de su expareja. Captura

El crudo relato de una joven que sufrió una salvaje golpiza de parte de su expareja.

La víctima contó que, supuestamente, el acusado se había acercado con la intención de llevarse una computadora y un celular porque ellos trabajaban juntos antes de separarse. “Le abrí el ventanal, le di una bolsa con sus cosas y le empecé a gritar que se vaya. Ahí empieza el forcejeo; en todo momento golpeándome”, narró Camila.