La Policía de la Ciudad allanó una barbería del barrio de Floresta en la que se ocultaba un prostíbulo

Desde afuera se veía como una barbería. Pero en el fondo se desarrollaba otra actividad, una más turbia: tras bambalinas, mujeres en situación de vulnerabilidad eran obligadas a prostituirse.

La Policía de la Ciudad descubrió la doble vida en el local situado en la avenida Juan Bautista Alberdi al 4300, casi Olivera, a pocas cuadras del Parque Avellaneda, aunque aún en el barrio porteño de Floresta.

Llegaron hasta ahí como corolario de una investigación sobre explotación sexual a personas en situación de vulnerabilidad, según informó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

El operativo tuvo la intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35, a cargo de la fiscal Celsa Ramírez.

Junto a la División Trata de Personas actuaron inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y personal de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Ciudad, dado que, además de un delito penal, se presumía que había una falta administrativa respecto de la habilitación comercial del lugar.

Cuando llegaron los fuerzas ocupadas en e operativo, la puerta de ingreso al local estaba cerrada, por lo que los efectivos, en presencia de testigos, procedieron a irrumpir luego de no obtener respuestas a los llamados.

Dentro había tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad, que fueron identificados por funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones.

La AGC clausuró el inmueble y los efectivos policiales incautaron seis teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones, preservativos, 260.000 pesos y 25 dólares.

La Justicia dispuso la notificación de la imputación a la administradora y la citación a prestar declaración para las demás personas que se encontraban en el lugar.