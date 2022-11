A un año del brutal ataque: condenaron al joven que golpeó y dejó en grave estado a un playero

escuchar

A un día de que se cumpla un año del brutal ataque, el joven de 18 años que llegó a juicio acusado de haber golpeado y dejado en grave estado a Arturo López, el hombre que trabajaba como playero de un garaje de Monserrat, fue encontrado culpable del delito de lesiones gravísimas. La pena será impuesta en una futura audiencia.

El veredicto de culpabilidad fue dado a conocer este mediodía por el Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteño N° 11, a cargo del juez Alejandro Villanueva, en el marco del juicio oral por las lesiones que sufrió López, de 67 años, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.

“Se tuvieron por probadas las lesiones gravísimas debido a las lesiones cerebrales con alta probabilidad de irreversibilidad que tiene la víctima, con pérdida de la palabra y de la comprensión, enfermedad corporal ciertamente incurable e inutilidad permanente para el trabajo. Se tuvo por probado que el golpe de puño ocasionó dichas lesiones, sin que existiese concausa por el alegado desacierto médico que efectuó la defensa”, explicó el Ministerio Público Fiscal porteño en un comunicado de prensa.

Desmayó a un playero porque le rayaron el auto

En su alegato, el fiscal Mauro Tereszko había solicitado que el imputado sea considerado culpable del delito de tentativa de homicidio y subsidiariamente por lesiones graves.

“Se tuvo por plenamente probado que el imputado actuó con dolo de lesiones gravísimas en tanto existió ´preparación´ para efectuar el golpe, tiempo suficiente para hacerlo, tranquilidad en su obrar, tiempo suficiente y condiciones adecuadas para apuntar y escoger el lugar del impacto ante una víctima desprevenida, desarmada e inadvertida, proximidad extrema entre ellos y una desproporción física entre autor y una víctima que además esta última resultaba especialmente vulnerable por contar con 66 años de edad”, se agregó en el citado comunicado de prensa.

Las hijas de Arturo López, el playero agredido, y su exesposa Camila Godoy - Télam

En el momento del ataque, el imputado tenía 17 años. Estuvo prófugo cinco meses y se entregó a poco de cumplir la mayoría de edad. Se lo juzgó como menor y continuará detenido con prisión domiciliaria. En una próxima audiencia, el juez Villanueva podrá imponerle al condenado una pena de entre tres y diez años de cárcel.

“Ayer cerramos el debate solicitando que se lo declare responsable al joven imputado por el delito de tentativa de homicidio con dolo eventual y dejamos abierta la puerta de forma subsidiaria a las lesiones gravísimas, y efectivamente el juez optó por esta alternativa”, sostuvo el fiscal tras la audiencia.

La víctima está internada desde el momento de la agresión. “Las secuelas lo van a acompañar el resto de su vida”, había dicho a la Agostina, una de las hijas de López, el día que comenzó el juicio.

Arturo López, la víctima

“No tiene recuerdos del episodio y no hemos conversado específicamente con él sobre lo que sucedio. En su momento les preguntamos a los médicos si era posible que recordara la secuencia y nos dijeron que no era probable por la gravedad de las hemorragias y del golpe, como así también por el hecho de que estaba desprevenido y no lo vio venir. Nosotras [por ella y su hermana, Florencia] nunca pudimos ni quisimos tocar el tema. Tampoco es el momento, porque mi papá no está en la posicion de entender. Solo le aportaríamos más confusión”, contó Agostina.

El fiscal a cargo de la investigación Camila Godoy - Télam

En la audiencia de ayer, la querella, representada por Mirian Luna, abogada y madre de Agostina y Florencia, hijas de la víctima, había adherido a la acusación de la fiscalía.

“El juez además rechazó los argumentos introducidos por la defensa y la asesoría tutelar por los que intentaron obtener un resultado favorable a partir de conclusiones de estudios neurocientíficos relacionado con la ausencia de conformación completa de la corteza prefrontal en las personas menores de 20 años de edad, que según su hipótesis le habrían impedido al imputado reaccionar controladamente”; agregó el Ministerio Público Fiscal porteño en el citado comunicado.

