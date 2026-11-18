El 2 de octubre pasado zafó por muy poco de la marea de uniformados que, pertrechados como para la guerra, irrumpieron en los monoblocks del barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela. Quince allanamientos hicieron para atraparlo, pero Joel Sebastián Magallanes, alias Mayonesa, jefe de sicarios de la banda de Guillermo Agustín Geréz, el Gordo Tilín, se había esfumado del Fuerte Apache.

Un mes y medio antes, lo mismo: se escabulló en medio del megaoperativo con más de 500 policías y helicópteros que fueron a atraparlo entre los edificios y los nodos del complejo para ponerlo a disposición de la Justicia y hacerlo pagar por el homicidio del oficial Alan Fabián Molina, de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ocurrido en julio pasado.

Joel Magallanes, alias Mayonesa

Pero a Mayonesa le llegó la hora hoy. En uno de los 25 allanamientos realizados hoy en el enclave del partido de Tres de Febrero, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se toparon con el asesino adolescente a las corridas entre las torres, los nudos y las tiras que componen la intrincada arquitectura del “pesado” barrio.

No fue el único resultado del procedimiento: según informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación, en los allanamientos encontraron también un taller en el que un grupo de criminales fabricaba armas “tumberas” o modificaba armas cortas y largas para extender sus cargadores de munición o para aumentar su cadencia de fuego. Algunos de los resultados son impactantes.

Ametralladora "tumbera" secuestrada en Fuerte Apache

El dato había comenzado a sopesarse en los operativos de octubre, cuando las brigadas de la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al mando del comisario general Matías Luján López, detuvieron a 12 sospechosos, incautaron drogas y secuestraron dos pistolas, un pistolón de doble cañón, una pistola ametralladora con la numeración suprimida y 11 cargadores, entre ellos, dos modificados para ametralladora.

La ruta de ese arsenal permitió encontrar ametralladoras “tumberas” y a los encargados de prepararlas para el uso de los “soldaditos” comandados por Magallanes, que a los 17 años fue abatido antes de escaparse por tercera vez de la ley.

Armas "tumberas" secuestradas en Fuerte Apache

El principio del fin

Quizás alguien del Fuerte lo “entregó”; de hecho, estaba vigente una millonaria recompensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad bonaerense para quien aportara datos que permitieran localizarlo. Aunque, en rigor, su suerte comenzó a estar echada hace dos semanas, cuando el Gordo Geréz fue atrapado por efectivos de una unidad operativa de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte II cuando iba como pasajero de un auto de una aplicación de viajes en una calle de Moreno.

Tilín era jefe de una banda dedicada al narcomenudeo asentada en la Villa Matienzo, enclavada entre el Fuerte Apache y la avenida General Paz en el punto que separa el municipio de Tres de Febrero y el barrio porteño de Villa Real.

Operativo en Fuerte Apache

Pero a principios de este año el Gordo comenzó a extender su influencia hacia las torres. Buscó imponerse con el poder de fuego de sus sicarios, comandados por Mayonesa, al que también llamaban Tato.

Esa expansión no podía ser pacífica. La guerra por el control territorial tuvo su clímax entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de abril pasados, cuando a Geréz le robaron una mochila con armas. Tilín mandó a sus soldaditos a recuperar ese tesoro y los gatilleros acribillaron las casas de los integrantes de la gavilla rival. Mataron a Mario Carrizo, alias Muela, y a Federico Denus, miembros del clan que operaba en el nudo 13 de Fuerte Apache. A Carrizo lo despidieron allí, con un “funeral tumbero”, con proclamas tales como “te fuiste nomás, padrino, en la ley que elegimos”.

Una ametralladora "tumbera", en el taller donde fue fabricada, en Fuerte Apache

Poco más de una semana antes del arresto de Tilín hubo otra batalla entre la banda de la Villa Matienzo y la de Los Fiolos. Los tiros en el Nudo 6 se cobraron las vidas de Tiziano Gauna, de 17 años, y Roberto Quispe, de 36. Fue el 28 de octubre: esa noche, otras cuatro víctimas del encarnizado enfrentamiento armado.

En ese nudo, apenas un día después de la detención del Gordo en Moreno, pasó lo que se sabía que iba a pasar: la venganza y el pase de facturas entre bandas. Más de 300 tiros, un muerto y un herido, un chico de 14 años que recibió un balazo en la cara.

La calma irreal en el enclave se mantuvo hasta hoy, cuando la policía bonaerense irrumpió de nuevo en el barrio Ejército de los Andes. Esta vez, los nudos y las tiras que vinculan las torres no le sirvieron de refugio a Mayonesa. Nadie se atreve a asegurar, por estas horas, que las peleas por la sucesión de Tilín hagan recrudecer la guerra de bandas en Fuerte Apache.