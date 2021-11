“Abi pegó acá y acá”: la abuela de Lucio dijo que el niño había acusado a la novia de su madre de golpearlo

La abuela de Lucio Dupuy, Silvia Gómez, lamentó el asesinato de su nieto en Santa Rosa, La Pampa, y apuntó contra su madre biológica, Magdalena Espósito Valenti, y su actual pareja, Abigail Páez. Gómez recordó cuando, en una oportunidad, el niño denunció que Páez lo había golpeado: “Abi pegó acá y acá”.

“Una vez fuimos al hospital. Y Lucio decía: ‘Abi pegó acá y acá’. Se señalaba la mano y la cola. Le dije a ella [a Magdalena] que le dijera a Abigail que no le pusiera la mano encima a mi nieto. Se lo dije bien, tranquila. Nos hizo la cruz”, relató la abuela de Lucio, en diálogo con Diario de Cuyo.

“Estuvimos al antojo de la madre. Y ahora lo mataron”, resumió Gómez, respecto a las dos sospechosas que se encuentran detenidas, acusadas por el homicidio del niño de cinco años.

Abigail Páez es la pareja de la madre de Lucio

Según comentó la abuela del menor, Espósito Valenti abandonó a Lucio a principios de 2018. Según la mujer, la historia entre Christian Dupuy, su hijo y padre del niño, y la acusada se formó en Luján, provincia de Buenos Aires, cuando él consiguió trabajo en el zoológico de esa ciudad.

“Le dijo que no era feliz. Y volvió a Pico. Nosotros sabíamos que tenía una pareja con esta mujer. Pero a nosotros no nos importó. Queríamos que Magui estuviera bien”, sostuvo Gómez, quien estuvo a cargo de la tenencia de su nieto durante un tiempo.

Además, comentó que, desde la partida de Espósito Valenti, los abuelos paternos estuvieron encargados de la tutela. Cuando la madre se instaló en Santa Rosa, donde se encontraba su hijo, con su nueva pareja, lo visitó de forma esporádica.

En 2018, Gómez precisó que la madre del niño lo dejaba al cuidado de su tío paterno, Maximiliano Dupuy, y luego le cedió la custodia. “Un día lo llamó, el 27 de noviembre de 2018, y le dijo: ‘¿Vos lo querés a Lucio?. Vení a buscarlo hoy’. Y salieron con su esposa, Leticia, hacia Santa Rosa”, señaló la abuela.

“Ese día fueron a una comisaría en Santa Rosa y le firmó una autorización a mi otro hijo para tener el nene”, describió, y agregó que “durante un año y medio no lo vio”. Maximiliano Dupuy, en tanto, dijo: “No lo vio ni en el cumpleaños. Y en las fiestas de 2019 dijo que iba a venir, pero tres días antes dijo que no podía”.

Christian, padre de Lucio, junto a sus hijos en brazos Facebook Christian Dupuy

Sobre el comienzo de la pandemia por coronavirus, en abril de 2020, Espósito Valenti volvió a la casa del tío de Lucio, quien tenía la tutela desde agosto de 2019. Tras pedir la tenencia, en agosto de 2020 la consiguió. Fue entonces cuando la familia Dupuy comenzó a denunciar que la madre no les permitía estar en contacto con el niño. Tuvieron alrededor de diez encuentros y videollamadas desde aquel momento, según indicaron.

En el Día del Padre se vieron por última vez, cuando la madre llevó a Lucio a Pico y puso como condición que no se juntara con su padre, Christian Dupuy, sino que solo se encontrara con sus abuelos paternos.

“Primero, cuando estaba con el tío, no dejaba que lo viera a su padre y que se quedara a dormir con nosotros. Después, cuando empezamos a verlo con un régimen de visitas, no dejaba que lo vieran los tíos. No quería ver una foto con ellos en las redes sociales”, expresó Gómez.

Y continuó: “Cuando Christian fue a verlo con su nueva pareja [Lucila Gómez], Magui le dijo que no quería que fuera. Puso esa condición para que lo pudiera ver. Pero todo el sistema, Niñez, la Policía y las abogadas siempre nos decían: ‘Es la madre’. Nadie revisaba lo que pasaba”.

Respecto a los tuits de Abigail Páez contra Christian Dupuy, dijo: “Ponía muchas veces, en las redes, que no quería verlo. Y además tenía odio por el padre y por la familia. Odio. Lo volcó contra el nene”.

“Ahora lo mataron. Pedimos justicia. Que ellas tengan una condena. Pero también apuntamos al sistema, a todos los que fallaron”, pidió.