Crimen en La Pampa: los perturbadores tuits de la novia de la madre de Lucio Dupuy

Se siguen sumando detalles perturbadores y testimonios preocupantes sobre el entorno en el que vivía Lucio Dupuy, el pequeño de La Pampa de 5 años que murió tras recibir una golpiza y por lo que están detenidas, acusadas de homicidio, su madre biológica, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez.

“La vida que ella llevaba era un peligro”, aseguró hoy sobre Páez Maximiliano Dupuy, tío del pequeño y hermano mayor de su padre.

“Mi hermano comenzó en febrero a arreglar las visitas [para ver al niño] y presentó las fotos que mostraban publicaciones [en redes] de Abigail diciendo que no tiene sentido tener hijos porque te quita libertad, que se drogaba. No tenía trabajo y obvio que un nene de cuatro años en ese ambiente recibía todo eso. Nosotros estábamos al tanto de lo que pasaba”, explicó en diálogo con TN.

Maximiliano hizo referencia sobre los post que Páez hacía en Twitter, en donde tenía 242 seguidores y hoy recibe cientos de comentarios de usuarios que la insultan y le desean la muerte a ella y a Valenti.

El 15 de octubre, Páez había escrito algo que puede sonar como un consejo desde el sentido común, pero en el contexto de la causa de asesinato, puede llegar a sonar perturbador: “No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas. No traigan pibes al mundo para sufrir la c... de su p... madre”.

NO TENGAN HIJOS SI REALMENTE NO LO DESEEAN O NO LO PLANEAN COMO UNA GRAN META O COMO LO MAS IMPORTANTW EN SUS VIDAS!!

NO TRAIGAN PIBES AL MUNDO PARA SUFRIR LA CONCHA DE SU PUTA MADRE — Abi (@AbigailPaez26) October 15, 2021

Por otra parte, había replicado una estrofa de una canción de Turf, No se llama amor: “Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad, y para mí eso no se llama amor”.

Desde sus post hablaba mucho también de su pareja, que la amaba, y pocas veces hacía referencia al pequeño. “Na, Lucio es un dulce... ayer vino y me abrazó de la nada, es bastante cerrado en expresar su cariño, así que valoro mucho ser una de las pocas personas a quien le da amor sin forzarlo”, escribió el 24 de septiembre.

Para saber lo que es amar hay que perder la libertad y para mi eso no se llama AMOR — Abi (@AbigailPaez26) November 10, 2021

El último tuit de Páez fue el viernes pasado, un día antes del asesinato del pequeño: “Hoy tendría que armar la pileta, pero tengo que hacer tantas cosas que no voy a poder”.

El entorno de Lucio

Según el testimonio de Maximiliano, su familia le señalaba a la Justicia que Lucio se encontraba en un ambiente que no era sano por lo que debían darle la custodia a su padre biológico Christian. En muchos posteos, Páez habla de que necesitaba tiempo para “fumar un porro” o “emborracharse” y que dejaba al pequeño en lo de su madre para “girar toda la noche” con Valenti y “drogarse”.

En cuanto a su relación con Christian, Páez solía hacer publicaciones en las que lo criticaba y marcaba que no le importaba el pequeño y que en cambio, ella era mejor que él.

Me resbala tanto que esta chabon se haga el gran padre, porque yo tengo lo que a él le falta y se nota a la legua y es VALOR, VALENTIA Y SE AMAR. Que bueno que no signifiques nada para ellos dos, yo si les pude dar lo que vos les quitaste y jamas supiste enfrentar y valorar — Abi (@AbigailPaez26) October 7, 2021

“Me resbala tanto que este chabón se haga el gran padre, porque yo tengo lo que a él le falta y se nota a la legua y es Valor, Valentía y sé amar. Qué bueno que no signifiques nada para ellos dos, yo sí les pude dar lo que vos les quitaste y jamás supiste enfrentar y valorar”, fue otro de sus post.

Páez demostró que sabía que la familia paterna del pequeño estaba al tanto de lo que publicaba en redes sociales: “Che quiero aprovechar para mandarle un saludo a la persona que le está pasando mis twits al papa de Lucio, jaja gracias porque logran que esté cada vez más lejos del nene y con lo mal que le hace nos hacen un favor”.

Testimonio de una vecina

Tras el estallido del caso de asesinato del pequeño Lucio, se conoció un ida y vuelta por WhatsApp entre una vecina de Abigail Páez y Magdalena Valenti y otra persona en el que la mujer dice que hay que llamar a la policía porque el niño era golpeado por la pareja de la madre.

“Todos los días llega del jardín [el nene] y la novia de la mamá lo caga a palo”, se puede leer en el chat que difundió El Diario de La Pampa y que será investigado por la Justicia.