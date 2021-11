“Abigail no mataba una mosca”. La madre de la acusada admitió que a Lucio le pegaban y que la mamá no lo quería tener

Érica Frydlender siente que el viernes a la noche su mundo se vino abajo: su hija, Abigail Páez, quedó detenida por el asesinato de Lucio Dupuy, y su propia casa se convirtió en objetivo de quienes quieren vengar el crimen del niño de 5 años. No puede salir a la calle a trabajar, su hija más chica no puede ir a la escuela. Ella sigue allí, con su hijo, cuidando la vivienda para la turba no la destroce.

En medio de lo que define como “una pesadilla”, esta mujer de 45 años dio una entrevista radial para pedir a la gente que no escrachen a su familia, para pedir que se pongan en sus zapatos, para que se sepa que ella también pide justicia por Lucio y para afirmar que, con todo lo que pasó, siente que Abigail “ya no es más” su hija.

En una larga entrevista con LU100 Radio Capital, afirmó que sabía que a Lucio su madre, Magdalena Espósito Valenti, le pegaba. A tal punto que, según afirmó, una vez le advirtió que en su casa no le levantara la mano al nene.

Depositó en “Magui” el mayor peso de la culpa. Frydlender sostuvo que manipulaba a Abigail, que, según su visión, “no mataba ni una mosca”. E incluso confesó que hace un mes tuvo una fuerte discusión con su hija. Fue cuando Abigail le contó que Magdalena quería volver a dar a su hijo, que se lo llevara el padre, porque no lo quería. “Le pedí que me lo dejara a mí, para que estuviera cerca de la madre, y Abigail me dijo que no lo quería al nene”.

En casi 40 minutos de entrevista, Frydlender apenas lograba salir de su estupor. Muchas veces, la angustia la agobiaba. Incluso, en medio del reportaje debió parar porque desde la calle habían comenzado de nuevo los ataques con piedras que la noche anterior habían obligado a que le pusieran una consigna policial en la puerta.

De su relato se desprende que su hija y el niño se querían. Para reforzarlo, contó: “El viernes, después de todo esto, me crucé con la mamá de Magdalena [Liliana Valenti] y me dijo que me quedara tranquila porque sabía que Abigail lo cuidaba a Lucio y se querían”. También admitió que cuando Christian Dupuy iba a buscarlo a Lucio a su casa —donde hasta hace dos meses se quedaba los fines de semana— el padre del nene le decía “saludá a la abuela”, como una demostración del amor que ella y sus hijos le tenían.

También admitió que a pesar de haber sido testigo de varias situaciones de violencia sufridas por el nene, calló porque “nadie hace una denuncia”. Ahora siente el peso de su silencio: “Nosotros a Lucio lo amábamos… no hicimos lo que correspondía, y me siento muy arrepentida. A la gente le digo que vaya a la policía, aunque tenga que aguantarse la burocracia de la Justicia”.

Estas son algunas de las sentencias más fuertes de la extensa entrevista de LU100 Radio Capital con Érica Frydlender, que trabaja como empleada doméstica y, además de Abigail, tiene otros tres hijos, dos mujeres y un varón: