Son ultraviolentos. Usan ametralladoras para cometer entraderas y robar autos. Ante el mínimo intento de resistencia de sus víctimas, no dudan en tirar a matar. Debido a que no tienen licencia de conducir, recurren a adultos para que manejen los automóviles que utilizan para interceptar a sus víctimas. En su jerga particular, a los mayores que convocan como choferes los llaman “pilotos”. Cuando concretan una emboscada descienden los cuatro menores del vehículo, mientras “el piloto” espera con el rodado listo para huir. Esta metodología quedó expuesta en el homicidio de un empresario textil en febrero de 2022. Aunque fueron condenados tres adolescentes por el asesinato, un grupo de menores delincuentes que se desprendió de la banda siguió activo y durante los últimos meses cometió 14 asaltos y entraderas en la zona oeste.

Esa metodología del adulto convocado como piloto quedó expuesta cuando cuatro adolescentes armados descendieron de un Peugeot 208 que había sido robado días antes y sorprendieron al empresario Rolando Villafañe cuando llegaba a su fábrica situada en Pini, entre Martín de Álzaga y Spandonari, en Caseros, a las 0.41, el 14 de febrero de 2022.

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad de la algodonera de la víctima y de otros establecimientos situados en la misma cuadra, Villafañe llegó con su camioneta Ford Ranger, activó con control remoto la apertura del portón de su fábrica de artículos de algodón e ingresó marcha atrás con su vehículo. Medio minuto después, se observó en los videos que unos metros antes de la puerta de la algodonera detuvo su marcha un automóvil Peugeot 208, del que bajaron cuatro delincuentes armados que se aproximaron a la puerta y amenazaron al empresario en procura de conseguir el dinero que, supuestamente, tenía en su algodonera.

Un cargador circular de 50 balas expone el poder de fuego de la banda de menores que controla Fuerte Apache Policía bonaerense

En ese momento, rodeado por los cuatro asaltantes, Villafañe intentó defenderse y abrió fuego con la pistola calibre 9 mm que tenía en su poder, por lo que los asaltantes, que no llegaron a ingresar, huyeron en dirección opuesta, uno de ellos trastabillando y efectuando disparos hacia el interior de la fábrica, al tiempo que en el Peugeot los aguardaba un cómplice.

Los investigadores establecieron que ese quinto cómplice era un mayor, que los menores convocaron para que comandara el automóvil que ellos mismos robaron.

A mediados de diciembre de 2022, dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron condenados a 20 años de cárcel por el Tribunal Oral del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, que los consideró culpables del homicidio de Villafañe. Mientras que otros dos sospechosos, de apellidos Quiñonez, alías El Feo, de 18 años, y Lorenzo, de 30, todavía no fueron sometidos a juicio porque fueron apresados seis meses después.

Los investigadores del homicidio del empresario determinaron que Lorenzo habría sido el “piloto” convocado por los menores integrantes de la banda, con el objetivo de evitar que los adolescentes delincuentes sean sorprendidos en un control vehicular sin el registro de conducir. Además, la mayoría de ellos ni siquiera tienen domicilio fijo ni DNI, dos elementos necesarios para obtener una licencia de conducir. En esos casos, no manda el mayor. Al contrario, el adulto convocado como “piloto” se suma a la banda y cobra una suma fija por actuar como chofer de los menores asaltantes que son los que mandan y fijan las pautas para el funcionamiento de la organización criminal.

Banda de núcleo blando

Una banda como la del Nudo 12, de Fuerte Apache, cuenta con una estructura inorgánica, sin un líder definido. Sus integrantes entran y salen de la organización según las circunstancias para las que sean convocados. Saben que, al ser menores, en caso de ser detenidos no tendrán la misma pena que un adulto. Por ese motivo evitan que los sorprendan cuando circulan con armas de fuego debido a que saben que las penas se agravan y se endurecen las condiciones para obtener un eventual beneficio de excarcelación.

Para evitar que algún vecino los denuncie o declare contra ellos, los integrantes de la banda del Nudo 12 tienen amenazados a todos los habitantes de la zona. Periódicamente se encargan de realizar caravanas por el barrio en los que se graban videos cuando disparan con sus armas automáticas. Esas grabaciones son viralizadas para aumentar el miedo entre potenciales delatores.

“La metodología del adulto convocado como ‘piloto’ se observó en varios asaltos cometidos por menores delincuentes que operan en la zona del complejo habitacional Ejército de Los Andes, ubicado en Ciudadela y más conocido como Fuerte Apache, donde fue desbaratada la denominada banda del Nudo 12, formada por adolescentes de entre 16 y 18 años, que contaban con armas de guerra, como ametralladoras, pistolas calibre 9 mm y .45 y un kit para convertir un arma de puño en una pistola ametralladora a los que se agregaba un cargador de 50 proyectiles de forma circular”, expresó uno de los investigadores judiciales que tuvo a su cargo una parte del sumario por el homicidio de Villafañe y la pesquisa sobre la banda del Nudo 12.

Los pasillos interiores de Fuerte Apache Archivo

Tres de los cinco adolescentes que integraban dicha organización fueron detenidos por efectivos de la policía bonaerense durante una serie de allanamientos realizados hace una semana en la encrucijada del complejo Fuerte Apache, donde se juntan varios monoblocks. También fueron apresados otros sospechosos, pero debido a que tienen 14 años fueron entregados a sus padres. Por su edad, los más chicos son inimputables y no pueden ser sometidos a un proceso penal. Por este motivo, los adolescentes más grandes lo usan para guardar las armas y, en algunos casos, como gatilleros.

La investigación comenzó como un desprendimiento del sumario por el homicidio Villafañe y, a partir de la denuncia por un robo, ocurrido el 18 de septiembre de 2022, que hizo un vecino de Caseros.

A partir de la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, estudios de las comunicaciones y redes sociales, se estableció que los responsables del asalto, en la modalidad entradera fueron cinco menores formaban parte de la misma banda que usaba como base de operaciones el Nudo 12 y había participado del ataque contra el empresario Villafañe. Con esos elementos, que fueron revisados por la Justicia, la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín Verónica Novoa ordenó seis allanamientos en diversos edificios de Fuerte Apache. Los operativos fueron concretados por policías de la Jefatura Departamental Tres de Febrero, en forma conjunta con Grupo Halcón, Grupo GAD, UTOI y Cuerpos de Infantería y Caballería. A pocos metros de una de las viviendas en las que irrumpieron los policías, fue secuestrada una mochila que tenía armamento.

Uno de los rincones de Fuerte Apache Hernán Zenteno

Esta circunstancia abonó la hipótesis entre los investigadores que apuntaba a la posibilidad de que la banda se preparaba para concretar un asalto. Dicha presunción se fundó en la modalidad aplicada por los delincuentes que no guardan las armas en sus domicilios o en la base de operaciones. Para evitar que los relacionen con las armas y agravar las imputaciones en su contra en caso de eventuales allanamientos, el armamento se acopia en otra locación y se lleva únicamente momentos previos a los asaltos.

Luego de los allanamientos, los policías intensificaron la revisión de los celulares secuestrados a los tres detenidos para tratar de apresar a los dos menores prófugos.

Dos de los menores detenidos son mellizos. Tienen 17 años y, habitualmente, se cruzaban las identidades para evitar quedar presos. Estos dos chicos tienen vínculos con los menores detenidos y condenados por el homicidio del empresario Villafañe. Otro de los adolescentes que intervino en el homicidio de Villafañe estaba acusado de haber participado, cuando era menor de edad, del asesinato de un chofer del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Tres de Febrero. Lo buscaban desde noviembre de 2021 cuando ocurrió el asesinato en Fuerte Apache de Dardo Alfredo Martínez, tras una persecución por el robo de un automóvil.

Territorio peligroso

“En Fuerte Apache, las bandas se pelean por drogas por el reparto del botín de los robos y por cuestiones familiares”, explicó un funcionario judicial que investigó a varias bandas que operan en la zona de Fuerte Apache. Una de esas disputas entre bandas terminó con un homicidio ocurrido el 30 de octubre pasado. Ezequiel Alejandro Acevedo, de 27 años, alias Peine, fue asesinado de tres balazos. Por el homicidio, los efectivos de la comisaría de Ciudadela apresaron a dos acusados, uno de 35 y otro de 14 años. Por su edad, el último de los menores fue declarado no punible, pero se le dictó una medida de seguridad y seguirá detenido en un instituto de menores.

Según fuentes judiciales, Peine, había estado detenido porque integraba la banda de menores delincuentes que el 1° de noviembre de 2009 disparó e hirió de gravedad al exfutbolista del seleccionado argentino de fútbol, Argentinos Juniors, Independiente y Celta de Vigo, Fernando Cáceres. Peine se salvó de ser condenado en el juicio oral porque en el momento del ataque era menor no punible, como algunos de los adolescentes que integran la banda del Nudo 12.ß

