Afirman que habrían detectado en Venezuela a una niña de 5 años que desapareció en Santa Fe

SANTA FE.- Se acelera la búsqueda de una niña santafesina de 5 años, cuyo paradero se desconoce desde agosto de 2023. Mientras determinados datos de la investigación oficial habrían revelado que podría estar actualmente en Venezuela, Interpol lanzó una alerta amarilla para dar con el paradero de Mía Guadalupe Salteño Altamirano, una nena de 5 años, por quien su padre presentó en los tribunales de esta capital una denuncia por una presunta sustracción, retención y ocultamiento de la menor.

Según la investigación, la madre de Mia Guadalupe, Fiorella Abigail Salteño, habría sustraído, retenido y ocultado a la niña, manteniéndola alejada de su padre y trasladándola fuera del país sin autorización paterna.

Por ello, en la causa se analiza un posible delito contemplado en el artículo 146 del Código Penal (sustracción de menores).

Además, la pesquisa incorporó análisis de redes sociales, declaraciones testimoniales y pedidos de información a organismos nacionales e internacionales para intentar reconstruir el recorrido de la menor.

Pedro Luis Sáez Castillo, padre de Mía, sostuvo días atrás que “ya tenemos pruebas reales de que ella realmente está en Venezuela, de que pudo cruzar varios países, obviamente como ilegal, con documentación falsa”.

El padre explicó que, según le informaron en el marco de la investigación, se solicitaron oficios a organismos educativos y sanitarios de distintos países, pero no se encontraron registros oficiales vinculados a la niña ni a su madre. “En tres años, que no vaya a un hospital o a una escuela es medio raro”, planteó Pedro Luis.

La investigación federal también analiza la posibilidad de que la salida del país se haya concretado por pasos fronterizos no habilitados.

Por todo ello, los investigadores sospechan que la niña podría encontrarse en Venezuela por presuntos vínculos familiares de la pareja de la madre.

El caso

La causa inició en agosto de 2023 cuando el padre de la niña denunció la desaparición de su hija de tres años. De manera inmediata se plantó la hipótesis de que su expareja y madre de Mía la hubiese trasladado fuera del país de manera irregular y ahora se especula con que podría estar en Venezuela.

En el momento de la desaparición, el propio Ministerio de Seguridad de Santa Fe y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia emitieron un comunicado solicitando información para dar con el paradero de la pequeña y Salteño.

De acuerdo con los informes incorporados en el expediente, la menor y su madre no registran ingresos ni egresos formales del territorio nacional venezolano a la fecha de la denuncia, según destacó el portal del Ministerio Publico.

A su vez, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte informó que no se registraron viajes en servicios de transporte automotor interurbano de jurisdicción nacional a nombre de las personas investigadas.

Esos elementos refuerzan la hipótesis de que el egreso del país podría haberse realizado por pasos no habilitados y sin controles migratorios formales.

Denuncia

En tanto, Nicolás Altamirano, el padre de Mía Guadalupe, denunció que desde hace casi tres años no tiene contacto con su hija y afirmó que la Justicia investiga una presunta sustracción y ocultamiento de la menor.

Según relató, había presentado denuncias previas alertando sobre la posibilidad de que la niña fuera sacada del país.

Las imágenes de Mía, distribuidas por el Ministerio Público Fiscal

Altamirano recordó que antes de la desaparición había presentado pruebas vinculadas a una posible fuga. “Nadie me escuchó, nadie atendió las veces que yo he ido”, afirmó.

El padre de la niña desaparecida explicó que la causa judicial actual investiga “sustracción, retención y ocultamiento de una menor” y señaló que la principal sospecha apunta a la madre de la niña.

Según relató, nunca mantuvo una relación de pareja estable con ella y recién pudo reconocer legalmente a su hija cuando regresó desde Colombia junto a la menor.

Altamirano contó que, tras el reconocimiento, Mía vivió un tiempo con él y que intentó mantener un vínculo familiar junto a la madre. “Yo ya sabía que ella se quería ir”, insistió, y sostuvo que existían antecedentes que le hacían sospechar sobre una posible salida del país junto a la niña.

“Cuesta levantarse todos los días sabiendo que no sabés cómo está tu hija, si está bien, si va al colegio, si come. Sueño todos los días con ver a mi hija, con poder abrazarla nuevamente. Presenté miles de pruebas y nadie actuó. Creo que la Justicia me desamparó”, apuntó Altamirano.