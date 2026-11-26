La Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) de la Ciudad, conducida por la fiscal Daniela Dupuy, y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño, que dirige Bárbara Moramarco, lideró la coordinación de la séptima fase de la operación internacional Aliados por la Infancia contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Fueron 125 objetivos en 16 países que arrojaron como resultado 48 detenidos y 11 víctimas rescatadas.

En la Argentina hubo 35 sospechosos capturados, de los cuales 18 fueron solo en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de 20 operativos llevados a cabo por la Ufedyci. Las detenciones fueron otorgadas por el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas Rodolfo Ariza Clerici.

“Los 18 sospechosos atrapados en la ciudad de Buenos Aires fueron imputados por la fiscal Dupuy por los delitos de facilitación y tenencia con fines de distribución de material con contenido de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Incluso, dos de ellos acordaron un juicio abreviado a cambio de aceptar su responsabilidad”, informó el Ministerio Público Fiscal porteño en un comunicado de prensa.

Según explicaron fuentes de la investigación, uno de los imputados tiene una condena de 2025 por el abuso sexual de su hijastra de 8 años. Al momento del allanamiento, se descubrió que vivía solo con su hija de 15 años: la adolescente fue rescatada y, en atención a ello, la fiscal Dupuy ordenó la inmediata intervención de la Oficina de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes (Onnavi) del Ministerio Público Fiscal porteño y del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad para poder resguardar su integridad.

“Inmediatamente luego de haber finalizado el allanamiento, personal del Laboratorio Informático Forense del CIJ realizó una extracción de los datos del celular del implicado de 56 años y de una computadora: se hallaron 33 archivos de imagen y video con contenido de abuso sexual de niñas y adolescentes, donde algunas víctimas tenían edades similares a la de su propia hija”, se agregó en la citada gacetilla.

En el marco de los operativos, se utilizaron herramientas para detectar usuarios vinculados con la distribución de material de abuso sexual infantil en redes P2P, como ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child Online Protection System) y CPS (Child Protection System).

Martín López Zavaleta, fiscal general de la Ciudad Ministerio Público Fiscal CABA

“Aliados por la Infancia es una operación internacional coordinada desde la Argentina para combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Se trata de una estrategia multilateral frente a un delito de carácter transnacional, que exige respuestas conjuntas y simultáneas entre agencias de investigación y justicia de distintos países. Su estructura operacional se orienta a la detección, investigación y judicialización de casos, con énfasis en la identificación de agresores, el rescate de víctimas y la obtención de evidencia digital sólida para los procesos penales”, se explicó oficialmente.

En esta edición, la Unidad de Cibercrimen del CIJ identificó 125 objetivos entre Argentina y otros 15 países: Bolivia, Panamá, Uruguay, Paraguay, México, Costa Rica, España, Honduras, Guatemala, Perú, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y Chile. La información fue remitida a las jurisdicciones correspondientes, que profundizaron las investigaciones y realizaron tareas de verificación de domicilio.

“Desde el Ministerio Público Fiscal se apostó siempre a la cooperación internacional e interjurisdiccional y desde el CIJ hacemos un culto de eso. Contamos cada vez con más pedidos de colaboración de distintas provincias y también de informes de otros países”, dijo el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta.