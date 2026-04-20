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Alquilaron fincas para cultivos de temporada, pero la usaban para acopiar cargamentos de cocaína

La Gendarmería detuvo a tres hombres cuando estibaban 177 kilos de droga en un campo de Colonia Santa Rosa, Salta

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La droga incautada en Colonia Santa Rosa, Salta
La droga incautada en Colonia Santa Rosa, SaltaPrensa Gendarmería Nacional

Efectivos de la Gendarmería detuvieron a tres hombres y secuestraron 177 kilos de cocaína al cabo de una serie de operativos en la frontera norte de Salta.

Según informó la fuerza federal de seguridad en un comunicado, “tras arduas tareas de inteligencia criminal sobre una banda dedicada al tráfico de drogas, funcionarios de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán” lograron identificar y localizar ocho inmuebles donde se realizaban maniobras de almacenamiento de estupefacientes”.

La droga incautada en Colonia Santa Rosa, Salta
La droga incautada en Colonia Santa Rosa, SaltaPrensa Gendarmería Nacional

El juez federal de Garantías y la Sede Fiscal Descentralizada de Orán libraron las órdenes de allanamientos en cinco domicilios y tres fincas arrendadas para las temporadas de cultivos ubicados en la ciudad de Colonia Santa Rosa.

La droga secuestrada tenía el clásico sello del Delfín como marca de origen
La droga secuestrada tenía el clásico sello del Delfín como marca de origenPrensa Gendarmería Nacional

En una de las fincas, tres hombres que acopiaban paquetes rectangulares escaparon a la carrera cuando llegaron los uniformados, pero fueron interceptados cuando escapaban en dirección al ejido urbano.

Allanamiento en Salta por el secuestro de 177 kilos de cocaína
Allanamiento en Salta por el secuestro de 177 kilos de cocaínaPrensa Gendarmería Nacional

Al cabo de los operativos se decomisaron 177,755 kilos de cocaína, un tractor con acoplado, cinco camionetas, un disco DVR, cuatro celulares y otros elementos. Los detenidos son nacionalidad venezolana y argentina, según se informó.

La droga incautada en Colonia Santa Rosa, Salta
La droga incautada en Colonia Santa Rosa, SaltaPrensa Gendarmería Nacional

En los allanamientos participaron la Dirección Antidrogas y el Centro de Análisis Criminal, efectivos del Destacamento Móvil 3, del Escuadrón 20 “Orán”, de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses “Orán”, las unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Tartagal” y “Jujuy” y otras unidades. También se contó con la colaboración del Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado de Bogotá, Colombia.

La droga incautada en Colonia Santa Rosa, Salta
La droga incautada en Colonia Santa Rosa, SaltaPrensa Gendarmería Nacional
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